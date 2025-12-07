quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τράκτορας κρεμόταν στον αέρα για ώρες – Εντυπωσιακή διάσωση του οδηγού (video)

ΚΥΡΙΑΚΗ | 07.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
traktoras-kremotan-ston-aera-gia-ores-entyposiaki-diasosi-tou-odigou-video-785349

Ο οδηγός έμεινε παγιδευμένος 30 μέτρα πάνω από το έδαφος – Η φορτωμένη καρότσα ήταν αυτή που απέτρεψε την απόλυτη τραγωδία

Ένα ημιφορτηγό βγήκε (κυριολεκτικά) από τον δρόμο και το μπροστινό μέρος του –μαζί με τον οδηγό– κρεμόταν στο κενό, πάνω από ένα φαράγγι ύψους περίπου 30 μέτρων, στην Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ. ία.

Το ατύχημα στις 05:00 τα ξημερώματα

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 το πρωί, πάνω στη γέφυρα του US Route 35 στην κομητεία Mason. Το φορτηγό φέρεται να χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες και να «σκαρφάλωσε» πάνω τους, με αποτέλεσμα η καμπίνα να βρεθεί να αιωρείται στον αέρα.

Η τύχη ωστόσο ήταν με το μέρος του οδηγού: το μεγάλο και ιδιαίτερα βαρύ φορτίο από τούβλα κράτησε το τρέιλερ στη θέση του, λειτουργώντας σαν άγκυρα που απέτρεψε την πτώση ολόκληρου του οχήματος.

Επιχείρηση διάσωσης υψηλής δυσκολίας

Επί τόπου έσπευσαν πολλές υπηρεσίες: πυροσβεστικές μονάδες από Saint Albans και Point Pleasant, καθώς και ειδικές ομάδες διάσωσης. Αρχικά, οι διασώστες κατάφεραν να περάσουν έναν ιμάντα από τα πλαϊνά παράθυρα, σταθεροποιώντας όσο γινόταν την καμπίνα.

Στη συνέχεια, ένας πυροσβέστης δεμένος στη σκάλα του πυροσβεστικού οχήματος κατέβηκε προσεκτικά στο κενό, μπήκε μέσα στην καμπίνα και ασφάλισε τόσο τον εαυτό του όσο και τον οδηγό. Με κινήσεις  ακρίβειας, οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν κατακόρυφα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο οδόστρωμα.

Πέντε ώρες αγωνίας

Ο οδηγός έμεινε παγιδευμένος στο κενό για πέντε ώρες. Παρά τη σοκαριστική εμπειρία, βγήκε χωρίς σοβαρό τραυματισμό, κάτι που οι διασώστες δεν μπορούν να εξηγήσουν εύκολα.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Point Pleasant, Jeremy Bryant, δήλωσε χαρακτηριστικά:


«Είχαμε φορτηγά να πέφτουν από αυτή τη γέφυρα στο παρελθόν. Αλλά ποτέ δεν είδαμε ένα να αιωρείται έτσι στο κενό, χωρίς τρόπο να φτάσουμε στον οδηγό παρά μόνο με κατάβαση από ψηλά».

Όλες οι ειδήσεις

Μία εβδομάδα με την Mercedes-Benz C400e: Πόσο καίει πραγματικά το plug-in hybrid sedan των 381 ίππων;

Νέα κομπίνα στα πρατήρια: Αν δεν προσέξεις θα πληρώσεις και τη βενζίνη του επόμενου – Πώς το κάνουν και πώς θα το αποφύγεις

Με αυτό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο κάναμε ρεκόρ αυτονομίας – 600 πραγματικά χιλιόμετρα με μία φόρτιση

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ατύχημα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

schedon-20-chronia-meta-vgike-neo-honda-s2000-me-580-ippous-782417

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.11.2025

Σχεδόν 20 χρόνια μετά, βγήκε νέο Honda S2000 με 580 ίππους
to-entyposiako-oikogeneiako-suv-tis-honda-pou-borei-na-kanei-82-km-choris-na-kapsei-stagona-venzinis-781963

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.11.2025

Το εντυπωσιακό οικογενειακό SUV της Honda που μπορεί να κάνει 82 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης
honda-super-one-agriemeno-ilektriko-kei-car-pou-vrychatai-san-thermiko-kai-echei-eikoniko-kivotio-781211

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.10.2025

Honda Super-One: Αγριεμένο ηλεκτρικό KEI Car που βρυχάται σαν θερμικό και έχει «εικονικό» κιβώτιο
i-honda-kindynevei-na-chasei-tin-megalyteri-agora-tis-ti-echei-symvei-ston-aera-disekatommyria-kai-chiliades-theseis-ergasias-780097

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.10.2025

Η Honda κινδυνεύει να χάσει την μεγαλύτερη αγορά της – Τι έχει συμβεί, στον αέρα δισεκατομμύρια $ και χιλιάδες θέσεις εργασίας
tromaktiko-atychima-se-agones-aftokinitou-stin-kriti-deite-to-vinteo-780018

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.10.2025

Τρομακτικό ατύχημα σε αγώνες αυτοκινήτου στην Κρήτη – Δείτε το βίντεο
i-marka-pou-echei-pio-afosiomeno-koino-akomi-kai-apo-tin-toyota-ti-leei-episimi-erevna-778024

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.10.2025

Η μάρκα που έχει πιο αφοσιωμένο κοινό ακόμη και από την Toyota – Τι λέει επίσημη έρευνα;

Πρόσφατες Ειδήσεις