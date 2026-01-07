Τροχαία: Πάνω από 40.000 παραβάσεις κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – Ποια ήταν η συχνότερη;

Πάνω από 40.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν 19/12–1/1. Ποια ήταν η συχνότερη και πού εστίασε η Τροχαία; Όλα τα στοιχεία αναλυτικά.

Η Τροχαία πραγματοποίησε 189.035 ελέγχους στο διάστημα 19 Δεκεμβρίου 2025 – 1 Ιανουαρίου 2026, βεβαιώνοντας 40.246 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Η έμφαση δόθηκε σε συμπεριφορές που συνδέονται ευθέως με σοβαρά τροχαία: υπερβολική ταχύτητα, αλκοόλ, μη χρήση ζώνης/κράνους.

Η συχνότερη παράβαση

Στα «δείκτες υψηλού ρίσκου», η υπερβολική ταχύτητα ήταν η συχνότερη με 6.544 κλήσεις. Παράλληλα καταγράφηκαν 1.268 παραβάσεις για αλκοόλ, 988 για κράνος, 832 για ζώνη, 319 για ερυθρό σηματοδότη, 289 για κινητό, ενώ οι λοιπές παραβάσεις ανήλθαν σε 27.727 (γενική κατηγορία που δεν εξειδικεύεται).

Αναλυτικά οι βασικοί αριθμοί (παράβαση: αριθμός προστίμων)

Ταχύτητα: 6.544

Αλκοόλ: 1.268

Μη χρήση κράνους: 988

Μη χρήση ζώνης: 832

Χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης: 830

ΚΤΕΟ: 584

Ερυθρό σηματοδότη: 319

Κινητό τηλέφωνο: 289

Αντικανονικοί ελιγμοί: 271

Αντίθετο ρεύμα: 218

Αντικανονικό προσπέρασμα: 178

Φθαρμένα ελαστικά: 114

Προτεραιότητα: 45

Παιδικά καθίσματα: 27

Αριστερή λωρίδα: 10

Λ.Ε.Α.: 2

Λοιπές: 27.727

Μήνυμα ασφαλείας

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική πράξη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της ζωής και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Τι κρατάμε;