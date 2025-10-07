quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τροχαία Αττικής – Σαρωτικά τα αλκοτέστ στην Αθήνα: Δες σε πόσους πέρασαν χειροπέδες

ΤΡΙΤΗ | 07.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
trochaia-attikis-sarotika-ta-alkotest-stin-athina-des-se-posous-perasan-cheiropedes-778148

Η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε μια από τις πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις πρόληψης των τελευταίων μηνών, εστιάζοντας αποκλειστικά στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο διάστημα από 2 έως 6 Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) μαζί με τα Τμήματα Τροχαίας Αττικής, ανέλαβαν στοχευμένους ελέγχους σε όλο το λεκανοπέδιο. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να εντοπιστούν οι οδηγοί που εξακολουθούν να κινούνται υπό την επήρεια, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εγκυμονεί το αλκοόλ πίσω από το τιμόνι.

Μαζικοί έλεγχοι, σαφή αποτελέσματα

Μέσα σε τέσσερις ημέρες, πραγματοποιήθηκαν 11.651 αλκοτεστ, σε όλα τα είδη οχημάτων: αυτοκίνητα, δίκυκλα, ταξί και επαγγελματικά. Από αυτούς τους ελέγχους, 190 οδηγοί εντοπίστηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι 8 οδηγοί βρέθηκαν με ενδείξεις άνω των 0,60 mg/l, τιμή που συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι συγκεκριμένοι οδηγοί συνελήφθησαν επιτόπου, ενώ σε αρκετούς επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, όπως αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων. Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει πως οι έλεγχοι αυτοί δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά προληπτικό, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στοχευμένες επιχειρήσεις με διαρκή παρουσία

Η επιχείρηση της Τροχαίας Αττικής δεν περιορίστηκε σε ένα ή δύο σημεία. Τα συνεργεία ελέγχου αναπτύχθηκαν σε όλο το φάσμα του λεκανοπεδίου, από τις κεντρικές λεωφόρους Κηφισίας, Συγγρού και Βουλιαγμένης έως τους περιφερειακούς δρόμους του Πειραιά και των βορείων προαστίων. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με έμφαση στις νυχτερινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα, όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε χώρους εστίασης και διασκέδασης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους δράσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την οδική ασφάλεια στην πρωτεύουσα.

Μηδενική ανοχή και σαφές μήνυμα

Η Αστυνομία επαναλαμβάνει το μήνυμα που τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερή θέση της πολιτείας: οδήγηση και αλκοόλ δεν συμβαδίζουν. Η κατανάλωση ακόμη και μικρής ποσότητας αλκοόλ μειώνει την προσοχή, καθυστερεί τα αντανακλαστικά και αυξάνει τον κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος. Οι παραβάσεις αυτές δεν αποτελούν “μικρό παράπτωμα”, αλλά πράξη που θέτει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε μόνιμη βάση, με αντίστοιχους ελέγχους και για υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης ή κράνους, παραβάσεις που αποτελούν τις πιο συχνές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων.

Τι προβλέπει ο νόμος

Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., το ανώτατο επιτρεπτό όριο αλκοόλ είναι 0,25 mg/L στον εκπνεόμενο αέρα0,50 g/L στο αίμα).
Όταν η ένδειξη ξεπερνά τα 0,60 mg/L, η πράξη θεωρείται ποινικό αδίκημα, με κυρώσεις που περιλαμβάνουν σύλληψη, αφαίρεση άδειας και πρόστιμο.
Για τιμές άνω του 1,10 mg/L, προβλέπεται φυλάκιση και αφαίρεση άδειας έως και για πέντε έτη.

Τι κρατάμε

  • 11.651 αλκοτεστ, 190 παραβάσεις, 8 συλλήψεις
  • Επιχείρηση 2–6 Οκτωβρίου από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής
  • Ποινικό όριο 0,60 mg/L για οδήγηση υπό την επήρεια
  • Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ.: μηδενική ανοχή, απόλυτη πρόληψη

Υπάρχει ακόμα «έκπτωση» 50% στα πρόστιμα της Τροχαίας αν πληρωθούν εγκαίρως; – Τι ισχύει με το νέο ΚΟΚ;

Δακτύλιος: Ετοιμαστείτε για την επιστροφή του – Δες τι να προσέχεις για να μην φας πρόστιμο

Με 329 ευρώ τον μήνα οδηγείς υβριδικό SUV BMW με όλα πληρωμένα – Δες πώς

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις