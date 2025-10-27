quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τροχαία Αττικής: Ειδική εξόρμηση απέτρεψε αυτοσχέδιους αγώνες μοτοσυκλετών – Πού έγινε;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.10.2025
AutoTypos Team
trochaia-attikis-eidiki-exormisi-apetrepse-aftoschedious-agones-motosykleton-pou-egine-780778

Η Τροχαία Αττικής απέτρεψε αυτοσχέδιους αγώνες μοτοσυκλετών στα Μέγαρα, με συλλήψεις και βεβαίωση 39 παραβάσεων

Ειδική εξόρμηση μετά από πληροφορίες για διαδικτυακό κάλεσμα διεξαγωγής αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσυκλετών στα Μέγαρα οργάνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, που έδρασε άμεσα για τον εντοπισμό τους.

Το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή των Μεγάρων, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν πλήθος μοτοσυκλετών και απέτρεψαν τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τροχονομικοί έλεγχοι σε όλες τις μοτοσυκλέτες.

Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθη ο διοργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις με αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα, ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και 2 ζεύγη πινακίδων. Οι κυριότερες παραβάσεις περιλαμβάνουν:

  • 16 για δυσδιάκριτες πινακίδες λόγω αυτοκόλλητων

  • 14 για πρόσκληση θορύβου

  • 2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

  • 1 για ΚΤΕΟ

  • 1 για έλλειψη καθρεπτών

  • 5 για λοιπές παραβάσεις

Συνελήφθη επιπλέον και άλλος οδηγός μοτοσυκλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί από 16 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν για την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο.

Το Audi με τους 272 PS που καίει πραγματικά κάτω από 4 ευρώ βενζίνης στα 100km τώρα με όφελος 5.000 ευρώ – Διαθέσιμο μέχρι τέλος του μήνα

Suzuki Leasing: Δες το προνομιακό πρόγραμμα – Τα μοντέλα που αφορά

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν – Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Tags
#αυτοσχέδιοι αγώνες#Μέγαρα#μοτοσυκλέτες#παραβάσεις#ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ#Τροχαία Αττικής
