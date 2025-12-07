Τράκτορας κρεμόταν στον αέρα για ώρες – Εντυπωσιακή διάσωση του οδηγού (video)

Ο οδηγός έμεινε παγιδευμένος 30 μέτρα πάνω από το έδαφος – Η φορτωμένη καρότσα ήταν αυτή που απέτρεψε την απόλυτη τραγωδία

Ένα ημιφορτηγό βγήκε (κυριολεκτικά) από τον δρόμο και το μπροστινό μέρος του –μαζί με τον οδηγό– κρεμόταν στο κενό, πάνω από ένα φαράγγι ύψους περίπου 30 μέτρων, στην Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ. ία.

Το ατύχημα στις 05:00 τα ξημερώματα

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 το πρωί, πάνω στη γέφυρα του US Route 35 στην κομητεία Mason. Το φορτηγό φέρεται να χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες και να «σκαρφάλωσε» πάνω τους, με αποτέλεσμα η καμπίνα να βρεθεί να αιωρείται στον αέρα.

Η τύχη ωστόσο ήταν με το μέρος του οδηγού: το μεγάλο και ιδιαίτερα βαρύ φορτίο από τούβλα κράτησε το τρέιλερ στη θέση του, λειτουργώντας σαν άγκυρα που απέτρεψε την πτώση ολόκληρου του οχήματος.

Επιχείρηση διάσωσης υψηλής δυσκολίας

Επί τόπου έσπευσαν πολλές υπηρεσίες: πυροσβεστικές μονάδες από Saint Albans και Point Pleasant, καθώς και ειδικές ομάδες διάσωσης. Αρχικά, οι διασώστες κατάφεραν να περάσουν έναν ιμάντα από τα πλαϊνά παράθυρα, σταθεροποιώντας όσο γινόταν την καμπίνα.

Στη συνέχεια, ένας πυροσβέστης δεμένος στη σκάλα του πυροσβεστικού οχήματος κατέβηκε προσεκτικά στο κενό, μπήκε μέσα στην καμπίνα και ασφάλισε τόσο τον εαυτό του όσο και τον οδηγό. Με κινήσεις ακρίβειας, οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν κατακόρυφα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο οδόστρωμα.

Πέντε ώρες αγωνίας

Ο οδηγός έμεινε παγιδευμένος στο κενό για πέντε ώρες. Παρά τη σοκαριστική εμπειρία, βγήκε χωρίς σοβαρό τραυματισμό, κάτι που οι διασώστες δεν μπορούν να εξηγήσουν εύκολα.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Point Pleasant, Jeremy Bryant, δήλωσε χαρακτηριστικά:



«Είχαμε φορτηγά να πέφτουν από αυτή τη γέφυρα στο παρελθόν. Αλλά ποτέ δεν είδαμε ένα να αιωρείται έτσι στο κενό, χωρίς τρόπο να φτάσουμε στον οδηγό παρά μόνο με κατάβαση από ψηλά».

