EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τροχαίο στη Θηβών: Η στιγμή που το φορτηγό περνά στο αντίθετο ρεύμα (Video)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27.02.2026
Autotypos Team
trochaio-sti-thivon-i-stigmi-pou-to-fortigo-perna-sto-antitheto-revma-video-794435

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του ένα φορτηγό σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με το φορτηγό να συγκρούεται αρχικά με ένα ΙΧ και στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και μηχανάκια, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00, στο ρεύμα προς Αιγάλεω.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το φορτηγό ξέφυγε από την πορεία του, ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο οδηγός και ο συνοδηγός του ΙΧ. Το μεγάλο όχημα συνέχισε την πορεία του ανεξέλεγκτο, γκρέμισε τα κολωνάκια του πεζοδρομίου, παρέσυρε τέσσερις σταθμευμένες μοτοσικλέτες και κατέληξε «καρφωμένο» πάνω σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται το λευκό φορτηγό να ανεβαίνει με ταχύτητα στο πεζοδρόμιο και να συγκρούεται με σφοδρότητα στα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο σημείο. Ακολούθησαν στιγμές πανικού, με περαστικούς και καταστηματάρχες να βγαίνουν έντρομοι στο δρόμο για να δουν τι συνέβη, ενώ αρκετοί έσπευσαν στην καμπίνα του φορτηγού για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο 60χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ΙΧ μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο.

Πηγή: EleftherosTypos.gr


