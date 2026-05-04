EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρεις νεκροί σε τρομακτικό ατύχημα με monster truck – Σκληρές εικόνες

ΔΕΥΤΕΡΑ | 04.05.2026
Autotypos Team
treis-nekroi-se-tromaktiko-atychima-me-monster-truck-sklires-eikones-802100

Ένα πραγματικά φρικτό ατύχημα συνέβη σε show με monster truck στην Κολομβία, με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Τρεις νεκρούς, μεταξύ τους κι ένα κοριτσάκι περίπου 10 ετών και δεκάδες τραυματίες άφησε πίσω του ένα monster truck που βγήκε υπό άγνωστες συνθήκες εκτός ελέγχου κατά τη διάρκεια show στην Κολομβία. Το μοιραίο ατύχημα καταγράφηκε από θεατές, με τα πλάνα να σοκάρουν.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για δύο νεκρούς, ωστόσο, δυστυχώς ο αριθμός αυτός γρήγορα ανέβηκε στους τρεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Πως συνέβη το ατύχημα

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 3 Μαΐου στην περιοχή Popayán στην Κολομβία, κατά τη διάρκεια show με monster trucks. Στο βίντεο βλέπουμε το θηριώδες όχημα να περνά άκοπα πάνω από τα συντρίμμια αυτοκινήτων, ως μέρος του show. Ωστόσο, ο οδηγός δεν καταφέρνει να φρενάρει, με αποτέλεσμα να περάσει κυριολεκτικά πάνω από τους θεατές.

Ο κόσμος στεκόταν στα όρια της – αρκετά μικρής – πίστας, με μοναδική προστασία τα κιγκλιδώματα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το όχημα οδηγούσε η Sonia Segura, μια έμπειρη και φημισμένη οδηγός, ενώ το monster truck ονομάζεται “La Dragona” (η δράκαινα).

Μετά το εμπόδιο το monster truck φαίνεται να συνεχίζει να επιταχύνει, κάτι που ίσως σημαίνει πως είχε «κολλήσει» το γκάζι. Στο βίντεο ακούγεται ξεκάθαρα ο κινητήρας του οχήματος να συνεχίζει να δουλεύει σε υψηλές στροφές, με την οδηγό να είναι στην ουσία ανήμπορη να βάλει τέλος στην πορεία του.

Το monster truck στη συνέχεια βγήκε εκτός πίστας και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

 

Τρεις νεκροί και περίπου 40 τραυματίες

Το θηριώδες όχημα σκόρπισε τον θάνατο, αφήνοντας πίσω του τρεις νεκρούς και μεταξύ 37 και 40 τραυματίες, μεταξύ τους αρκετά παιδιά αλλά και η ίδια η οδηγός. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από την αιτία του ατυχήματος, με μια μηχανική βλάβη να συγκεντρώνει μέχρι στιγμής τις περισσότερες πιθανότητες.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι κανονισμοί ασφαλείας είχαν πάει… περίπατο, αφού οι θεατές στεκόντουσαν κυριολεκτικά εκατοστά από την πίστα στην οποία κινείτο ένα θηριώδες όχημα πολλών τόνων.

Tags
#Monster Truck#Κολομβία#τροχαίο
