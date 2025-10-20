Τώρα και διαφημίσεις στις οθόνες των Tesla – Είναι αυτή η αρχή του κακού;

Από το «Ludicrous Mode» στο «Tron: Ares», η νέα εποχή των ασύρματων ενημερώσεων φέρνει και… διαφημίσεις

Η νέα εποχή (ή μήπως η νέα τάξη πραγμάτων;) στα αυτοκίνητα είναι εδώ και μεταξύ άλλων αποτελεί φορέα μιας νέας τάσης, όπου οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προσπαθούν να κρατήσουν το βλέμμα σου όχι στον δρόμο, αλλά στις οθόνες του ταμπλό. Όσο περισσότερο χρόνο περνάς κοιτάζοντας τις ευκρινείς ψηφιακές ταμπλέτες, τόσο περισσότερο «περιεχόμενο» μπορούν να σου δείξουν.

Πολλές εταιρείες προσθέτουν δεύτερες ή και τρίτες οθόνες στο εσωτερικό. Μία κεντρική για τον οδηγό και, συχνά, μια δεύτερη στραμμένη προς τον συνοδηγό, η οποία μπορεί να αναπαράγει ταινίες ή σειρές μέσω του WiFi hotspot του οχήματος. Η Mercedes-Benz, για παράδειγμα, φτάνει μέχρι τις τρεις οθόνες.

Η Tesla, όπως πάντα, κάνει τα πράγματα διαφορετικά

Η εταιρεία του Elon Musk, πρωτοπόρος στις over-the-air ενημερώσεις, έχει μετατρέψει το infotainment σε ζωντανό εργαστήριο. Η πιο πρόσφατη «βελτίωση» ήρθε με αφορμή την ταινία Tron: Ares της Disney.

Αντί για τα συνηθισμένα γκρι οχήματα που απεικονίζονται γύρω σου στην οθόνη πλοήγησης, η Tesla τα αντικατέστησε με Light Cycles, τις χαρακτηριστικές φουτουριστικές μοτοσυκλέτες του Tron. Το φόντο σκοτεινιάζει, το ambient φως βάφεται κόκκινο, και τα φλας συνοδεύονται από έναν ηλεκτρονικό ήχο εμπνευσμένο από το soundtrack της ταινίας.

Η μετάβαση από το χιούμορ στη χορηγία

Η Tesla έχει μακρά ιστορία ενσωμάτωσης παιχνιδιάρικων αναφορών της pop culture στα αυτοκίνητα της. Από το «Ludicrous Mode» και το «Mad Max» mode μέχρι τη ρύθμιση που μετατρέπει την ψηφιακή αναπαράσταση του αυτοκινήτου σε Lotus Esprit υποβρύχιο, όπως εκείνο του James Bond.

Όμως αυτή τη φορά, η αναφορά στο «Tron» δεν είναι απλώς ένα easter egg για τους φαν. Πρόκειται για ξεκάθαρη διαφημιστική συνεργασία, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμα και μέσα στην κοινότητα των οπαδών της Tesla.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες «χαριτωμένες» λειτουργίες του όπως ο ήχος «αερισμού» (π*ρδής δηλαδή…) ή οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες, το Tron update μοιάζει περισσότερο με διαφημιστική καμπάνια μέσα στο αυτοκίνητο παρά με χιουμοριστικό bonus.

Το παρασκήνιο: η κόντρα Musk – Iger

Η χρονική συγκυρία κάνει την κίνηση αυτή ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Θυμίζουμε πως ο Elon Musk είχε δημόσια σύγκρουση με τον CEO της Disney, Bob Iger, όταν η Disney απέσυρε τη διαφήμισή της από το X (πρώην Twitter). Η απάντηση της Tesla τότε ήταν να αφαιρέσει το app του Disney+ από το infotainment της.

Το γεγονός ότι λίγο μετά βλέπουμε Light Cycles να «τρέχουν» στις οθόνες των Tesla μπορεί να ερμηνευτεί είτε ως πράξη ειρήνευσης, είτε ως συμφωνία επί πληρωμή. Σε κάθε περίπτωση, δείχνει ότι η Tesla πειραματίζεται πλέον και με in-car advertising, κάτι που μέχρι πρότινος έμοιαζε ξένο για τα αυτοκίνητα της εταιρείας.

The grid has expanded to your Tesla — Tron: Ares update rolling out now pic.twitter.com/oQvYSAFuLM — Tesla (@Tesla) October 10, 2025

Η αντίδραση των ιδιοκτητών

Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media είναι έντονες. Κάποιοι βλέπουν τη συνεργασία ως αβλαβές «easter egg», άλλοι όμως μιλούν για επικίνδυνο προηγούμενο: αν επιτραπούν οι διαφημίσεις μέσα στο λογισμικό, πού θα σταματήσει το πράγμα; Θα υπάρξουν στο μέλλον pop-ups για streaming υπηρεσίες ή προτάσεις αγοράς;

Η Tesla έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί και ότι πολλές φορές αδιαφορεί για τη γκρίνια της πελατειακής της βάσης. Όμως, η είσοδος του καθαρού εμπορικού περιεχομένου στο λογισμικό του αυτοκινήτου ανοίγει μια νέα, αμφιλεγόμενη εποχή, την οποία μπορούν να ασπαστούν και άλλοι κατασκευαστ

Η εποχή που θα εγκαθιστούμε στα αυτοκίνητα add blockers, ίσως να μην είναι πολύ μακριά τελικά…

Τι κρατάμε

Η ενσωμάτωση του Tron: Ares λειτουργεί για πολλούς ως διαφημιστική καμπάνια , όχι ως αθώο easter egg.

λειτουργεί για πολλούς ως , όχι ως αθώο easter egg. Το φόντο των οθονών αλλάζει, το περιβάλλον γίνεται φουτουριστικό, και η εμπειρία πιο κινηματογραφική.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από πολιτικο-επιχειρηματική κόντρα ανάμεσα σε Musk και Disney.

ανάμεσα σε Musk και Disney. Το ερώτημα που προκύπτει: είναι το αυτοκίνητο το νέο διαφημιστικό μέσο;

