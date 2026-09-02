Τραμ: Αυξάνονται τα δρομολόγια και μειώνεται η αναμονή

Περισσότεροι συρμοί, περισσότερα δρομολόγια και αισθητά μικρότεροι χρόνοι αναμονής έρχονται για τους επιβάτες και στις δύο γραμμές του Τραμ

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμ. Περισσότεροι συρμοί, περισσότερα δρομολόγια και αισθητά μικρότεροι χρόνοι αναμονής έρχονται για τους επιβάτες και στις δύο γραμμές, τόσο στην πρωινή όσο και στην απογευματινή ζώνη αιχμής.

Γραμμή 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη»

Στη Γραμμή 6 η κυκλοφορία ενισχύεται με δύο επιπλέον συρμούς το πρωί (07:30–10:30) και έναν το απόγευμα (15:30–18:30). Το πρωί θα κυκλοφορούν 12 συρμοί (από 10 σήμερα), με τη χρονοαπόσταση να μειώνεται από 9:00 σε 7:30 λεπτά. Το απόγευμα θα κυκλοφορούν 11 συρμοί και η χρονοαπόσταση θα πέσει από 9:00 σε 8:10 λεπτά.

Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244.

Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος»

Στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ διατίθενται δύο επιπλέον συρμοί. Τόσο το πρωί (06:00–10:00) όσο και το απόγευμα (14:30–18:30) η μέση χρονοαπόσταση περιορίζεται σε 9:50 λεπτά, από 12:00 σήμερα.

Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205.

Περισσότεροι συρμοί και ενίσχυση προσωπικού

Για την εφαρμογή του νέου προγράμματος ο αριθμός των συρμών σε κυκλοφορία αυξάνεται από 23 σε 27. Παράλληλα προβλέπονται δύο επιπλέον εφεδρικοί συρμοί και ένας σε προληπτική συντήρηση, ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του στόλου. Η αύξηση των δρομολογίων συνοδεύεται και από ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με την ένταξη νέων οδηγών στο Τραμ.