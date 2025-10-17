Τροχαίο στις Αφίδνες: Πώς θρηνήσαμε άλλους τρεις νεκρούς στην άσφαλτο

Δυστυχώς τα ξημερώματα της Παρασκευής χάθηκαν ακόμα τρεις ζωές στην άσφαλτο. Πως συνέβη το μοιραίο τροχαίο στις Αφίδνες;

Μετά από μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στις Αφίδνες, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα τρία τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο ΚΑΤ όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή. Στο σημείο μετέβησαν 5 οχήματα και οι συνολικά 15 πυροσβέστες κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ τρία ακόμα απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένα.

Πώς έγινε το τροχαίο

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10), Ι.Χ. με πέντε επιβάτες κινούταν στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα αυτό να μπει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, ενώ τα άλλα τρία τραυματίστηκαν, 2 εξ αυτών σοβαρά. Στο τροχαίο ενεπλάκη ακόμη ένα αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός.

Σε φωτογραφίες από το σημείο μπορούμε να δούμε πως το Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν οι πέντε έχει γίνει μια άμορφη μάζα από παλιοσίδερα, ενώ το άλλο Ι.Χ., μάρκας BMW, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος. Παράλληλα, κομμάτια από τα δύο αυτοκίνητα εκτινάχθηκαν σε αποστάσεις μέχρι και 20 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης, αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό δεν ήταν το μοναδικό αιματηρό τροχαίο που είχαμε σήμερα, αφού τα ξημερώματα έχασε επίσης τη ζωή του και ένας οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος προσέκρουσε σε παρκαρισμένο φορτηγό στην Αθηνών – Κορίνθου.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Δες ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή