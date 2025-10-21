Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 10ης Ανάβασης Βραχασίου στην Κρήτη, όταν το αγωνιστικό όχημα του Στράτου Σταματάκη εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, σε μία στροφή το όχημα χτύπησε στο πρανές και στη συνέχεια βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πριν καταλήξει στον γκρεμό. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και είναι εκτός κινδύνου.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια της 10ης Ανάβασης Βραχασίου, που αποτελεί τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αναβάσεων Κρήτης και διεξήχθη την Κυριακή 19/10, στη περιοχή του Λασιθίου, στη γνωστή διαδρομή Σίσι-Βραχάσι, μήκους 3,8 χλμ., που διέρχεται μέσα από το φαράγγι του Σεληνάρη.

Ο οδηγός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook βίντεο από το περιστατικό και ενημέρωσε το κοινό για την κατάσταση της υγείας του, ευχαριστώντας όσους ανησύχησαν για την ασφάλειά του.

Η ανάρτηση του οδηγού του οχήματος στην Κρήτη:

«Τίτλοι τέλους για το λιοντάρι μας στην 10η Ανάβαση Βραχασίου. Ο πρώτος αγώνας που συμμετείχε το αυτοκίνητο το 2015 και ο τελευταίος το 2025.

Προς ενημέρωση όλων φέρω άκρας υγείας μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχα αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το αγωνιστικό μας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου χάρη στον κατασκευαστή του Γιώργος Πουλάκης λειτούργησαν άψογα.

Δεν πρέπει να υπάρχουν “ελαφριές” εκπτώσεις στην ασφάλεια ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις.

Η οργάνωση του Αθλητικός Όμιλος Κρήτης-Αοκρήτης έδρασε αστραπιαία και για την ασφαλή απομάκρυνση μου αλλά και για την ανώδυνη περισυλλογή του αυτοκινήτου και τους ευχαριστούμε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήταν δίπλα μας για άλλη μια χρονιά στην προσπάθεια διάδοσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία».

