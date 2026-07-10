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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τροχαία: Έκανε 974.582 ελέγχους για κράνος μέσα σε ένα χρόνο – Πόσα ήταν τα πρόστιμα;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.07.2026
Autotypos Team
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Ένας χρόνος πέρασε από την αρχή της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν σχεδόν 1 εκατ. ελέγχους

Έναν χρόνο μετά την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία παρουσιάζουν τον συνολικό απολογισμό των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα. Η δράση έχει στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους.

Στο πλαίσιο του Κατευθυντήριου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τροχαίας, αστυνομικοί των Υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ο.Ε.Π.Τ.Α. πραγματοποίησαν εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, επαγγελματίες διανομείς, αλλά και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.

κράνος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 26 Ιουνίου 2025 έως και τις 5 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 974.582 έλεγχοι. Κατά τη διάρκεια αυτών βεβαιώθηκαν 84.943 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες 3.054 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, καθώς και 10.660 παραβάσεις σε επιβάτες.

Αναλυτικότερα, οι 67.550 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, μεταξύ των οποίων 2.931 επαγγελματίες διανομείς. Επιπλέον, καταγράφηκαν 10.107 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων, 15.940 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., 575 σε οδηγούς τρίκυκλων και 878 σε οδηγούς οχημάτων ATV.

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Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) έχουν αυστηροποιηθεί οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στις συγκεκριμένες παραβάσεις.

Ειδικότερα:

  • Για τον οδηγό δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και όταν ο οδηγός δεν μεριμνά για τη χρήση κράνους από τον επιβάτη
  • Για τον επιβάτη δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ
  • Για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ

Όπως υπενθυμίζεται, σε περίπτωση υποτροπής οι προβλεπόμενες ποινές γίνονται ακόμη αυστηρότερες.

κράνος

Η συμπλήρωση ενός έτους συνεχών ελέγχων επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τη σταθερή προσήλωση στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και στην ενίσχυση της χρήσης κράνους ως βασικού μέσου προστασίας των οδηγών και των επιβατών. Παράλληλα, τονίζεται ότι ο βασικός στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης και οδικής ασφάλειας.

Οι έλεγχοι και οι δράσεις ενημέρωσης θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας παραμένει ξεκάθαρο: «Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#ΕΛΑΣ#κράνος#μοτοσυκλέτα
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