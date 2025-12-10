quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρομακτικό ατύχημα: Δες μία Mercedes να εκτοξεύεται σε διασταύρωση πάνω από τα άλλα αυτοκίνητα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.12.2025
Autotypos Team
tromaktiko-atychima-des-mia-mercedes-na-ektoxevetai-se-diastavrosi-pano-apo-ta-alla-aftokinita-786157

Στο άπειρο κι ακόμα παραπέρα πέταξε μια Mercedes στη Ρουμανία, περνώντας πάνω από διερχόμενα αυτοκίνητα – Ευτυχώς όλοι είναι καλά

Σώος και με ελαφρά τραύματα γλίτωσε ένας οδηγός μιας Mercedes στη Ρουμανία, κάτι που δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε παρακολουθώντας το σοκαριστικό βίντεο από το συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός υπέστη διαβητικό επεισόδιο και έχασε τις αισθήσεις του.

Άλμα… σαν από ταινία

Τα πλάνα δεν είναι από κάποιο Fast & Furious, αλλά από πραγματικό ατύχημα. Η Mercedes προσκρούει αρχικά σε κυκλικό κόμβο και απογειώνεται, περνάει πάνω από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα και τελικά καταλήγει δίπλα σε ένα βενζινάδικο. Από τύχη γλίτωσαν οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου από τον… πύραυλο με το αστέρι μπροστά, ενώ οι υπάλληλοι στο βενζινάδικο λογικά έψαχναν μέρος να κρυφτούν.

Τα γράφουμε όλα αυτά με αρκετό πνεύμα γιατί δεν θρηνήσαμε θύματα, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ο οδηγός πιθανότατα γλίτωσε λόγω των πλευρικών αερόσακων (γνωστοί και ως κουρτίνες), οι οποίοι άνοιξαν μετά την αρχική πρόσκρουση και πριν το αυτοκίνητο απογειωθεί.

Του έκοψαν και κλήση

Σύμφωνα με τη New York Post, στον 49χρονο οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 365 δολαρίων, ενώ θα του αφαιρεθεί και το δίπλωμα για 90 ημέρες. Φυσικά όλα αυτά μοιάζουν με «ψίχουλα» μπροστά στην επικινδυνότητα του ατυχήματος, τόσο για τον ίδιο, όσο και για όσους είχαν την ατυχία να βρίσκονται στο σημείο.

Ωστόσο, το γεγονός πως κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο σώος και σχεδόν αβλαβής, δείχνει τα άλματα που έχουν γίνει στον τομέα της ασφάλειας στα αυτοκίνητα.

Τι κρατάμε:

  • Οδηγός Mercedes λιποθυμά και το αυτοκίνητό του κάνει άλμα λες και ήταν στο Fast & Furious
  • Η Mercedes πέταξε πάνω από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα και παραλίγο να πέσει πάνω σε βενζινάδικο
  • Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, ενώ ο οδηγός γλίτωσε με γρατζουνιές

Όλες οι ειδήσεις

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Fast And Furious#Mercedes#Ρουμανία#τροχαίο
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

poleitai-to-diasimotero-mazda-rx-7-olon-ton-epochon-to-xereis-sigoura-ki-esy-781744

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.11.2025

Πωλείται το διασημότερο Mazda RX-7 όλων των εποχών – Το ξέρεις σίγουρα κι εσύ
stefanos-tsitsipas-den-echei-akoma-paradosei-to-diploma-tou-stis-arches-ti-symvainei-786148

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.12.2025

Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν έχει ακόμα παραδώσει το δίπλωμα του στις αρχές – Τι συμβαίνει;
to-neo-montelo-tis-toyota-den-tha-boreis-na-to-agoraseis-se-antiprosopeia-785513

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.12.2025

Το νέο μοντέλο της Toyota δεν θα μπορείς να το αγοράσεις σε αντιπροσωπεία
7-paiktes-tou-olybiakou-se-ena-suv-poio-einai-to-yvridiko-7-thesio-pou-xekina-kato-apo-tis-30-000-evro-786053

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.12.2025

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;
agrotes-live-des-pou-vriskontai-ta-bloka-se-pragmatiko-chrono-se-oli-tin-ellada-enimeroseis-astynomias-786046

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.12.2025

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας
to-kineziko-gymkhana-einai-oti-pio-trelo-echeis-dei-ta-teleftaia-chronia-me-aftokinito-video-785798

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.12.2025

Το κινεζικό Gymkhana είναι ότι πιο τρελό έχεις δει τα τελευταία χρόνια με αυτοκίνητο (video)

Πρόσφατες Ειδήσεις