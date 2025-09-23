Τους σκότωσε επειδή του έβαλαν λάθος φίλτρο λαδιού: Επικίνδυνο το να είσαι μηχανικός στις ΗΠΑ

Μια διαφωνία για ένα φίλτρο λαδιού είχε ως αποτέλεσμα δύο μηχανικοί να χάσουν τη ζωή τους στο Νέο Μεξικό.

Τραγική κατάληξη είχε ένας καβγάς με αφορμή ένα φίλτρο λαδιού σε συνεργείο αυτοκινήτων

Δύο υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους έξω από το κατάστημα O’Reilly Auto Parts στο Αλμπουκέρκι

Ο 27χρονος δράστης προσπάθησε να επιστρέψει ένα φίλτρο και απαίτησε να του δώσουν δωρεάν λάδια

Αφού οι υπάλληλοι του συνεργείου αρνήθηκαν, ο δράστης τους πυροβόλησε

Μια απλή διαφωνία μεταξύ δύο μηχανικών και ενός δυσαρεστημένου πελάτη είχε τραγική κατάληξη, με έναν 18χρονο και έναν 47χρονο να χάνουν τη ζωή τους στο Αλμπουκέρκι. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων O’Reilly Auto Parts.

Οι αρχές κλήθηκαν στο σημείο γύρω στις 5:10 το απόγευμα, ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς. Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο υπάλληλοι του καταστήματος —ο 18χρονος Jesus Valdez και ο 47χρονος Richard Newman— ο ένας ήδη νεκρός και ο άλλος σοβαρά τραυματισμένος, ο οποίος υπέκυψε λίγο αργότερα.

Νεκροί για ένα φίλτρο λαδιού

Ο δράστης φέρεται πως επισκέφθηκε το κατάστημα μαζί με τον πατέρα του για να επιστρέψουν ένα φίλτρο λαδιού και ζήτησαν να τους δοθούν δωρεάν δύο επιπλέον κουτιά λάδι, καθώς τα προηγούμενα είχαν “σπαταληθεί” λόγω του “ελαττωματικού φίλτρου”.

Όταν οι υπάλληλοι αρνήθηκαν, ο Tena άρπαξε δύο κουτιά και να βγήκε από το κατάστημα. Οι δύο υπάλληλοι τον ακολούθησαν, με τον δράστη τελικά να τους πυροβολεί. Ο Tena ισχυρίστηκε αργότερα ότι φοβήθηκε για τη ζωή του, καθώς -όπως είπε- οι υπάλληλοι τον χτύπησαν. Ωστόσο, ο δράστης δεν έφερε κάποιο σημάδι από τραυματισμό -κάτι που θα επιβεβαίωνε τους ισχυρισμούς του.

Διαβάστε επίσης: Κρίμα κι άδικο: Πέντε supercars «βράζουν» μετά από φωτιά στο φορτηγό που τα μετέφερε

Ο δράστης, Ismael Rene Tena, 27 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό για το πώς μια απλή διαφωνία για προϊόντα αξίας κάτω των 100 δολαρίων μπορεί να έχει μια τόσο τραγική κατάληξη.

Τι κρατάμε:

Ο δράστης συνελήφθη και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τη βία για κάτι τόσο ασήμαντο

Η υπόθεση υπογραμμίζει το πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση στις ΗΠΑ, με την παραμικρή διαφωνία να μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή

Πηγή: Carscoops.com

Κυκλοφοριακό χάος χωρίς τέλος στην Αττική – Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο πίσω από το τιμόνι

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Πώς γίνεται η ανανέωση

Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο