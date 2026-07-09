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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρακάρισμα με νταλίκα: Τα θανατηφόρα ελαττώματα στα σύγχρονα αυτοκίνητα που κοστίζουν 400 ζωές το χρόνο

ΠΕΜΠΤΗ | 09.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Οι συγκρούσεις επιβατικών με νταλίκες και επικαθήμενα αποτελούν την «αχίλλειο πτέρνα» στην ασφάλεια των σύγχρονων αυτοκινήτων

Μια ευρεία διεθνής έρευνα και σειρά δοκιμών πρόσκρουσης (crash tests) που πραγματοποίησε ο οργανμός ασφαλείας Euro NCAP —σε συνεργασία με τη γερμανική ADAC, τη σουηδική Trafikverket και το αμερικανικό IIHS— αποκαλύπτει σοβαρά κενά στην ασφάλεια του πίσω μέρους των νταλικών και των φορτηγών στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι η λεγόμενη «διείσδυση» (underrun) —όταν δηλαδή ένα επιβατικό αυτοκίνητο σφηνώνεται κάτω από το πίσω μέρος ενός φορτηγού— προκαλεί περίπου 400 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα του Euro NCAP έφερε στο φως μια διπλή αποτυχία που οδηγεί στα θανατηφόρα αυτά ατυχήματα:

1. Το «τυφλό σημείο» των συστημάτων ADAS

Πολλά παλαιότερης γενιάς συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος (AEB) και υποβοήθησης οδηγού (ADAS) δυσκολεύονται να «δει» το πίσω μέρος των πραγματικών τρέιλερ (όπως μουσαμάδες ή σκελετούς). Παρόλο που τα αυτοκίνητα περνούν με επιτυχία τα εργαστηριακά τεστ απέναντι σε standard στόχους, σε πραγματικές συνθήκες οι αισθητήρες (κάμερες και ραντάρ) συχνά αποτυγχάνουν να ανιχνεύσουν έγκαιρα το σταματημένο φορτηγό.

2. Ανεπαρκείς πίσω μπάρες προστασίας (RUPS)

Όταν η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, το βάρος πέφτει στις προστατευτικές μπάρες (Rear Underrun Protection Systems) που είναι τοποθετημένες στο πίσω μέρος του τρέιλερ.

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Σε δοκιμές πρόσκρουσης που έγιναν με επιβατικό αυτοκίνητο 5 αστέρων με ταχύτητα 56 km/h απέναντι σε τρέιλερ κατασκευασμένα σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (UN ECE R58.03):

  • Οι πίσω μπάρες κατέρρευσαν ή υποχώρησαν εντελώς.
  • Το πάτωμα του τρέιλερ εισέβαλε απευθείας στην καμπίνα των επιβατών.
  • Η δομή του αυτοκινήτου, παρά την κορυφαία βαθμολογία της, δεν μπόρεσε να παραμορφωθεί όπως είχε σχεδιαστεί για να απορροφήσει την ενέργεια, προκαλώντας θανατηφόρους τραυματισμούς στους αερόσακους και τους επιβάτες.

Αντίθετα με την Ευρώπη, στην Αμερική υπάρχει ήδη ένα αποτελεσματικό πρότυπο προστασίας. Όταν το ίδιο επιβατικό αυτοκίνητο υποβλήθηκε σε crash test απέναντι σε αμερικανικό τρέιλερ που πληρούσε το εθελοντικό πρότυπο IIHS TOUGHGUARD, η μπάρα άντεξε τη σύγκρουση. Αυτό επέτρεψε στη ζώνη παραμόρφωσης του αυτοκινήτου να απορροφήσει την πρόσκρουση, προστατεύοντας αποτελεσματικά τους επιβαίνοντες.

Υπολογίζεται ότι το 70% των νέων τρέιλερ στις ΗΠΑ διαθέτουν ήδη τέτοιου τύπου ενισχυμένες μπάρες ασφαλείας.

Ο Euro NCAP καλεί τους νομοθέτες της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου να αναθεωρήσουν επειγόντως τους κανονισμούς ασφαλείας (R58.03), ευθυγραμμίζοντάς τους με το αμερικανικό πρότυπο. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους κατασκευαστές τρέιλερ και στους στόλους μεταφορικών εταιρειών να προχωρήσουν εθελοντικά σε αναβαθμίσεις και προσθήκη ενισχυμένων συστημάτων στα υπάρχοντα οχήματα.

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Tags
#ADAC#Euro NCAP#αυτοκίνητο#Παθητική ασφάλεια
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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