Τρομακτικό ατύχημα: Δες μία Mercedes να εκτοξεύεται σε διασταύρωση πάνω από τα άλλα αυτοκίνητα

Στο άπειρο κι ακόμα παραπέρα πέταξε μια Mercedes στη Ρουμανία, περνώντας πάνω από διερχόμενα αυτοκίνητα – Ευτυχώς όλοι είναι καλά

Σώος και με ελαφρά τραύματα γλίτωσε ένας οδηγός μιας Mercedes στη Ρουμανία, κάτι που δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε παρακολουθώντας το σοκαριστικό βίντεο από το συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός υπέστη διαβητικό επεισόδιο και έχασε τις αισθήσεις του.

Άλμα… σαν από ταινία

Τα πλάνα δεν είναι από κάποιο Fast & Furious, αλλά από πραγματικό ατύχημα. Η Mercedes προσκρούει αρχικά σε κυκλικό κόμβο και απογειώνεται, περνάει πάνω από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα και τελικά καταλήγει δίπλα σε ένα βενζινάδικο. Από τύχη γλίτωσαν οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου από τον… πύραυλο με το αστέρι μπροστά, ενώ οι υπάλληλοι στο βενζινάδικο λογικά έψαχναν μέρος να κρυφτούν.

Τα γράφουμε όλα αυτά με αρκετό πνεύμα γιατί δεν θρηνήσαμε θύματα, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ο οδηγός πιθανότατα γλίτωσε λόγω των πλευρικών αερόσακων (γνωστοί και ως κουρτίνες), οι οποίοι άνοιξαν μετά την αρχική πρόσκρουση και πριν το αυτοκίνητο απογειωθεί.

Του έκοψαν και κλήση

Σύμφωνα με τη New York Post, στον 49χρονο οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 365 δολαρίων, ενώ θα του αφαιρεθεί και το δίπλωμα για 90 ημέρες. Φυσικά όλα αυτά μοιάζουν με «ψίχουλα» μπροστά στην επικινδυνότητα του ατυχήματος, τόσο για τον ίδιο, όσο και για όσους είχαν την ατυχία να βρίσκονται στο σημείο.

Ωστόσο, το γεγονός πως κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο σώος και σχεδόν αβλαβής, δείχνει τα άλματα που έχουν γίνει στον τομέα της ασφάλειας στα αυτοκίνητα.

