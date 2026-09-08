«Τράκαρες με… ΤΙ;;;» – Η φράση που δε θέλει να ακούσει κανένας ασφαλιστής

Οδηγός Volkswagen τράκαρε hypercar και το τηλεφώνημα που ακολούθησε ήταν σίγουρα βγαλμένο από τον χειρότερο εφιάλτη κάθε ασφαλιστή

Μπορούσε να τρακάρει στις μπαριέρες, σε δέντρο, σε τοίχο, σε κολώνα, κράσπεδο ή… ένα από τα εκατομμύρια άλλα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Ωστόσο, η μοίρα έπαιξε εξαιρετικά άσχημο παιχνίδι σε έναν οδηγό ενός Volkswagen Polo στην Ισπανία. Αυτό αφού, μπροστά του δεν είχε ένα όποιο αυτοκίνητο, αλλά ένα από τα πρώτα παραδείγματα της νέας Bugatti Tourbillon, η οποία κοστίζει περίπου… 3,8 εκατ. ευρώ!

Κλείνοντας τα μάτια μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τον ασφαλιστή να… αλλάζει χρώμα όταν έμαθε για το τροχαίο από το στόμα του εξαιρετικά άτυχου οδηγού του Polo.

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Δεν είδε την… Bugatti μπροστά του;

Η πανάκριβη Bugatti βρισκόταν σε δοκιμές στη Sierra Nevada της Ισπανίας όταν ένα Volkswagen Polo δεν πρόλαβε να σταματήσει και τη χτύπησε από πίσω. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και αναδεικνύει τους κινδύνους που συνοδεύουν τις δοκιμές υπεραυτοκινήτων σε δημόσιους δρόμους. Η καμουφλαρισμένη Tourbillon πραγματοποιούσε δοκιμές όταν σταμάτησε ξαφνικά, αφού στον δρόμο εκτελούνταν έργα.

Ο οδηγός του Polo που ακολουθούσε, όμως, δεν πρόλαβε να σταματήσει και έπεσε στο πίσω μέρος της Bugatti. Από πλευράς μας αναρωτιόμαστε: αφού μπροστά σου έχεις μια Bugatti Tourbillon… που κοιτάς ρε μεγάλε; Τον δικαιολογούμε (σε ένα βαθμό) μόνο αν την τραβούσε βίντεο.

Η πρόσκρουση πραγματοποιήθηκε με πολύ χαμηλή ταχύτητα και κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ από τις πρώτες εικόνες οι ζημιές στην Tourbillon φαίνεται να περιορίζονται στο πίσω μέρος. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η επισκευή θα είναι φθηνή, καθώς πρόκειται για ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο σε μεγάλο βαθμό από ανθρακονήματα.

Το φθηνότερο Polo απέναντι σε μια Bugatti εκατομμυρίων

Η συγκεκριμένη Tourbillon δεν ήταν αυτοκίνητο πελάτη. Η Bugatti πραγματοποιούσε δοκιμές στη Sierra Nevada, σε μεγάλο υψόμετρο και με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αποτελούν μέρος της διαδικασίας εξέλιξης, καθώς επιτρέπουν στους μηχανικούς να δοκιμάσουν τα συστήματα ψύξης και τη συμπεριφορά του πλαισίου πριν το μοντέλο φτάσει στους πελάτες. Πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική στην αυτοκινητοβιομηχανία, ιδιαίτερα κατά τα τελικά στάδια εξέλιξης ενός νέου μοντέλου.

Η ειρωνεία του συγκεκριμένου περιστατικού βρίσκεται στη διαφορά μεταξύ των δύο αυτοκινήτων. Η Bugatti Tourbillon, που προορίζεται να κοστίζει περίπου 3,8 εκατομμύρια ευρώ, διαθέτει έναν ατμοσφαιρικό V16 κινητήρα 8,3 λίτρων, εξελιγμένο σε συνεργασία με την Cosworth, ο οποίος αποδίδει μόνος του 986 ίππους, ενώ με την προσθήκη τριών ηλεκτροκινητήρων, η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.775 ίππους. Το hypercar διαθέτει επίσης κεραμικά φρένα και ειδικά ελαστικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις ενός αυτοκινήτου με τέτοιες επιδόσεις.

Απέναντί του βρέθηκε ένα Volkswagen Polo, το οποίο στην Ισπανία ξεκινά από 20.370 ευρώ στην έκδοση με τον κινητήρα 1.0 MPI και χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων. Το συγκεκριμένο Polo χρησιμοποιεί στενά ελαστικά με έμφαση στην οικονομία και συμβατικά φρένα. Με άλλα λόγια ένα από τα φθηνότερα μοντέλα της Volkswagen κατάφερε να χτυπήσει ένα hypercar αξίας εκατομμυρίων μιας εταιρείας που ανήκε στη Volkswagen μέχρι πριν μερικούς μήνες.

Δηλαδή, αν το ατύχημα γινόταν πριν λίγους μήνες, θα μιλούσαμε για ένα τροχαίο ατύχημα μεταξύ του ακριβότερου και του φθηνότερου αυτοκινήτου κάτω από την ομπρέλα του γερμανικού κολοσσού.

Οι δοκιμές συνεχίζονται

To συγκεκριμένο ατύχημα πιθανότατα δεν θα είναι η τελευταία φορά που μια πρωτότυπη Tourbillon θα βρεθεί ανάμεσα σε καθημερινά αυτοκίνητα, καθώς η Bugatti συνεχίζει το πρόγραμμα δοκιμών πριν από την έναρξη της παραγωγής. Η Tourbillon έχει εμφανιστεί και σε άλλα βίντεο δοκιμών που έχουν κυκλοφορήσει φέτος, μεταξύ άλλων σε πλάνα όπου οι μηχανικοί της Bugatti ρυθμίζουν τον ήχο της εξάτμισης του V16.

Σε άλλο βίντεο που ανέβασε ο CEO της εταιρείας, Mate Rimac, τη δοκίμαζε κάνοντας… donuts στο χιόνι!