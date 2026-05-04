EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τροχαία Αττικής: Στο στόχαστρο τα ηλεκτρικά πατίνια – 1 στους 3 οδηγούς “έφαγε” πρόστιμο

ΔΕΥΤΕΡΑ | 04.05.2026
Στέλιος Παππάς
trochaia-attikis-sto-stochastro-ta-ilektrika-patinia-1-stous-3-odigous-efage-prostimo-802077

Η Τροχαία Αττικής έκανε 397 ελέγχους σε ηλεκτρικά πατίνια και βεβαίωσε 135 παραβάσεις. Οι περισσότερες αφορούσαν μη χρήση κράνους.

Η Τροχαία Αττικής έβαλε στο μικροσκόπιο τα ηλεκτρικά πατίνια, πραγματοποιώντας ειδική εξόρμηση σε όλο το λεκανοπέδιο, με στόχο δύο από τις πιο βασικές παραβάσεις που συνδέονται με τη χρήση τους. Τη μη χρήση κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το αποτέλεσμα των ελέγχων δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι καθόλου μικρό. Σε 397 ελέγχους που έγιναν μέσα σε ένα τριήμερο, βεβαιώθηκαν 135 παραβάσεις. Με απλά λόγια, περίπου 1 στους 3 οδηγούς ηλεκτρικού πατινιού ελέγχθηκε και βρέθηκε παραβάτης.

135 παραβάσεις μέσα σε τρεις ημέρες

Η ειδική δράση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης έως και τα ξημερώματα της Κυριακής, στο πλαίσιο τροχονομικών ενεργειών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής / Γ.Α.Δ.Α.

Οι έλεγχοι έγιναν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε οδικές αρτηρίες σε ολόκληρο τον Νομό Αττικής.

Συνολικά καταγράφηκαν:

  • 397 έλεγχοι
  • 135 παραβάσεις

Αυτό σημαίνει ποσοστό παραβατικότητας περίπου 34%, δηλαδή πάνω από ένας στους τρεις οδηγούς που ελέγχθηκαν.


Οι περισσότερες κλήσεις ήταν για κράνος

Από τις 135 παραβάσεις, η συντριπτική πλειονότητα αφορούσε τη μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Αναλυτικά βεβαιώθηκαν:

  • 127 παραβάσεις για μη χρήση κράνους
  • 8 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το βασικό πρόβλημα στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική παραμένει η πολύ χαμηλή συμμόρφωση σε έναν στοιχειώδη κανόνα προσωπικής προστασίας. Το ότι η Τροχαία εντόπισε και περιπτώσεις μέθης, έστω αριθμητικά λιγότερες, δείχνει παράλληλα ότι το πατίνι συνεχίζει να αντιμετωπίζεται από αρκετούς σαν «παιχνίδι» και όχι σαν όχημα που κινείται κανονικά στον δρόμο.

Γιατί τα πατίνια μπαίνουν όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο

Τα Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.), όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια, έχουν αποκτήσει ισχυρή παρουσία στις πόλεις, ειδικά στην Αθήνα. Η εύκολη πρόσβαση, το χαμηλό κόστος χρήσης και η ταχύτητα στις μικρές μετακινήσεις τα έχουν κάνει πολύ δημοφιλή.

Το πρόβλημα είναι ότι η εξοικείωση με τη χρήση τους δεν συνοδεύεται πάντα από αντίστοιχη αίσθηση ευθύνης. Πολλοί τα αντιμετωπίζουν σαν κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα σε gadget και μέσο βόλτας, ενώ στην πράξη κινούνται σε δρόμους με αυτοκίνητα, μηχανές, λεωφορεία και πεζούς. Και εκεί, η έλλειψη κράνους ή η οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες.

1 στους 3 δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό

Οι 135 παραβάσεις σε 397 ελέγχους δείχνουν ότι η παραβατικότητα δεν είναι περιθωριακή. Δεν μιλάμε για λίγα μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται με συχνότητα.

Η αναλογία του 1 στους 3 εξηγεί και γιατί η Τροχαία επέλεξε να οργανώσει ειδική εξόρμηση. Όταν τόσο μεγάλο ποσοστό οδηγών ηλεκτρικών πατινιών εντοπίζεται να κυκλοφορεί χωρίς κράνος ή ακόμη και υπό την επήρεια αλκοόλ, είναι σαφές ότι οι έλεγχοι θα γίνουν πιο συστηματικοί.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση Ε.Π.Η.Ο. μπαίνει πλέον πιο σταθερά στο πεδίο των στοχευμένων δράσεων της Τροχαίας, ειδικά σε περιοχές και ώρες όπου η κυκλοφορία τους είναι αυξημένη.

Τι κρατάμε;

  • Η Τροχαία Αττικής έκανε 397 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.
  • Βεβαιώθηκαν 135 παραβάσεις, δηλαδή περίπου 1 στους 3 ελεγχόμενους.
  • Οι 127 παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση κράνους.
  • Άλλες 8 παραβάσεις αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
  • Οι έλεγχοι έγιναν από τις Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε όλο το λεκανοπέδιο.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. δηλώνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».

