Τραγικό τροχαίο στη Λούτσα: «Έχεις σκοτώσει άνθρωπο» – Η σοκαριστική απάντηση του οδηγού (Video)

Τροχαίο με τραγική κατάληξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λούτσα – Σοκάρει η αδιαφορία του οδηγού

Το τραγικό ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ακόμα να τραυματίζονται σοβαρά. Μεταξύ των θυμάτων ήταν η σύντροφος, η μητέρα και η αδελφή του θύματος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 29χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος στη Λεωφόρο Αρτέμιδος προσπαθώντας, σύμφωνα με μαρτυρίες, να αποφύγει τρίτο όχημα που βγήκε απότομα κάθετα στον δρόμο. Ο οδηγός του μοιραίου ΙΧ κινείτο με μεγάλη ταχύτητα και αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, προτού πέσει πάνω στο όχημα της άτυχης οικογένειας.

Ο οδηγός δεν είχε καταλάβει τι προκάλεσε

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οδηγός δεν φάνηκε να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του δυστυχήματος. Όταν ένας διασώστης του ΕΚΑΒ του είπε: «Έχεις σκοτώσει άνθρωπο», εκείνος απάντησε με ψυχρή αδιαφορία: «Ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου».

Η μάρτυρας περιέγραψε σκηνές σοκ: «Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο η σύντροφός του, η αδελφή του και η μητέρα του. Όλοι υποφέραμε από το σοκ».

Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του είχε μόλις επιστρέψει από το Βέλγιο για να παρευρεθεί σε σημαντική οικογενειακή στιγμή. Η σύντροφός του υποβλήθηκε σε χειρουργείο λόγω κρανιοεγκεφαλικών τραυμάτων και ανοιχτού κατάγματος στην κνήμη. Η 21χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, μετά από επέμβαση για τις σοβαρές κακώσεις που υπέστη.

Την ίδια ώρα, η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε σοκ. Η μητέρα και η αδελφή του 24χρονου έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ ο 29χρονος οδηγός παραμένει υπό κράτηση από την Τροχαία.

Στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ομάδα και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και χαρακτηρίζουν τις επόμενες ώρες κρίσιμες για την υγεία της.

Ο 29χρονος βγήκε ελαφρά τραυματισμένος και το αλκοτέστ έδειξε αρνητική ένδειξη. Παρά τις προηγούμενες εμπλοκές του με τον νόμο και τροχαία ατυχήματα, η στάση του στο σημείο του δυστυχήματος προκάλεσε σοκ σε όλους τους παρευρισκόμενους.

