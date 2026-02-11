quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Toyota Highlander: Το ολοκαίνουργιο οικογενειακό SUV – Αναλυτικά οι εκδόσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ | 11.02.2026
AutoTypos Team
toyota-highlander-to-olokainourgio-oikogeneiako-suv-analytika-oi-ekdoseis-792775

Το νέο Toyota Highlander EV για το 2027 γίνεται αμιγώς ηλεκτρικό. Δες εκδόσεις, μπαταρίες, ισχύ, αυτονομία, τεχνολογία και ασφάλεια.

Η Toyota περνά το Highlander σε αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Tο Highlander EV για το 2027 είναι το πρώτο 7θέσιο (τριών σειρών) ηλεκτρικό SUV της μάρκας, με νέα σχεδίαση, πλήρως αναβαθμισμένο εσωτερικό και πιο «tech-heavy» προσέγγιση σε εξοπλισμό και συνδεσιμότητα.

Η γκάμα (τουλάχιστον στην αγορά όπου ανακοινώθηκε) είναι δύο επιπέδων εξοπλισμού: XLE και Limited.

Εκδόσεις, μπαταρίες, ισχύς και αυτονομία

Το Highlander EV διατίθεται:

  • ως XLE με επιλογές FWD ή AWD και δύο μπαταρίες,

  • ως Limited αποκλειστικά AWD, με τη μεγάλη μπαταρία.

Πίνακας εκδόσεων (όπως ανακοινώθηκαν)

Έκδοση Κίνηση Μπαταρία Ισχύς / ροπή Αυτονομία
Highlander EV XLE FWD 77,0 kWh 224 PS / 269 Nm 462 km
Highlander EV XLE AWD 77,0 kWh 343 PS /438 Nm 435 km
Highlander EV XLE AWD 95,8 kWh 343 PS / 438 Nm 515 km
Highlander EV Limited AWD 95,8 kWh 343 PS/ 438 Nm 515 km


Φόρτιση, υποδοχή NACS και V2L

Σημαντική λεπτομέρεια: το Highlander EV έρχεται στάνταρ με υποδοχή NACS (North American Charging Standard).

Παράλληλα, εγκαινιάζει και vehicle-to-load (V2L) λειτουργία, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές/εξοπλισμό (ως φορητή «πηγή» ρεύματος, ανάλογα με το συμβατό hardware).

Σχεδίαση και καμπίνα με έμφαση στην τεχνολογία

Στο εσωτερικό, ο ψηφιακός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

  • κεντρική οθόνη 14,0” με ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto,

  • ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3”,

  • δυνατότητες φόρτισης συσκευών και στις τρεις σειρές,

  • προαιρετική πανοραμική οροφή σταθερού γυαλιού (αναφέρεται ως η μεγαλύτερη της Toyota στην συγκεκριμένη αγορά),

  • ατμοσφαιρικός φωτισμός με 64 χρώματα.

Η διάταξη καθισμάτων παραμένει προσανατολισμένη στην οικογένεια: τρεις σειρές, με δυνατότητα αναδίπλωσης της 3ης σειράς εντελώς επίπεδα. Η Toyota δίνει ως ένδειξη έως 1.291 λίτρα χώρου πίσω από τη 2η σειρά και  450 λίτρα πίσω από την 3η, με βάση τις μετρήσεις που δημοσιεύει.

Ασφάλεια: Toyota Safety Sense 4.0 στάνταρ

Η σουίτα Toyota Safety Sense 4.0 δίνεται στάνταρ, μαζί με επιπλέον συστήματα υποβοήθησης/ασφάλειας (όπως blind spot monitor, rear cross-traffic alert, parking assist με αυτόματο φρενάρισμα κ.ά.).

Παραγωγή

Για την παραγωγή, αναφέρεται ότι το Highlander EV θα κατασκευάζεται στο Georgetown, με μπαταρίες από το εργοστάσιο Toyota Battery Manufacturing στο Liberty. Η έναρξη παραγωγής τοποθετείται προς τα τέλη του 2026.

Τι κρατάμε;

  • Το Highlander γίνεται αμιγώς ηλεκτρικό και έρχεται σε XLE και Limited.

  • Δύο μπαταρίες (77,0 και 95,8 kWh), με αυτονομία έως 320 miles (≈515 km) στις AWD εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία.

  • NACS στάνταρ και προσθήκη V2L λειτουργίας.

  • Ισχυρό πακέτο τεχνολογίας στην καμπίνα (14” infotainment, 12,3” όργανα, 64χρωμος ambient) και Toyota Safety Sense 4.0 στάνταρ.

Tags
#SUV#Toyota#Toyota Highlander
