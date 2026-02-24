quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Τρομακτικός ο αριθμός προστίμων στην Αττική – Ποια ήταν η συχνότερη παράβαση;

ΤΡΙΤΗ | 24.02.2026
Στέλιος Παππάς
triimero-katharas-defteras-tromaktikos-o-arithmos-prostimon-stin-attiki-poia-itan-i-sychnoteri-paravasi-794021

4.626 παραβάσεις σε 28.189 ελέγχους στην Αττική (19–24/2/2026). Πρώτη σε αριθμό η υπερβολική ταχύτητα με 359 βεβαιώσεις.

Μεγάλης κλίμακας τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής το τελευταίο πενταήμερο, σε βασικούς οδικούς άξονες και στο σύνολο του λεκανοπεδίου. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε αριθμούς: 28.189 έλεγχοι και 4.626 βεβαιωμένες παραβάσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες της 19 Φεβρουαρίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 24 Φεβρουαρίου 2026.

Πόσοι έλεγχοι έγιναν και πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν

Η εξόρμηση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. και υλοποιήθηκε με συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας.

Στο διάστημα 19–24/2/2026:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • διενεργήθηκαν 28.189 έλεγχοι

  • βεβαιώθηκαν συνολικά 4.626 παραβάσεις

Ποια ήταν η συχνότερη παράβαση

Με βάση τα ενδεικτικά στοιχεία που δόθηκαν, η παράβαση με τις περισσότερες βεβαιώσεις ήταν η υπερβολική ταχύτητα, με 359 καταγραφές.

Διαβάστε επίσης: Νέος ΚΟΚ – Υπερβολική ταχύτητα: Αναλυτικός πίνακας με τα όρια ανά κατηγορία δρόμου και τα πρόστιμα

Ακολουθούν, επίσης ενδεικτικά, άλλες κατηγορίες παραβάσεων που βεβαιώθηκαν:


  • 254 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

  • 200 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

  • 186 για έλλειψη ΚΤΕΟ

  • 66 για παραβίαση σηματοδοτών

  • 34 για χρήση κινητού τηλεφώνου

Έλεγχοι για αλκοόλ: 256 παραβάσεις και 20 συλλήψεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Βεβαιώθηκαν 256 παραβάσεις για αλκοόλ, ενώ 20 οδηγοί συνελήφθησαν.

Διαβάστε επίσης: Όρια αλκοτέστ: Πότε τρως “καμπάνα” – Τα πρόστιμα με τον νέο ΚΟΚ

Αφαιρέσεις εγγράφων και ακινητοποιήσεις οχημάτων

Παράλληλα με τις βεβαιώσεις παραβάσεων, καταγράφηκαν και διοικητικά μέτρα:

  • αφαιρέθηκαν 934 άδειες ικανότητας οδήγησης

  • αφαιρέθηκαν 264 άδειες κυκλοφορίας

  • αφαιρέθηκαν 166 πινακίδες κυκλοφορίας

  • ακινητοποιήθηκαν 636 οχήματα

Τι κρατάμε;

  • Στην Αττική έγιναν 28.189 έλεγχοι από 19/2/2026 έως 24/2/2026.

  • Βεβαιώθηκαν συνολικά 4.626 παραβάσεις.

  • Η συχνότερη παράβαση ήταν η υπερβολική ταχύτητα (359).

  • Για αλκοόλ βεβαιώθηκαν 256 παραβάσεις και έγιναν 20 συλλήψεις.

  • Αφαιρέθηκαν 934 διπλώματα, 264 άδειες κυκλοφορίας και 166 πινακίδες, ενώ ακινητοποιήθηκαν 636 οχήματα.

Tags
#αστυνομία#Αττική#ΚΟΚ#πρόστιμα#τροχαία#Τροχαία Αττικής
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις