EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τροχαία: Πάνω από 40.000 παραβάσεις κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – Ποια ήταν η συχνότερη;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 07.01.2026
AutoTypos Team
Πάνω από 40.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν 19/12–1/1. Ποια ήταν η συχνότερη και πού εστίασε η Τροχαία; Όλα τα στοιχεία αναλυτικά.

Η Τροχαία πραγματοποίησε 189.035 ελέγχους στο διάστημα 19 Δεκεμβρίου 2025 – 1 Ιανουαρίου 2026, βεβαιώνοντας 40.246 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Η έμφαση δόθηκε σε συμπεριφορές που συνδέονται ευθέως με σοβαρά τροχαία: υπερβολική ταχύτητα, αλκοόλ, μη χρήση ζώνης/κράνους.

Η συχνότερη παράβαση

Στα «δείκτες υψηλού ρίσκου», η υπερβολική ταχύτητα ήταν η συχνότερη με 6.544 κλήσεις. Παράλληλα καταγράφηκαν 1.268 παραβάσεις για αλκοόλ, 988 για κράνος, 832 για ζώνη, 319 για ερυθρό σηματοδότη, 289 για κινητό, ενώ οι λοιπές παραβάσεις ανήλθαν σε 27.727 (γενική κατηγορία που δεν εξειδικεύεται).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναλυτικά οι βασικοί αριθμοί (παράβαση: αριθμός προστίμων)

  • Ταχύτητα: 6.544

  • Αλκοόλ: 1.268

  • Μη χρήση κράνους: 988

  • Μη χρήση ζώνης: 832

  • Χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης: 830

  • ΚΤΕΟ: 584

  • Ερυθρό σηματοδότη: 319

  • Κινητό τηλέφωνο: 289

  • Αντικανονικοί ελιγμοί: 271

  • Αντίθετο ρεύμα: 218

  • Αντικανονικό προσπέρασμα: 178

  • Φθαρμένα ελαστικά: 114

  • Προτεραιότητα: 45

  • Παιδικά καθίσματα: 27

  • Αριστερή λωρίδα: 10

  • Λ.Ε.Α.: 2

  • Λοιπές: 27.727

Μήνυμα ασφαλείας

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική πράξη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της ζωής και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Τι κρατάμε;

  • Πάνω από 40.000 παραβάσεις σε δύο εβδομάδες, με αιχμή τη ταχύτητα.

  • Ισχυρή παρουσία της Τροχαίας για πρόληψη και αποτροπή.

  • Ζώνη, κράνος, νηφαλιότητα: τα ελάχιστα για να σωθούν ζωές.

