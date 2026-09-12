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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τώρα η Shell σου επιτρέπει να αποκτήσεις τις Ducati των Marquez και Bagnaia

ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.09.2026
Autotypos Team
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Η Shell στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Playmobil, παρουσιάζει μια μοναδική πρωτοβουλία για τους φίλους της Ducati και του MotoGP

Η Shell φέρνει την Ducati και την Playmobil στα πρατήριά της. Marc Márquez και Francesco Bagnaia γίνονται συλλεκτικές φιγούρες Playmobil, αποκλειστικά διαθέσιμες μέσω του δικτύου πρατηρίων Shell στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δημιουργούνται συλλεκτικές φιγούρες των δύο διάσημων πρωταθλητών Marc Márquez και Francesco Bagnaia.

Οι δύο κορυφαίοι αναβάτες, που αγωνίστηκαν στην ομάδα Ducati MotoGP το 2025, αποτυπώνονται σε φιγούρες Playmobil μαζί με τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες τους. Τα συγκεκριμένα σετ είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω του δικτύου πρατηρίων Shell.

Με αφορμή δύο σημαντικές επετείους

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ελληνική ομάδα της Shell, με αφορμή δύο μεγάλες επετείους: τα 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ducati. Με αφετηρία αυτή την κοινή επέτειο και το κοινό πάθος των δύο brands για τους αγώνες μοτοσυκλέτας, η ενέργεια εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Shell για τη δημιουργία ξεχωριστών προνομίων και εμπειριών για τους πελάτες της και τα μέλη του Shell GO+.

Τιμές και προνόμια για τα μέλη Shell GO+

Η προτεινόμενη λιανική τιμή κάθε σετ (φιγούρα + μοτοσυκλέτα) είναι 14,90 ευρώ.

Οι χρήστες του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+ μπορούν να τα αποκτήσουν με ιδιαίτερα προνομιακούς τρόπους:

  • Σε τιμή προσφοράς 9,90 ευρώ με αγορά 25 λίτρων V-Power (VP98, VPD ή VPR) και χρήση του προγράμματος Shell GO+.
  • Με εξαργύρωση 3.000 πόντων Shell GO+.

Τα συλλεκτικά σετ είναι ήδη διαθέσιμα στο δίκτυο πρατηρίων Shell σε όλη την Ελλάδα.

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Tags
#Ducati#MotoGP#PLAYMOBIL#Shell
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