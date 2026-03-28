Τροχαίο με δύο νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Παρασύρθηκε υπάλληλος που πήγε να βοηθήσει

Διπλό τροχαίο με δύο νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3) στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο της Δωδώνης

Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, με ένα ΙΧ να συγκρούεται με νταλίκα. Στο σημείο έσπευσε όχημα της Εγνατίας Οδού, με έναν υπάλληλο να κατεβαίνει στο οδόστρωμα για να συνδράμει και να παρασύρεται από άλλο διερχόμενο όχημα. Το δεύτερο ατύχημα έγινε στο ρεύμα προς Ιωάννινα, με αποτέλεσμα το κλείσιμο του δρόμου και στις δύο κατευθύνσεις.

Ο οδηγός του οχήματος του πρώτου τροχαίου και ο εργαζόμενος της Εγνατίας Οδού τραυματίστηκαν σοβαρά και σύμφωνα με τις πληροφορίες υπέκυψαν στα τραύματά τους. Από το τροχαίο άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες στο Γ.Ν. Ιωαννίνων Χατζηκώστα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν και 13 πυροσβέστες προκειμένου να προχωρήσουν σε απεγκλωβισμούς.

