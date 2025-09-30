quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τώρα τα ενοικιαζομενα αυτοκίνητα θα παραδίδονται σαν τηλεκατευθυνόμενα – Ποιοι θα οδηγούν;

ΤΡΙΤΗ | 30.09.2025
Autotypos Team
tora-ta-enoikiazomena-aftokinita-tha-paradidontai-san-tilekatefthynomena-poioi-tha-odigoun-777045

Παράδοση στο σπίτι απ’ το… σπίτι: η εταιρεία Vay φέρνει τη νέα εποχή στη διαδικασία ενοικίασης με αυτόνομες παραδόσεις.

Ακόμα πιο εύκολη κάνει τη διαδικασία ενοικίασης αυτοκινήτου στη Γερμανία η Vay, η οποία παίρνει το όνομά της από τον τρόπο που Γερμανοί προφέρουν το “way”. Κι ενώ οι Γερμανοί δύσκολα θα εκτιμήσουν το χιούμορ, αυτό που σίγουρα θα εκτιμήσουν είναι οι υπηρεσίες της.

ενοικιαζομενα αυτοκίνητα

Αυτόνομη παράδοση ενοικιαζόμενων

Η Vay κάνει ακόμα πιο εύκολο το να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο, απαλλάσσοντάς σε από τον κόπο της παραλαβής του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως ένας υπάλληλός της θα στο φέρει στο σπίτι ή στο αεροδρόμιο -τουλάχιστον όχι αυτοπροσώπως. Τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα θα οδηγούνται από υπαλλήλους της εταιρείας, αλλά χωρίς αυτοί να βρίσκονται μέσα σε αυτά. Αντίθετα, οι οδηγοί τους θα βρίσκονται… στο γραφείο, μπροστά σε κάτι που θυμίζει setup φανατικού παίχτη Gran Turismo.

Ενώ τα αυτόνομα οχήματα, όπως αυτά της Waymo, δεν επιτρέπονται στους δρόμους της Ευρώπης, από τον Δεκέμβριο στη Γερμανία θα επιτρέπεται η κυκλοφορία τηλεκατευθυνόμενων μη-επανδρωμένων οχημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους, πάντα με έναν εκπαιδευμένο οδηγό στο τιμόνι.

 

The Vay forward

Ο ιδρυτής της, Thomas von der Ohe, πιστεύει πως η εταιρεία του θα φέρει τη νέα εποχή, αναγκάζοντας τους πελάτες να προτιμούν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα από την αγορά ενός δεύτερου αυτοκινήτου, αλλά γιατί όχι και του πρώτου. Η Vay πραγματοποιεί τις δοκιμές της στους δρόμους του Λας Βέγκας, όπου η κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων επιτρέπεται, με τα «πειραματόζωα» να είναι κυρίως Kia Niro.

Διαβάστε επίσης: Υποχρεωτική απόσυρση αυτοκινήτων στην ΕΕ – Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Σε αυτά παρατηρούμε λίγες αλλαγές στο εξωτερικό και ακόμα λιγότερες στο εσωτερικό. Για την παράδοση υπεύθυνοι θα είναι οι εργαζόμενοι της Vay, οι οποίοι θα κάθονται πίσω από κάτι σαν gaming rig, με τιμόνι και τρεις οθόνες. Μετά από κάθε παράδοση, ο οδηγός θα μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο όχημα και συνεχίσει τη δουλειά του, με το πάτημα ενός κουμπιού.

«Οι άνθρωποι το βλέπουν σαν μια δουλειά του μέλλοντος. Κάνουν διαλείμματα για τουαλέτα και μεσημεριανό, μπορούν να εργάζονται σε ομάδα και όχι μόνοι τους», δήλωσε ο von der Ohe στην εφημερίδα The Guardian.

Η Vay λέει πως ο στόλος της στο Λας Βέγκας θα επεκταθεί σε 100 οχήματα πριν από το τέλος του 2025, καθώς προετοιμάζεται να βγει σε πραγματικούς δημόσιους δρόμους στη Γερμανία του χρόνου.

Τι κρατάμε:

  • Η Vay θέλει να φέρει τα πάνω κάτω στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτου
  • Ξεκινώντας από τη Γερμανία, η εταιρεία κάνει την ενοικίαση πιο απλή και εύκολη
  • Παραδόσεις αυτοκινήτου αυτόνομα, από οδηγούς καθισμένους πίσω από gaming rigs
  • Οι τελευταίες δοκιμές γίνονται στο Λας Βέγκας, λίγο πριν την έναρξη των υπηρεσιών στη Γερμανία

Πηγή: Carscoops.com

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα

Δοκιμάζουμε την εξωφρενική Ferrari F80: Είναι η καλύτερη Ferrari όλων των εποχών;

Το καταξιωμένο B-SUV που κατέκτησε κι άλλο Βραβείο Σχεδίασης – Στην Ελλάδα ξεκινά από 19.900 ευρώ

#Gran Turismo#Kia Niro#Waymo#Αυτόνομα οχήματα#Γερμανία#ενοικίαση αυτοκινήτου
