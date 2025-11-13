quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά: Το έργο που θα δώσει τέλος στο μποτιλιάρισμα – Δες τις αλλαγές που θα γίνουν

ΠΕΜΠΤΗ | 13.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
triplos-komvos-skaramagka-to-ergo-pou-tha-dosei-telos-sto-botiliarisma-des-tis-allages-pou-tha-ginoun-782770

Σημαντικό βήμα για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου στη δυτική Αττική αποτελεί η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή των τριών νέων ανισόπεδων κόμβων στον Σκαραμαγκά, το Σχιστό και τα Ναυπηγεία, καθώς και για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την παρουσίαση του έργου, υπογράμμισε τη σημασία του για την καθημερινότητα των πολιτών, δηλώνοντας ότι «η ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω και οι τρεις νέοι ανισόπεδοι κόμβοι στον Σκαραμαγκά, το Σχιστό και τα Ναυπηγεία σημαίνουν λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες διαδρομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στο δρόμο για χιλιάδες ανθρώπους».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς και κορυφαία στελέχη του Υπουργείου, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος και ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι πρόκειται για παρέμβαση στρατηγικής σημασίας, που θα περιορίσει καθοριστικά τα προβλήματα κυκλοφορίας σε μια περιοχή όπου καθημερινά κινούνται χιλιάδες οδηγοί. Παράλληλα, ανέδειξε τη συμβολή του έργου στη δημιουργία μιας εναλλακτικής διαδρομής από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας έτσι και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «κάθε μεγάλο έργο έχει έναν πραγματικό αποδέκτη: τον πολίτη. Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προαιρέσεων, αναβαθμίζεται ριζικά ο συγκοινωνιακός χάρτης της Αττικής, με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, θα μειώσουν τον χρόνο μετακίνησης και θα αποσυμφορήσουν κομβικά σημεία όπως το Σχιστό και ο Σκαραμαγκάς».

Το έργο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, θα περιλαμβάνει:

  • τη δημιουργία ενιαίου άξονα που θα ενώνει τη Λεωφόρο Σχιστού με τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω,

  • την εξάλειψη των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού,

  • την εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λεωφόρο Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού–ΔΠΛΑ,

  • και την αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού–Σκαραμαγκά.

Ο Υπουργός έκλεισε την τοποθέτησή του επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ολοκλήρωσης κρίσιμων υποδομών στην Αττική, οι οποίες, όπως είπε, «μεταμορφώνουν σταδιακά το λεκανοπέδιο σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές μητροπολιτικό σύστημα μετακινήσεων».

Τι κρατάμε

  • Το έργο των τριών νέων ανισόπεδων κόμβων (Σκαραμαγκά, Σχιστού, Ναυπηγείων) και της σύνδεσης με την Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου σηματοδοτεί μια ουσιαστική κυκλοφοριακή ανάσα για τη δυτική Αττική.

  • Ο Χρίστος Δήμας έθεσε στο επίκεντρο τον πολίτη, υπογραμμίζοντας ότι κάθε μεγάλη υποδομή πρέπει να μετριέται από τη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων.

  • Με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ, το έργο στοχεύει σε λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες διαδρομές και μεγαλύτερη οδική ασφάλεια.

  • Αναμένεται να αποσυμφορήσει τον Κηφισό και να προσφέρει εναλλακτική διαδρομή προς Πειραιά και νοτιοδυτικά προάστια.

  • Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο υποδομών που επιδιώκει να μεταμορφώσει την Αττική σε σύγχρονο μητροπολιτικό δίκτυο μετακινήσεων.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
