Τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Η 36χρονη τραγουδίστρια συνελήφθη όντας υπό την επήρεια αλκοόλ αφού προκάλεσε ζημιές σε πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος είναι η 36χρονη που συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας όταν έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 36χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο να προχωρήσουν στη σύλληψη της.

Το τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στην οδό Κλεομένους, ενώ σε πρώτο αλκοτέστ, στο οποίο υποβλήθηκε η ίδια, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l. Στη συνέχεια, έγινε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.

Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

