EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τράκαρε ο 19χρονος οδηγός της F1 το αυτοκίνητο των 355.000 ευρώ, 2 ημέρες αφού το παρέλαβε (Φωτογραφία)

ΤΡΙΤΗ | 10.02.2026
Autotypos Team
trakare-o-19chronos-odigos-tis-f1-to-aftokinito-ton-355-000-evro-2-imeres-afou-to-parelave-fotografia-792616

O νεαρός οδηγός της F1 μάλλον παραενθουσιάστηκε με το νέο του αυτοκίνητο και δυστυχώς το «πλήγωσε»

Πριν λίγες μέρες είχαμε γράψει για τον Kimi Antonelli, τον νεαρό οδηγό της F1 της Mercedes που παρέλαβε το νέο του εταιρικό αυτοκίνητο. Λίγο πριν μπει στη δεύτερη σεζόν του με τη γερμανική ομάδα, ο νεαρός Ιταλός στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, αφού ήδη είχε το πρώτο του ατύχημα.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για μικρο-ατύχημα, αλλά ο λογαριασμός σίγουρα θα είναι μεγάλος.

Το νέο αυτοκίνητο του Antonelli

Tην προηγούμενη Πέμπτη, ο Kimi Antonelli παρέλαβε τα κλειδιά μιας επιβλητικής Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition. Πρόκειται για μια ειδική έκδοση της Mercedes-AMG GT 63, της οποίας κατασκευάστηκαν μόλις 200 κομμάτια. Η τιμή του μοντέλου φυσικά αντικατοπτρίζει την συλλεκτική του φύση, αφού η «απλή» GT 63 PRO 4MATIC+ κοστίζει 355.800 ευρώ στη χώρα μας.

Η ειδική έκδοση, Motorsport Collectors Edition, προσθέτει μεταξύ άλλων, ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2R και το AMG Night Package II, ενώ κάτω από το καπό βρίσκεται ένας θηριώδης V8 biturbo κινητήρας 4,0 λίτρων, που αποδίδει 612 ίππους.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Πως έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Antonelli οδηγούσε τη νέα του Mercedes το βράδυ του Σαββάτου σε αυτοκινητόδρομο του Serravalle στη Βόρεια Ιταλία, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό άγνωστες συνθήκες. Στην αναφορά της αστυνομίας διαβάζουμε πως η GT 63 προσέκρουσε στις μπαριέρες, ενώ στο ατύχημα δεν ενεπλάκη άλλο αυτοκίνητο.

Οι ζημιές ήταν μόνο υλικές και δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό, όπως επιβεβαίωσε η Mercedes, κάτι που σημαίνει πως ο Antonelli θα παραβρεθεί κανονικά στο Μπαχρέιν για τα δοκιμαστικά της ομάδας εν όψει της νέας σεζόν της F1.

Kimi Antonelli

«Το περασμένο Σάββατο βράδυ, κοντά στο σπίτι του στο Σαν Μαρίνο, ο Kimi ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο αφού κλήθηκε από τον Kimi. Το δικό του ήταν το μόνο αυτοκίνητο που ενεπλάκη και, παρόλο που το όχημα υπέστη ζημιές, ο Kimi δεν τραυματίστηκε καθόλου».

Τι κρατάμε:

  • Την πήρε, την κράτησε δύο μέρες και την τράκαρε ο Antonelli
  • Ο λόγος για τη νέα Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition
  • Στο τροχαίο δεν ενεπλάκη άλλο όχημα και ο νεαρός οδηγός της Mercedes δεν τραυματίστηκε
  • Η τιμή για μια «απλή» AMG GT 63 PRO 4MATIC+ (όχι την ειδική έκδοση) είναι 355.800 ευρώ στη χώρα μας

Πηγή: Motorsport.com

