Traffic Commander: Εγκαινιάστηκε το επιχειρησιακό σύστημα που βλέπει τα πάντα στους δρόμους της Αττικής

Drones, AI και περιπολικά στη «μάχη» της κίνησης: Πώς θα λειτουργεί το νέο επιχειρησιακό σύστημα, Traffic Commander

Ένα νέο επιχειρησιακό σύστημα για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής παρουσίασε η Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση της συμφόρησης και των έκτακτων περιστατικών. Το Traffic Commander αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones, κάμερες, δεδομένα κυκλοφορίας και περιπολικά, δημιουργώντας σε πραγματικό χρόνο μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης στο οδικό δίκτυο.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) της ΓΑΔΑ, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Το Traffic Commander αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από επιστημονικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς επιπλέον κόστος ανάπτυξης. Στόχος του είναι να μετατρέψει τη διαχείριση της κυκλοφορίας από μια απλή διαδικασία παρακολούθησης σε ένα δυναμικό επιχειρησιακό εργαλείο.

Το σύστημα συγκεντρώνει πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές, όπως:

Κάμερες κυκλοφορίας

Drones

Περιπολικά

Δεδομένα κίνησης

Τροχαία ατυχήματα

Οδικά έργα

Καιρικές συνθήκες

Δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια συνεχώς ενημερωμένη εικόνα της κυκλοφορίας, επιτρέποντας την άμεση αξιολόγηση κάθε περιστατικού και τον ταχύτερο συντονισμό των διαθέσιμων δυνάμεων.

Το νέο σύστημα θα λειτουργεί σε συνεργασία με τη νέα επιχειρησιακή ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης), η οποία θα αναλαμβάνει τον συντονισμό των ενεργειών στο πεδίο. Στόχος είναι η πληροφορία να φτάνει άμεσα στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ώστε περιπολικά και drones να κινητοποιούνται γρηγορότερα, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις και αποκαθιστώντας την κυκλοφορία σε μικρότερο χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε επίδειξη του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Εντοπίστηκε κυκλοφοριακό πρόβλημα σε πραγματικό χρόνο, κινητοποιήθηκαν άμεσα περιπολικό και drone και παρακολουθήθηκε η εξέλιξη του περιστατικού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στόχος η καλύτερη καθημερινότητα των οδηγών

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το Traffic Commander φιλοδοξεί να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διαχείρισης. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η ενοποίηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων επιτρέπουν καλύτερη αξιολόγηση της σοβαρότητας κάθε περιστατικού, αποτελεσματικότερη κατανομή των δυνάμεων και ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander μία ακόμη πρωτοβουλία της Ελληνικής Αστυνομίας με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική.

Όπως ανέφερε, με τη συνδυασμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ., η φιλοδοξία είναι από το φθινόπωρο η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο να γίνεται ταχύτερα και με λιγότερη ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Πηγή: EleftherosTypos.gr