Τραμ: Αυξάνονται τα δρομολόγια και μειώνεται η αναμονή

Περισσότεροι συρμοί, περισσότερα δρομολόγια και αισθητά μικρότεροι χρόνοι αναμονής έρχονται για τους επιβάτες και στις δύο γραμμές του Τραμ
Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμ. Περισσότεροι συρμοί, περισσότερα δρομολόγια και αισθητά μικρότεροι χρόνοι αναμονής έρχονται για τους επιβάτες και στις δύο γραμμές, τόσο στην πρωινή όσο και στην απογευματινή ζώνη αιχμής.
Γραμμή 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη»
Στη Γραμμή 6 η κυκλοφορία ενισχύεται με δύο επιπλέον συρμούς το πρωί (07:30–10:30) και έναν το απόγευμα (15:30–18:30). Το πρωί θα κυκλοφορούν 12 συρμοί (από 10 σήμερα), με τη χρονοαπόσταση να μειώνεται από 9:00 σε 7:30 λεπτά. Το απόγευμα θα κυκλοφορούν 11 συρμοί και η χρονοαπόσταση θα πέσει από 9:00 σε 8:10 λεπτά.
Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244.
Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος»
Στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ διατίθενται δύο επιπλέον συρμοί. Τόσο το πρωί (06:00–10:00) όσο και το απόγευμα (14:30–18:30) η μέση χρονοαπόσταση περιορίζεται σε 9:50 λεπτά, από 12:00 σήμερα.
Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205.
Περισσότεροι συρμοί και ενίσχυση προσωπικού
Για την εφαρμογή του νέου προγράμματος ο αριθμός των συρμών σε κυκλοφορία αυξάνεται από 23 σε 27. Παράλληλα προβλέπονται δύο επιπλέον εφεδρικοί συρμοί και ένας σε προληπτική συντήρηση, ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του στόλου. Η αύξηση των δρομολογίων συνοδεύεται και από ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με την ένταξη νέων οδηγών στο Τραμ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε: «Η ουσιαστική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη αποτελούν σταθερή μας προτεραιότητα. Με το νέο επιχειρησιακό πλάνο, αυξάνουμε τους συρμούς σε κυκλοφορία κατά τις ώρες αιχμής, πυκνώνουμε τα δρομολόγια και μειώνουμε αισθητά τους χρόνους αναμονής για τους 55.000 επιβάτες που εμπιστεύονται καθημερινά το Τραμ. Στη νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες εργαζόμαστε ώστε οι μετακινήσεις να αποτελούν μια άνετη και αξιόπιστη εμπειρία για όλους. Δημιουργούμε τις βάσεις για μια σύγχρονη, γρήγορη και βιώσιμη αστική κινητικότητα προσφέροντας στους πολίτες τις ποιοτικές μεταφορές που δικαιούνται. Με την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου το Τραμ εδραιώνεται ως ένα σύγχρονο μέσο μεταφοράς στην υπηρεσία περισσότερων πολιτών».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, υπογράμμισε: «Η ενίσχυση των δρομολογίων αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης με το Τραμ. Με περισσότερους συρμούς σε κυκλοφορία, 28 επιπλέον δρομολόγια καθημερινά και σημαντικά μικρότερες χρονοαποστάσεις, ενισχύουμε ουσιαστικά την εξυπηρέτηση των επιβατών, προσφέροντας πιο συχνά δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής και καλύτερη εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής. Στόχος μας είναι ένα Τραμ πιο αξιόπιστο, πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό για τον επιβάτη. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη λειτουργία του δικτύου και το ανθρώπινο δυναμικό, με επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».