Τροχαία: Νέα συσκευή και διαδικασία ελέγχου με πρόστιμα που ξεκινούν από 1.200 ευρώ – Τι βλέπουν;

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα αποκτηθεί, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο αστυνόμευσης και επιτήρησης των οδηγών

Η Ελληνική Αστυνομία ετοιμάζεται να εισαγάγει ένα νέο «εργαλείο» στην καθημερινή δράση των ενεργειών της: φορητές συσκευές άμεσης ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιούνται ήδη σε προηγμένα συστήματα οδικής αστυνόμευσης στο εξωτερικό. Η προσθήκη αυτής της τεχνολογίας θεωρείται κρίσιμη, καθώς σχετίζεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού των ατυχημάτων που οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Η προμήθεια των συσκευών έχει ήδη δρομολογηθεί και αποτελεί συλλογική επιλογή της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουργείου Μεταφορών. Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο του περασμένου Ιουλίου, ωστόσο για να ξεκινήσει η επίσημη χρήση τους απαιτείται ακόμη η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η ΚΥΑ θα καθορίσει το πρωτόκολλο των ελέγχων, τα δικαιώματα των οδηγών και τις προϋποθέσεις νομιμότητας των αποτελεσμάτων.

Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα προέκυψε μέσα από την καθημερινή εμπειρία των αστυνομικών της Τροχαίας. Σύμφωνα με στελέχη της υπηρεσίας, δεν είναι σπάνιο να εντοπίζονται οδηγοί με εμφανή σημάδια διαταραγμένης αντίληψης — όπως αστάθεια, αργά αντανακλαστικά ή αδυναμία συγκέντρωσης — χωρίς να προκύπτει κατανάλωση αλκοόλ από το αλκοτέστ. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αστυνομικοί υποψιάζονται χρήση ουσιών, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρχε τρόπος να γίνει επιτόπια διάγνωση.

Με τις νέες συσκευές, η διαδικασία θα γίνεται στον δρόμο και σε λίγα λεπτά. Ο οδηγός θα λαμβάνει μια μικρή μπατονέτα, την οποία θα κρατά στο στόμα ώστε να συλλεχθεί δείγμα σάλιου. Το δείγμα θα τοποθετείται αμέσως σε έναν φορητό αναλυτή, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει διάφορες κατηγορίες ναρκωτικών ουσιών με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.

Αν ο φορητός έλεγχος εμφανίσει ένδειξη χρήσης, ενεργοποιείται αυτομάτως το δεύτερο στάδιο: υποχρεωτική αιματολογική εξέταση, που επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα και καλύπτει το νομικό μέρος της διαδικασίας. Μόνο μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση μπορεί να κινηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Με την εισαγωγή των νέων τεστ, η Τροχαία φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να τεκμηριωθεί στον δρόμο και να ενισχύσει τον συνολικό μηχανισμό πρόληψης των σοβαρών τροχαίων. Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., η άμεση ανίχνευση ουσιών θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα συμβάλει σε ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον για όλους.

Τι κρατάμε;

Η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά στην προμήθεια σύγχρονων φορητών συσκευών άμεσης ανίχνευσης ναρκωτικών , ανάλογων με εκείνες που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Η χρήση τους θα γίνεται σε τακτικούς ελέγχους της Τροχαίας, με στόχο τον περιορισμό των ατυχημάτων που προκαλούνται από οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται θα καθορίσει το κανονιστικό πλαίσιο, τη διαδικασία του ελέγχου και τα δικαιώματα των οδηγών.

Η διαδικασία του επιτόπιου τεστ θα διαρκεί λίγα λεπτά, με λήψη δείγματος σάλιου και ανάλυση σε φορητό καταλύτη .

Σε περίπτωση θετικού ευρήματος, θα ακολουθεί υποχρεωτική αιματολογική εξέταση για νομική επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

