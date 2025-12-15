quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τροχαία Αττικής: Το Σαββατοκύριακο που πέρασε δεν κυνηγούσε μόνο οδηγούς – Δες τι αφορούσαν οι 23 συλλήψεις

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.12.2025
Autotypos Team
trochaia-attikis-to-savvatokyriako-pou-perase-den-kynigouse-mono-odigous-des-ti-aforousan-oi-23-syllipseis-786618

Εκτός από μεθυσμένους οδηγούς και αναβάτες μοτοσυκλετών χωρίς κράνος, στα «δίχτυα» της Τροχαίας πιάστηκαν κι άλλοι παραβάτες

Νέα δράση της Τροχαίας Αττικής οδήγησε στη σύλληψη 23 παρκαδόρων και υπεύθυνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την Αττική για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων ως θέσεων πάρκινγκ επί πληρωμή. Στη στοχευμένη επιχειρησιακή δράση, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 12-13/12 σε περιοχές της Αττικής, συμμετείχαν οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

23 συλλήψεις

Οι έλεγχοι της Τροχαίας είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη συνολικά 23 ατόμων, εκ των οποίων οι 15 εκτελούσαν χρέη παρκαδόρου και 8 ήταν οι υπεύθυνοι καταστημάτων. Οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών κι έδιναν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα, τοποθετώντας έτερα  αποκόμματα επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.

Πηγή: Astynomia.gr

Tags
#Τροχαία Αττικής
