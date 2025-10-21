Toyota Land Cruiser FJ: Το νέο μικρό σκληροτράχηλο SUV – Θα έρθει στην Ελλάδα;

Η Toyota αποκάλυψε το νέο Land Cruiser FJ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα μέσα του 2026

Μετά από χρόνια αναμονής, η Toyota αποκάλυψε το νέο Land Cruiser FJ, ένα μοντέλο που συνεχίζει την παράδοση του ονόματος Land Cruiser, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό τετράγωνο σχεδιασμό με το δημοφιλές off-roader. Πρόκειται για ένα μοντέλο με μικρότερες διαστάσεις από το Land Cruiser, αλλά με το ίδιο στιβαρό DNA.

Σχεδιασμός

Το νέο Land Cruiser FJ διατηρεί τον γνωστό τετράγωνο σχεδιασμό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε μοντέλα Land Cruiser, ενώ στις φωτογραφίες μπορούμε να δούμε δύο διαφορικά σχέδια για το μπροστά μέρος: ένα ρετρό σχέδιο με κυκλικούς προβολείς και ένα με ορθογώνιες μονάδες και φώτα ημέρας σε σχήμα C.

Μικρές διαφορές υπάρχουν και στον μπροστά προφυλακτήρα, ενώ η Toyota αναφέρει πως οι γωνιακοί εμπρός και πίσω προφυλακτήρες είναι αφαιρούμενοι , επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να τους αντικαθιστούν εύκολα και να εξοικονομούν χρήματα από τις επισκευές. Για το εξωτερικό του Land Cruiser FJ, η Toyota υποσχέθηκε μια σειρά «ανθεκτικών εξαρτημάτων», όπως πλαϊνά μαρσπιέ, αναπνευστήρες (snorkel) και σχάρες οροφής.

Κινητήρας και διαστάσεις

Το νέο Land Cruiser FJ βασίζεται σε μια αναβαθμισμένη έκδοση της πλατφόρμας IMV της Toyota και θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά με τον τετρακύλινδρο κινητήρα 2,7 λίτρων (2TR-FE). Ο εν λόγω κινητήρας αποδίδει 161 ίππους και 246 Nm ροπής και στο νέο μοντέλο θα συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο έξι ταχυτήτων και σύστημα τετρακίνησης.

Όσον αφορά τις διαστάσεις, το νέο μοντέλο έχει μήκος 4.575 χλστ., πλάτος 1.855 χλστ. και ύψος 1.960 χλστ., με μεταξόνιο 2.580 χλστ. Με απλά λόγια, το Land Cruiser FJ είναι κατά 114 χλστ. μακρύτερο από το Corolla Cross, αλλά με 58 χλστ. κοντύτερο μεταξόνιο. Παράλληλα, είναι 348 χλστ. μικρότερο σε μήκος από το κανονικό Land Cruiser και κατά 269 χλστ. μικρότερο σε πλάτος.

Παρά το μικρότερές του διαστάσεις, το νέο μοντέλο ζυγίζει περίπου 1.900 κιλά, δηλαδή περίπου 300 κιλά λιγότερο από το Land Cruiser 250.

Ένα πραγματικό Land Cruiser

Η Toyota δήλωσε ότι το νέο μοντέλο θα έχει «απόδοση εκτός δρόμου αντάξια ενός Land Cruiser». Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι τεχνικοί της εταιρείας επικεντρώθηκαν σε στοιχεία όπως η απόσταση από το έδαφος και την άρθρωση των τροχών, ενώ η Toyota δήλωσε επίσης ότι «εκτεταμένες δοκιμές εκτός δρόμου εντόπισαν σημεία βελτίωσης για να διασφαλιστεί η πραγματική ποιότητα Land Cruiser».

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το Land Cruiser FJ του 2026 θα κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής σχέδια για εξαγωγή στην Ευρώπη.

Τι κρατάμε:

To Land Cruiser FJ πρόκειται για ένα “baby” Land Cruiser, χωρίς «εκπτώσεις» στις offroad ικανότητες

Το FJ είναι κατά 348 χλστ. μικρότερο σε μήκος και κατά 269 χλστ. μικρότερο σε πλάτος από το Land Cruiser 250, ενώ ζυγίζει και 300 κιλά λιγότερο

Η Toyota υπόσχεται μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων για το εξωτερικό, όπως αναπνευστήρες, μαρσπιέ και σχάρες

Δυστυχώς, η αγορά της Ευρώπης δεν είναι μέσα στους πρώτους «στόχους» για την Toyota

