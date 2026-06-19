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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίαινα έβγαλε 77χρονος στον Πειραιά σε τσακωμό για μία θέση πάρκινγκ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.06.2026
Autotypos Team
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Ένα κάπως ασυνήθιστο περιστατικό είχαμε την Τρίτη στον Πειραιά, με έναν 77χρονο να απειλεί δύο άτομα με τρίαινα, ως άλλος… Ποσειδώνας

Φωνές, βρισιές, ακόμα και «ξύλο» για μια θέση πάρκινγκ λίγο-πολύ έχουμε δει όλοι, ειδικά όσοι κατοικούν σε περιοχές που το να βρεις να παρκάρεις θέλει να έχεις και τον Θεό στο μέρος σου, όπως ο Πειραιάς. Ωστόσο, αυτή τη φορά είχαμε ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο στον γνωστό Θεό του δωδεκάθεου, Ποσειδώνα, με έναν 77χρονο Έλληνα να απειλεί δύο συμπατριώτες του με… τρίαινα.

Παραλίγο να τους «καμακώσει» για μια θέση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 77χρονος ημεδαπός φέρεται να απείλησε δύο επίσης ημεδαπούς έπειτα από έντονη λογομαχία που είχε ως αφορμή θέση στάθμευσης σε δρόμο του Πειραιά. Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις μεσημβρινές ώρες της 17ης Ιουνίου 2026. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 77χρονος φέρεται να αποπειράθηκε να τραυματίσει τα δύο άτομα χρησιμοποιώντας τρίαινα συνολικού μήκους 130 εκατοστών.

Άμεσα ενημερώθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για τη διαχείριση του περιστατικού. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά για απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση της τρίαινας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό και η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχε συνολικό μήκος 1,30 μέτρων.

Το συμβάν προστίθεται στη λίστα περιστατικών που έχουν ως αφετηρία διαφωνίες σχετικά με τη στάθμευση οχημάτων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούνται σε ακραίες αντιδράσεις και απαιτούν την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#παρκάρισμα#Πειραιάς
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