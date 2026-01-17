quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τούρκικος Στρατός: Παρέλαβε ηλεκτρικό τεθωρακισμένο με 650 χλμ. αυτονομία

ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.01.2026
AutoTypos Team
tourkikos-stratos-parelave-ilektriko-tethorakismeno-me-650-chlm-aftonomia-789753

H ηλεκτροκίνηση μπαίνει δυναμικά και στον πυρήνα των σύγχρονων στρατιωτικών δυνατοτήτων, με ένα νέο τεθωρακισμένο EV.

Η ηλεκτροκίνηση έχει πάψει εδώ και καιρό να αφορά αποκλειστικά την αυτοκίνηση και τις αστικές μετακινήσεις. Τα τελευταία χρόνια περνά σταθερά και στον σκληρό πυρήνα των ενόπλων δυνάμεων, εκεί όπου η αυτονομία, η αξιοπιστία και η επιχειρησιακή ευελιξία δεν είναι απλώς πλεονεκτήματα, αλλά κρίσιμες παράμετροι. Σε αυτό το πλαίσιο, η παράδοση ενός πλήρως ηλεκτρικού τεθωρακισμένου στον Τουρκικός Στρατός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο τεχνολογικά όσο και στρατηγικά.

Πρόκειται για ένα εκσυγχρονισμένο τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, βασισμένο στην πλατφόρμα του κλασικού M-113, το οποίο περνά σε νέα εποχή με την ονομασία E-ZPT. Η μετάβαση δεν περιορίζεται σε επιμέρους αναβαθμίσεις, αλλά αφορά την πλήρη αντικατάσταση του συμβατικού συστήματος κίνησης με ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο, σχεδιασμένο για στρατιωτική χρήση και πραγματικές συνθήκες πεδίου.

Ο M-113 αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τεθωρακισμένα παγκοσμίως. Η τουρκική προσέγγιση δεν ήταν να ξεκινήσει από λευκό χαρτί, αλλά να αξιοποιήσει μια αποδεδειγμένα αξιόπιστη βάση και να την εκσυγχρονίσει ριζικά. Έτσι, το E-ZPT διατηρεί τη βασική φιλοσοφία του οχήματος, αλλά αλλάζει χαρακτήρα μέσω της ηλεκτροκίνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Την ανάπτυξη του προγράμματος ανέλαβε η MKE, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για ηλεκτρικά και υβριδικά στρατιωτικά οχήματα. Ο στόχος ήταν σαφής: χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, μεγαλύτερη ευελιξία και σαφές τεχνολογικό άλμα σε σχέση με τα συμβατικά τεθωρακισμένα.

Το πιο εντυπωσιακό τεχνικό χαρακτηριστικό είναι η ανακοινωμένη αυτονομία, η οποία φτάνει έως και τα 650 χιλιόμετρα. Για ένα τεθωρακισμένο όχημα αυτής της κατηγορίας, το νούμερο αυτό αλλάζει τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης αποστολών.

Η ηλεκτρική κίνηση επιτρέπει πολύ χαμηλό ακουστικό αποτύπωμα, ενώ περιορίζει δραστικά και το θερμικό ίχνος. Σε αποστολές επιτήρησης, περιπολίας ή συνοδείας, το E-ZPT μπορεί να κινηθεί με σαφώς μεγαλύτερη διακριτικότητα, ενισχύοντας το στοιχείο του αιφνιδιασμού και μειώνοντας την πιθανότητα εντοπισμού από θερμικά μέσα.

Η ηλεκτροκίνηση σε στρατιωτικό περιβάλλον δεν αφορά μόνο την κατανάλωση ή την “πράσινη” διάσταση. Το ηλεκτρικό σύστημα προσφέρει άμεση απόδοση ροπής, κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερη κίνηση σε ανώμαλο έδαφος, ευκολότερους ελιγμούς και πιο ομαλή λειτουργία σε αστικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η απλούστερη μηχανολογική δομή μειώνει τις ανάγκες συντήρησης και περιορίζει τα μηχανικά μέρη που μπορούν να παρουσιάσουν βλάβη. Ένα ακόμη πρακτικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα του οχήματος να λειτουργεί ως κινητή πηγή ενέργειας, υποστηρίζοντας εξοπλισμό, συστήματα επικοινωνίας ή άλλες μονάδες στο πεδίο.

Η ένταξη του E-ZPT σε υπηρεσία στέλνει και ένα σαφές μήνυμα για τον προσανατολισμό της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Η επιλογή της ηλεκτροκίνησης σε ένα τόσο διαδεδομένο όχημα δείχνει πρόθεση για τεχνολογική αυτονόμηση και αξιοποίηση σύγχρονων λύσεων με πρακτικό αντίκτυπο.

Αντί για πλήρη αντικατάσταση του υπάρχοντος στόλου, η στρατηγική επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό, μειώνοντας το κόστος και επιταχύνοντας την επιχειρησιακή ένταξη. Είναι μια προσέγγιση που συνδυάζει ρεαλισμό και φιλοδοξία, με ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον.

Τι κρατάμε;

  • Πλήρως ηλεκτρικό τεθωρακισμένο βασισμένο σε αποδεδειγμένη πλατφόρμα
  • Αυτονομία έως 650 km, εξαιρετικά υψηλή για στρατιωτικό όχημα
  • Χαμηλό ακουστικό και θερμικό ίχνος, κρίσιμο για σύγχρονες επιχειρήσεις
  • Έμφαση στον εκσυγχρονισμό και την εγχώρια τεχνολογία

