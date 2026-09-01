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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τραγικό τροχαίο με τρεις νεκρούς στη Λ. Αλεξάνδρας – Κανείς δε φορούσε κράνος

ΤΡΙΤΗ | 01.09.2026
Autotypos Team
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Άσχημα μπήκε ο Σεπτέμβριος, με τρεις ανθρώπους να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στη Λ. Αλεξάνδρας μετά από τροχαίο με μοτοσυκλέτες

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο μοτοσυκλέτες, οι οποίες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μία μοτοσυκλέτα κινείτο σε κάθετη οδό και επιχείρησε να εισέλθει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου. Κατά την είσοδό της στη λεωφόρο συγκρούστηκε με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα, η οποία κινούνταν επί της Αλεξάνδρας.

Μετά τη μεταξύ τους σύγκρουση, τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν στην άσφαλτο και προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Από το τροχαίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας 51χρονος άνδρας, μία 27χρονη γυναίκα και ακόμη μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, με το ενδεχόμενο παραβίασης ερυθρού σηματοδότη από έναν από τους δύο οδηγούς να αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο.

Στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις και για τον λόγο αυτό οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης αναμένεται να αξιοποιηθούν και μαρτυρίες.

Κανείς δε φορούσε κράνος

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα της χρήσης κράνους. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.

«Δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να έφερε προστατευτικό κράνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της μη χρήσης κράνους σε ένα τόσο σφοδρό τροχαίο.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της σύγκρουσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο.

«Η έρευνα είναι σε εξέλιξη βέβαια για τα αίτια της σύγκρουσης, όμως ερχόμαστε και πάλι απέναντι σε ένα περιστατικό για το οποίο θα μιλήσουμε για το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι οι αναβάτες των δικύκλων να φέρουν κράνη, όπως επίσης και το να μην παραβιάζουμε τον ερυθρό σηματοδότη καθώς με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα ή και δυστύχημα» τόνισε.

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Tags
#κράνος#Λ. Αλεξάνδρας#τροχαίο
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