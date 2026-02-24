Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Τρομακτικός ο αριθμός προστίμων στην Αττική – Ποια ήταν η συχνότερη παράβαση;

4.626 παραβάσεις σε 28.189 ελέγχους στην Αττική (19–24/2/2026). Πρώτη σε αριθμό η υπερβολική ταχύτητα με 359 βεβαιώσεις.

Μεγάλης κλίμακας τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής το τελευταίο πενταήμερο, σε βασικούς οδικούς άξονες και στο σύνολο του λεκανοπεδίου. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε αριθμούς: 28.189 έλεγχοι και 4.626 βεβαιωμένες παραβάσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες της 19 Φεβρουαρίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 24 Φεβρουαρίου 2026.

Πόσοι έλεγχοι έγιναν και πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν

Η εξόρμηση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. και υλοποιήθηκε με συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας.

Στο διάστημα 19–24/2/2026:

διενεργήθηκαν 28.189 έλεγχοι

βεβαιώθηκαν συνολικά 4.626 παραβάσεις

Ποια ήταν η συχνότερη παράβαση

Με βάση τα ενδεικτικά στοιχεία που δόθηκαν, η παράβαση με τις περισσότερες βεβαιώσεις ήταν η υπερβολική ταχύτητα, με 359 καταγραφές.

Ακολουθούν, επίσης ενδεικτικά, άλλες κατηγορίες παραβάσεων που βεβαιώθηκαν:

254 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

200 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

186 για έλλειψη ΚΤΕΟ

66 για παραβίαση σηματοδοτών

34 για χρήση κινητού τηλεφώνου

Έλεγχοι για αλκοόλ: 256 παραβάσεις και 20 συλλήψεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Βεβαιώθηκαν 256 παραβάσεις για αλκοόλ, ενώ 20 οδηγοί συνελήφθησαν.

Αφαιρέσεις εγγράφων και ακινητοποιήσεις οχημάτων

Παράλληλα με τις βεβαιώσεις παραβάσεων, καταγράφηκαν και διοικητικά μέτρα:

αφαιρέθηκαν 934 άδειες ικανότητας οδήγησης

αφαιρέθηκαν 264 άδειες κυκλοφορίας

αφαιρέθηκαν 166 πινακίδες κυκλοφορίας

ακινητοποιήθηκαν 636 οχήματα

