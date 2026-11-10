Toyota Celica: Ο θρύλος επιστρέφει στο WRC 2027 | Τι ξέρουμε για την έκδοση παραγωγής;

Είναι πλέον επίσημο. Η Toyota επαναφέρει ένα από τα πιο θρυλικά ονόματα της ιστορίας της στο WRC το 2027. Η νέα GR Celica θα αγωνίζεται δίπλα στο GR Yaris, ενώ η αναμονή για την έκδοση δρόμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Υπάρχουν ονόματα αυτοκινήτων που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Η Celica είναι ένα από αυτά, ειδικά για όσους μεγάλωσαν με εικόνες από λασπωμένες ειδικές διαδρομές, μεγάλες αεροτομές και τις χαρακτηριστικές αγωνιστικές Toyota – συνήθως ντυμένες στα χρώματα της Castrol – να κυνηγούν το χρονόμετρο. Η επιστροφή της, λοιπόν, κουβαλά προσδοκίες που δύσκολα χωρούν σε μια απλή ανακοίνωση νέου μοντέλου.

Τώρα, η Toyota δίνει σε αυτή την επιστροφή το κατάλληλο σκηνικό: η Celica θα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ του 2027, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην αγωνιστική της ιστορία.

Η Celica επιστρέφει στο WRC, χωρίς να αντικαθιστά το GR Yaris

Η επιστροφή της Celica δεν σημαίνει αποχώρηση του GR Yaris. Η Toyota σχεδιάζει να αγωνιστεί με δύο ομάδες και δύο διαφορετικά μοντέλα: τρία πληρώματα με GR Celica Rally1 και άλλα τρία με GR Yaris Rally1.

Οι ομάδες θα ονομάζονται Toyota Racing και Gazoo Racing, με τη λογική να προβλέπει δύο ισότιμες συμμετοχές που θα διεκδικούν το πρωτάθλημα, ακόμη και απέναντι η μία στην άλλη.

Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στην αλλαγή των κανονισμών, που επιτρέπει σε έναν κατασκευαστή να χρησιμοποιεί διαφορετικά αμαξώματα, αρκεί τα βασικά μηχανικά μέρη να παραμένουν κοινά.

Διαφορετική εμφάνιση, κοινή αγωνιστική βάση

Κάτω από τα διαφορετικά αμαξώματα, Celica και Yaris θα μοιράζονται τα κύρια μηχανικά τους μέρη. Η διαφοροποίηση της εμφάνισης, ωστόσο, δημιουργεί πρόσθετη δουλειά για τους μηχανικούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αεροδυναμική. Στόχος είναι τα δύο αυτοκίνητα να αποδίδουν αντίστοιχα, παρότι το διαφορετικό σχήμα τους απαιτεί διαφορετικές λύσεις. Η Toyota καλείται, επομένως, να εξελίξει παράλληλα δύο αμαξώματα γύρω από την ίδια αγωνιστική βάση.

Η νέα Celica αποκτά έτσι δική της παρουσία στις ειδικές, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνογνωσία του προγράμματος της Toyota στο WRC.

Το όνομα Celica κουβαλά τέσσερις τίτλους οδηγών

Η σύνδεση της Celica με τα ράλλυ έχει βάθος δεκαετιών. Η διεθνής αγωνιστική της πορεία ξεκίνησε το 1972, πέρασε από την εποχή του Group B με την Twin Cam Turbo και έφτασε στις μεγάλες επιτυχίες της τετρακίνητης GT-Four.

Με τη Celica, ο Carlos Sainz κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών το 1990 και το 1992, ο Juha Kankkunen το 1993 και ο Didier Auriol το 1994. Αυτή η διαδρομή εξηγεί γιατί η επαναφορά του ονόματος στις ειδικές έχει ιδιαίτερο βάρος για τους φίλους της μάρκας.

Η έκδοση δρόμου παραμένει το μεγάλο ζητούμενο των θαυμαστών

Για όσους θα ήθελαν μια Celica στο γκαράζ τους, το ενδιαφέρον στρέφεται στην έκδοση παραγωγής, η ύπαρξη της οποίας έχει επιβεβαιωθεί. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για δίλιτρο turbo κινητήρα, τετρακίνηση και ισχύ κοντά στους 400 ίππους, καθώς και για επιλογή χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου.

Οι παραπάνω τεχνικές λεπτομέρειες, όμως, παραμένουν ανεπιβεβαίωτα στοιχεία και δεν πρέπει να συγχέονται με την ανακοινωμένη αγωνιστική επιστροφή. Αντίστοιχα, η παρουσία στο WRC το 2027 δεν αποτελεί από μόνη της ημερομηνία εμπορικού λανσαρίσματος. Σίγουρα, όμως, θα στρώσει – ή μάλλον θα «οργώσει» – το έδαφος για την συμβατική Celica που θα ακολουθήσει.

Η τελευταία Celica κατασκευάστηκε το 2006. Δύο δεκαετίες αργότερα, η Toyota επαναφέρει το όνομα σε ένα περιβάλλον όπου έχει ήδη γράψει ιστορία. Το επόμενο στοίχημα είναι να του δώσει μέλλον και στον δρόμο.