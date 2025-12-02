quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τροχαία: Νέα συσκευή και διαδικασία ελέγχου με πρόστιμα που ξεκινούν από 1.200 ευρώ – Τι βλέπουν;

ΤΡΙΤΗ | 02.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
trochaia-nea-syskevi-kai-diadikasia-elegchou-me-prostima-pou-xekinoun-apo-1-200-evro-ti-vlepoun-784285

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα αποκτηθεί, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο αστυνόμευσης και επιτήρησης των οδηγών

Η Ελληνική Αστυνομία ετοιμάζεται να εισαγάγει ένα νέο «εργαλείο» στην καθημερινή δράση των ενεργειών της: φορητές συσκευές άμεσης ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιούνται ήδη σε προηγμένα συστήματα οδικής αστυνόμευσης στο εξωτερικό. Η προσθήκη αυτής της τεχνολογίας θεωρείται κρίσιμη, καθώς σχετίζεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού των ατυχημάτων που οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Η προμήθεια των συσκευών έχει ήδη δρομολογηθεί και αποτελεί συλλογική επιλογή της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουργείου Μεταφορών. Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο του περασμένου Ιουλίου, ωστόσο για να ξεκινήσει η επίσημη χρήση τους απαιτείται ακόμη η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η ΚΥΑ θα καθορίσει το πρωτόκολλο των ελέγχων, τα δικαιώματα των οδηγών και τις προϋποθέσεις νομιμότητας των αποτελεσμάτων.

Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα προέκυψε μέσα από την καθημερινή εμπειρία των αστυνομικών της Τροχαίας. Σύμφωνα με στελέχη της υπηρεσίας, δεν είναι σπάνιο να εντοπίζονται οδηγοί με εμφανή σημάδια διαταραγμένης αντίληψης — όπως αστάθεια, αργά αντανακλαστικά ή αδυναμία συγκέντρωσης — χωρίς να προκύπτει κατανάλωση αλκοόλ από το αλκοτέστ. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αστυνομικοί υποψιάζονται χρήση ουσιών, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρχε τρόπος να γίνει επιτόπια διάγνωση.

Τροχαία

Με τις νέες συσκευές, η διαδικασία θα γίνεται στον δρόμο και σε λίγα λεπτά. Ο οδηγός θα λαμβάνει μια μικρή μπατονέτα, την οποία θα κρατά στο στόμα ώστε να συλλεχθεί δείγμα σάλιου. Το δείγμα θα τοποθετείται αμέσως σε έναν φορητό αναλυτή, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει διάφορες κατηγορίες ναρκωτικών ουσιών με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.

Αν ο φορητός έλεγχος εμφανίσει ένδειξη χρήσης, ενεργοποιείται αυτομάτως το δεύτερο στάδιο: υποχρεωτική αιματολογική εξέταση, που επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα και καλύπτει το νομικό μέρος της διαδικασίας. Μόνο μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση μπορεί να κινηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Με την εισαγωγή των νέων τεστ, η Τροχαία φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να τεκμηριωθεί στον δρόμο και να ενισχύσει τον συνολικό μηχανισμό πρόληψης των σοβαρών τροχαίων. Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., η άμεση ανίχνευση ουσιών θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα συμβάλει σε ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον για όλους.

Τι κρατάμε;

  • Η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά στην προμήθεια σύγχρονων φορητών συσκευών άμεσης ανίχνευσης ναρκωτικών, ανάλογων με εκείνες που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

  • Η χρήση τους θα γίνεται σε τακτικούς ελέγχους της Τροχαίας, με στόχο τον περιορισμό των ατυχημάτων που προκαλούνται από οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

  • Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται θα καθορίσει το κανονιστικό πλαίσιο, τη διαδικασία του ελέγχου και τα δικαιώματα των οδηγών.

  • Η διαδικασία του επιτόπιου τεστ θα διαρκεί λίγα λεπτά, με λήψη δείγματος σάλιου και ανάλυση σε φορητό καταλύτη.

  • Σε περίπτωση θετικού ευρήματος, θα ακολουθεί υποχρεωτική αιματολογική εξέταση για νομική επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Όλες οι ειδήσεις

Το supercar των 700.000 ευρώ και 1.015 PS που οδηγούσε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων που πιάστηκε με 216 km/h

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Full Hybrid B-SUV με 204 PS, πραγματική κατανάλωση 4,6 lt/100km και 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 22.990 ευρώ

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αστυνομία#Έλεγχοι#Ναρκωτικά
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

3-207-paravaseis-se-4-meres-chamos-stin-attiki-poio-itan-to-sychnotero-prostimo-video-777294

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.10.2025

3.207 παραβάσεις σε 4 μέρες: Χαμός στην Αττική – Ποιο ήταν το συχνότερο πρόστιμο; (video)
sok-video-apo-tin-katadioxi-tou-anilikou-pou-efage-prostimo-11-350-evro-ti-ekane-687469

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.12.2025

Σοκ: Video από την καταδίωξη του ανηλίκου που έφαγε πρόστιμο 11.350 ευρώ – Τι έκανε;
astynomia-epiasan-odigo-motosykletas-na-pigainei-me-205-km-h-sti-leof-marathonos-den-eiche-diploma-783435

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.11.2025

Αστυνομία: Έπιασαν οδηγό μοτοσυκλέτας να πηγαίνει με 205 km/h στη Λεωφ. Μαραθώνος – Δεν είχε δίπλωμα
astynomia-synelavan-meli-organosis-pou-ekleve-kai-plastografouse-aftokinita-me-kerdi-ano-tou-1-ekat-evro-des-pos-leitourgousan-682586

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.11.2025

Αστυνομία: Συνέλαβαν μέλη οργάνωσης που έκλεβε και πλαστογραφούσε αυτοκίνητα με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Δες πως λειτουργούσαν
i-astynomia-epiase-tous-kanivalous-youtubers-tis-attikis-etrechan-me-250-km-h-eno-o-enas-eiche-idi-chasei-to-diploma-gia-455-imeres-782245

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.11.2025

Η Αστυνομία έπιασε τους κανίβαλους-Youtubers της Αττικής: Έτρεχαν με 250+ km/h, ενώ ο ένας είχε ήδη χάσει το δίπλωμα για 455 ημέρες
7-422-alkotest-se-5-meres-stin-attiki-des-posous-epiasan-kai-pos-tha-synechisoun-778688

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.11.2025

7.422 αλκοτέστ σε 5 μέρες στην Αττική – Δες πόσους έπιασαν και πώς θα συνεχίσουν

Πρόσφατες Ειδήσεις