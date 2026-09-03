Toyota C-HR: Το best-seller SUV γιορτάζει τα 10 χρόνια με νέα εμφάνιση

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του Toyota C-HR, η ιαπωνική μάρκα ανανεώνει την κορυφαία αισθητικά έκδοση GR SPORT, προσθέτοντας νέο ματ χρώμα Onyx Grey και αποκλειστικές ζάντες 20 ιντσών. Το μοντέλο έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,1 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως

Το Toyota C-HR συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Toyota στην ευρωπαϊκή αγορά. Με αφορμή την επέτειο, η εταιρεία προχωρά σε μια μικρή αλλά χαρακτηριστική αισθητική ανανέωση της έκδοσης GR SPORT, η οποία αποκτά νέες επιλογές εξωτερικής εμφάνισης.

Η σημαντικότερη προσθήκη είναι το ματ Onyx Grey, ένα χρώμα που θα διατίθεται αποκλειστικά για το GR SPORT και συνδυάζεται με τη χαρακτηριστική διχρωμία bi-tone+. Μαύρες επιφάνειες στην οροφή και στο πίσω μέρος του αμαξώματος δημιουργούν έντονη αντίθεση με το γκρι χρώμα, τονίζοντας ακόμη περισσότερο τις αιχμηρές γραμμές του C-HR.

Την εικόνα ολοκληρώνουν οι νέες ματ γκρι ζάντες 20 ιντσών, επίσης αποκλειστικής σχεδίασης για την έκδοση GR SPORT.

Τρεις εξηλεκτρισμένες επιλογές κινητήρα

Η γκάμα του Toyota C-HR GR SPORT περιλαμβάνει τρία διαφορετικά εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης.

Η βασική επιλογή χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα πέμπτης γενιάς της Toyota με βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων και ισχύ 140 ίππων, ενώ ακολουθεί η έκδοση Hybrid 2,0 λίτρων με 180 ίππους.

Στην κορυφή βρίσκεται το Plug-in Hybrid 2,0 λίτρων, με συνδυαστική ισχύ 223 ίππων.

Η plug-in hybrid έκδοση μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά για έως 66 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες η αντίστοιχη ηλεκτρική αυτονομία μπορεί να φτάσει περίπου τα 100 km.

Παράλληλα, το C-HR διαθέτει τεχνολογία geo-fencing στο σύστημα Predictive Efficient Drive. Το σύστημα μπορεί να διαχειρίζεται τη διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια ώστε να διατηρεί επαρκή φόρτιση της μπαταρίας όταν το όχημα πρόκειται να εισέλθει σε ζώνη χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, εναλλάσσοντας ανάλογα μεταξύ υβριδικής και αμιγώς ηλεκτρικής λειτουργίας.

Ειδικές ρυθμίσεις για το GR SPORT

Η διαφοροποίηση του GR SPORT δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει αμορτισέρ με Frequency Selective Control (FSC), τα οποία μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά απόσβεσης ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης.

Στόχος είναι να επιτυγχάνεται καλύτερος συνδυασμός ελέγχου του αμαξώματος και άνεσης, χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ενεργή ανάρτηση.

Παράλληλα, ένα επιπλέον δυναμικό στοιχείο απόσβεσης στο εμπρός μέρος συμβάλλει στον περιορισμό κραδασμών και θορύβων που μεταφέρονται από τον δρόμο.

Το head-up display περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του GR SPORT, ενώ μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών βρίσκονται η πανοραμική οροφή, η διχρωμία bi-tone+ και το premium ηχοσύστημα της JBL.

Δέκα χρόνια Toyota C-HR

Η πρώτη γενιά του Toyota C-HR παρουσιάστηκε πριν από μία δεκαετία με αρκετά διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση από εκείνη που ακολουθούσε μέχρι τότε η Toyota.

Το μοντέλο υιοθέτησε έντονες ακμές, γραμμή οροφής που παρέπεμπε περισσότερο σε κουπέ και ένα συνολικά πιο τολμηρό ύφος, στοιχεία που διατηρήθηκαν και εξελίχθηκαν στη δεύτερη γενιά.

Μέχρι σήμερα, οι συνολικές πωλήσεις του C-HR έχουν ξεπεράσει τα 2,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως, με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια να έχουν διατεθεί στην Ευρώπη.

Η δεύτερη γενιά παρουσιάστηκε το 2023 και έχει ακόμη εντονότερο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, καθώς ο σχεδιασμός, η εξέλιξη και η παραγωγή της πραγματοποιούνται στην Ευρώπη.

Από το concept στην παραγωγή

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του σημερινού C-HR εξακολουθεί να βασίζεται στην ιδέα ενός αυτοκινήτου παραγωγής που διατηρεί αρκετά από τα χαρακτηριστικά ενός πρωτοτύπου.

Χωνευτές χειρολαβές θυρών, έντονα διαμορφωμένες επιφάνειες και η ιδιαίτερη γραμμή του πίσω μέρους αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της δεύτερης γενιάς.

Στην καμπίνα συναντάμε ψηφιακό cockpit, ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων και, ανάλογα με την έκδοση, πανοραμική οροφή χωρίς συμβατικό εσωτερικό σκιάδιο.

Παράλληλα, η Toyota έχει αυξήσει τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και υλικών χωρίς ζωικά συστατικά, ενώ έχει εφαρμοστεί σειρά τεχνικών για τον περιορισμό του βάρους αλλά και των εκπομπών CO2 κατά τη διαδικασία παραγωγής.

Με τη νέα εμφάνιση του C-HR GR SPORT, η Toyota δεν αλλάζει ουσιαστικά τη συνταγή του μοντέλου. Εκμεταλλεύεται όμως τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας για να ανανεώσει την πιο σπορ έκδοσή του, σε μια περίοδο κατά την οποία το C-HR παραμένει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μοντέλα της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τι κρατάμε