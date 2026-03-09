Τρομακτική άνοδος στις τιμές πετρελαίου στην Ελλάδα – Επιστρέφει το Fuel Pass;

Από 3/3 σε 8/3 το diesel κίνησης ανέβηκε στα 1,772 €/λτ και η αμόλυβδη 95 στα 1,832 €/λτ. Δες τις επίσημες μεταβολές.

Οι τιμές στα καύσιμα ανέβηκαν απότομα μέσα σε λίγες ημέρες και το πετρέλαιο κίνησης έφτασε πολύ κοντά στο 1,8 €/λίτρο σε πανελλαδικό μέσο όρο. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη στο diesel θέρμανσης, όπου η αύξηση είναι μεγαλύτερη σε ποσοστό. Τα επίσημα δελτία μέσων τιμών δείχνουν καθαρά τη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια περίοδο όπου η διεθνής αγορά πετρελαίου κινείται νευρικά μετά την έναρξη πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πόσο ανέβηκαν οι μέσες τιμές μέσα σε 5 ημέρες

Στις 3/3/2026 οι μέσες τιμές λιανικής για όλη την Ελλάδα ήταν

Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,765 €/λτ

Αμόλυβδη 100 οκτ. 1,962 €/λτ

Diesel κίνησης 1,588 €/λτ

Υγραέριο κίνησης 1,056 €/λτ

Diesel θέρμανσης κατ’ οίκον 1,208 €/λτ

Στις 8/3/2026 οι μέσες τιμές ήταν

Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,832 €/λτ

Αμόλυβδη 100 οκτ. 2,032 €/λτ

Diesel κίνησης 1,772 €/λτ

Υγραέριο κίνησης 1,120 €/λτ

Diesel θέρμανσης κατ’ οίκον 1,366 €/λτ

Η μεταβολή που «γράφει» πιο δυνατά είναι στο diesel

Diesel κίνησης +0,184 €/λτ μέσα σε 5 ημέρες, δηλαδή περίπου +11,6%

Diesel θέρμανσης +0,158 €/λτ, περίπου +13,1%

Στις βενζίνες η αύξηση είναι πιο ήπια, αλλά η αμόλυβδη 95 περνά ήδη πάνω από το 1,8 €/λίτρο σε μέσο όρο

Αμόλυβδη 95 +0,067 €/λτ, περίπου +3,8%

Αμόλυβδη 100 +0,070 €/λτ, περίπου +3,6%

Γιατί το diesel ανέβηκε πολύ περισσότερο από τη βενζίνη

Η πίεση δεν μοιράζεται ισότιμα σε όλα τα προϊόντα. Το diesel κίνησης και το diesel θέρμανσης κινούνται συχνά πιο απότομα όταν η αγορά «τιμολογεί» αυξημένο ρίσκο, ειδικά όταν υπάρχει υψηλή ζήτηση και στενότητα στη χονδρική. Με απλά λόγια, όταν το κόστος ανεβαίνει, το diesel μπορεί να «τρέξει» πιο γρήγορα από την αμόλυβδη, γιατί το προϊόν είναι πιο «σφιχτό» εμπορικά και απορροφά λιγότερο κραδασμό.

Αυτό ακριβώς δείχνουν οι μέσοι όροι. Σε πέντε ημέρες, το diesel κίνησης πήγε από 1,588 στα 1,772 €/λτ, ενώ η αμόλυβδη 95 από 1,765 στα 1,832 €/λτ.

Πώς μεταφράζεται σε κόστος για οδηγούς και νοικοκυριά

Η διαφορά φαίνεται άμεσα στο γέμισμα.

Σε 50 λίτρα

Αμόλυβδη 95, περίπου +3,35 € επιβάρυνση

Diesel κίνησης, περίπου +9,20 € επιβάρυνση

Στο diesel θέρμανσης, για 100 λίτρα, η διαφορά είναι περίπου +15,80 €.

Η διεθνής «έκρηξη» στο Brent και τι σημαίνει για την αντλία

Στο ίδιο υλικό γίνεται λόγος για έντονη άνοδο του αργού, με το Brent να φτάνει στα 119,50 δολάρια/βαρέλι με ημερήσια αύξηση 29% και το WTI στα 119 δολάρια/βαρέλι με αύξηση 31%. Τέτοιες κινήσεις συνήθως λειτουργούν σαν πολλαπλασιαστής πίεσης στη χονδρική και στη συνέχεια στη λιανική, όχι πάντα την ίδια ημέρα, αλλά σχετικά γρήγορα.

Γιατί δεν ανεβαίνουν όλοι το ίδιο και την ίδια ώρα

Ακόμη και με την ίδια «γραμμή» διεθνών τιμών, η λιανική αγορά δεν αντιδρά ομοιόμορφα. Παίζουν ρόλο:

το απόθεμα που έχει κάθε πρατήριο στις δεξαμενές του

το πότε έκανε την τελευταία παραλαβή και σε ποια τιμή

ο ανταγωνισμός στην περιοχή

τα μεταφορικά κόστη και οι ιδιαιτερότητες σε νησιά

Γι’ αυτό βλέπεις στην πράξη διαφορές ανά περιοχή, με περιπτώσεις όπου σε συγκεκριμένα σημεία η αντλία γράφει πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο.

Τι δείχνει το σενάριο αύξησης 20% στη χονδρική

Στο υλικό που δόθηκε υπάρχει και ένα υπολογιστικό σενάριο.

Αν η τιμή διυλιστηρίου αυξηθεί κατά 20%, η τιμή χονδρικής για την αμόλυβδη 95 υπολογίζεται περίπου στα 1,592 €/λτ προ ΦΠΑ. Με ΦΠΑ 24%, αυτό δίνει περίπου 1,975 €/λτ.

Με σημείο αναφοράς τη μέση λιανική τιμή της Παρασκευής 1,788 €/λτ, μια πλήρης μετακύλιση θα μπορούσε να οδηγήσει τον μέσο όρο κοντά ή και πάνω από τα 2,10 €/λτ, ανάλογα με τα περιθώρια εμπορίας και τις μεταφορικές επιβαρύνσεις.

Αντίστοιχα, για το diesel, μια πλήρης μετακύλιση μιας αύξησης 20% στη χονδρική τοποθετεί ως πιθανό επίπεδο την περιοχή των 1,95 €/λτ, εφόσον περάσει πλήρως στην αντλία.

Το κρίσιμο εδώ είναι ότι οι αυξήσεις δεν περνούν πάντα άμεσα και στο 100%. Μπαίνουν στη μέση αποθέματα, χρόνος και εμπορική πολιτική. Όμως σε τόσο μεγάλη μεταβολή, η ανοδική πίεση δύσκολα δεν θα φανεί.

Στο τραπέζι επιστροφή Fuel Pass

Με φόντο αυτές τις κινήσεις, τίθεται ως σενάριο η επιστροφή του Fuel Pass, δηλαδή ενός έκτακτου μέτρου επιδότησης στην αντλία, που είχε εφαρμοστεί πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022.

Τι κρατάμε;