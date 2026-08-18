Τρομακτικό: Ηλικιωμένη οδηγός κινείται ανάποδα στη μεσαία λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου – Δες το βίντεο

Βίντεο δείχνει ηλικιωμένη οδηγό να κινείται ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και τι ισχύει για ηλικιωμένους οδηγούς.

Ένα πραγματικά τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε στην Αθηνών-Κορίνθου, όταν οδηγός μοτοσυκλέτας βρέθηκε ξαφνικά απέναντι από μια Mercedes-Benz που κινούνταν ανάποδα στη μεσαία λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου.

Το βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα τοποθετημένη στο κράνος του μοτοσυκλετιστή και αναρτήθηκε στα social media, δείχνει το αυτοκίνητο να κινείται αντίθετα προς τη ροή των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν το υλικό, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 13:45, με οδηγό της Mercedes ηλικιωμένη γυναίκα.

Το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε σύγκρουση μοιάζει από μόνο του εξαιρετικά σημαντικό, καθώς μια τέτοια κίνηση σε αυτοκινητόδρομο μπορεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να εξελιχθεί σε πολύ σοβαρό τροχαίο.

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Ανάποδα και μάλιστα στη μεσαία λωρίδα

Δεν μιλάμε για έναν οδηγό που μπήκε για λίγα μέτρα κατά λάθος σε έναν στενό μονόδρομο μέσα στην πόλη.

Στο συγκεκριμένο βίντεο το όχημα εμφανίζεται να κινείται αντίθετα στη ροή πάνω στην Αθηνών-Κορίνθου, έναν αυτοκινητόδρομο στον οποίο τα υπόλοιπα οχήματα κινούνται με σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες.

Η παρουσία της Mercedes στη μεσαία λωρίδα κάνει την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη. Ένας οδηγός που ακολουθεί κανονικά τη ροή μπορεί να αντιληφθεί πολύ αργά ότι το αυτοκίνητο που βλέπει μπροστά του δεν κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά έρχεται κατά πάνω του.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του κινδύνου, αν δύο αυτοκίνητα κινούνται το καθένα με 100 km/h προς αντίθετες κατευθύνσεις, η μεταξύ τους ταχύτητα προσέγγισης φτάνει τα 200 km/h.

Ο χρόνος αντίδρασης μειώνεται επομένως δραματικά και ένας λάθος ελιγμός μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μετωπική σύγκρουση.

Και όλα αυτά την Κυριακή μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Υπάρχει ακόμη μία παράμετρος που κάνει το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό.

Συνέβη μεσημέρι Κυριακής, στις 16 Αυγούστου, δηλαδή μέσα σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλοι οδικοί άξονες της χώρας χρησιμοποιούνται από χιλιάδες εκδρομείς που μετακινούνται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές ή ξεκινούν την επιστροφή τους.

Η Αθηνών-Κορίνθου αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες σύνδεσης της πρωτεύουσας με την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία ενός οχήματος που κινείται αντίθετα στη ροή δεν απειλεί μόνο τον ίδιο τον οδηγό του, αλλά δημιουργεί έναν απρόβλεπτο κίνδυνο για κάθε όχημα που πλησιάζει.

Ένα απότομο φρενάρισμα ή μια προσπάθεια αποφυγής μπορεί μάλιστα να προκαλέσει σύγκρουση ακόμη και χωρίς άμεση επαφή με το όχημα που κινείται ανάποδα.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αυστηρά μια τέτοια συμπεριφορά.

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 5209/2025, απαγορεύεται στον οδηγό να κινείται σε οδόστρωμα που προορίζεται για την αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας, εκτός από περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης ή ειδικής κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στις κατηγορίες Ε3-Β και Σ, με τον ΚΟΚ να προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες, καθώς και επιπλέον αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες λόγω της κατάταξής της στις παραβάσεις αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς.

Επιπλέον, το Άρθρο 33, που αφορά ειδικά την κίνηση σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, απαγορεύει ρητά την αναστροφή 180 μοιρών και την οπισθοπορεία. Από το συγκεκριμένο βίντεο, ωστόσο, δεν προκύπτει με ποιον τρόπο η οδηγός βρέθηκε να κινείται αντίθετα στη ροή, επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι προηγήθηκε κάποια από αυτές τις ενέργειες.

Τι κάνουμε αν δούμε όχημα να έρχεται ανάποδα

Σε ένα τέτοιο περιστατικό, ο βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη απόσταση από το όχημα χωρίς πανικό και απότομες κινήσεις.

Ο οδηγός πρέπει να μειώσει ομαλά ταχύτητα, να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την πορεία του αντίθετα κινούμενου αυτοκινήτου και να αποφύγει έναν βίαιο ελιγμό που θα μπορούσε να προκαλέσει δεύτερο ατύχημα.

Μόλις αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια, η ενημέρωση των Αρχών με όσο το δυνατόν ακριβέστερη θέση, κατεύθυνση και περιγραφή του αυτοκινήτου είναι κρίσιμη, καθώς κάθε λεπτό που το όχημα παραμένει στον αυτοκινητόδρομο αυξάνει τον κίνδυνο.

Το περιστατικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τους ηλικιωμένους οδηγούς

Η εικόνα μιας ηλικιωμένης οδηγού να κινείται αντίθετα σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο αναπόφευκτα επαναφέρει ένα δύσκολο ερώτημα. Πότε ένας άνθρωπος παύει να είναι πραγματικά ικανός να οδηγεί με ασφάλεια;

Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διάκριση. Η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί απόδειξη οδηγικής ανικανότητας. Υπάρχουν οδηγοί μεγάλης ηλικίας που παραμένουν απολύτως λειτουργικοί και ασφαλείς, όπως υπάρχουν πολύ νεότεροι οδηγοί που αποτελούν κίνδυνο λόγω απροσεξίας, ταχύτητας ή άλλων συμπεριφορών.

Ούτε μπορεί από ένα βίντεο να γνωρίζει κανείς γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα ή ποια ήταν η κατάσταση της υγείας της.

Το περιστατικό, όμως, δικαιολογημένα φέρνει στο προσκήνιο το κατά πόσο οι επανέλεγχοι της πραγματικής οδηγικής ικανότητας πρέπει να είναι περισσότερο ουσιαστικοί όσο αυξάνεται η ηλικία.

Τι ισχύει σήμερα για τα διπλώματα μετά τα 65 και τα 80

Στην Ελλάδα, μετά τη συμπλήρωση των 65 ετών, η διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία χρόνια. Μετά τα 80 έτη, η μέγιστη διάρκεια περιορίζεται στα δύο χρόνια.

Για την ανανέωση απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις. Το ισχύον διοικητικό πλαίσιο προβλέπει μεταξύ άλλων εξέταση από παθολόγο ή συναφή ειδικότητα και οφθαλμίατρο, ενώ για όσους έχουν ξεπεράσει τα 80 έτη είναι υποχρεωτική και η εξέταση από ωτορινολαρυγγολόγο καθώς και νευρολόγο ή ψυχίατρο. Οι γιατροί καλούνται να χαρακτηρίσουν τον ενδιαφερόμενο ως «ικανό» ή «μη ικανό» για οδήγηση.

Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν πρέπει να αφαιρείται αυτομάτως το δίπλωμα επειδή κάποιος συμπλήρωσε μια συγκεκριμένη ηλικία. Πολύ περισσότερο αφορά το εάν οι έλεγχοι μπορούν να αποτυπώνουν επαρκώς παράγοντες όπως η όραση, ο χρόνος αντίδρασης, η αντίληψη του χώρου, η γνωστική λειτουργία και η δυνατότητα λήψης σωστών αποφάσεων σε ένα σύνθετο κυκλοφοριακό περιβάλλον.

Η οδήγηση είναι ικανότητα, όχι κεκτημένο δικαίωμα

Το συγκεκριμένο περιστατικό ευτυχώς καταγράφηκε ως ένα τρομακτικό βίντεο και όχι ως ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο.

Θυμίζει όμως κάτι που συχνά αποφεύγουμε να συζητήσουμε. Η άδεια οδήγησης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κάτι που αποκτήθηκε κάποτε και συνεχίζει να ισχύει ανεξάρτητα από τη φυσική και νοητική κατάσταση του οδηγού.

Η πραγματική συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται με όρους «νέοι εναντίον ηλικιωμένων», αλλά με έναν πολύ πιο ουσιαστικό κανόνα. Όποιος οδηγεί πρέπει να εξακολουθεί να είναι πραγματικά ικανός να το κάνει με ασφάλεια.

Και όταν ένα αυτοκίνητο καταλήγει να κινείται ανάποδα στη μεσαία λωρίδα ενός αυτοκινητοδρόμου, το ζήτημα παύει να αφορά μόνο τον άνθρωπο πίσω από το τιμόνι. Αφορά όλους όσοι είχαν την ατυχία να βρεθούν απέναντί του.

Τι κρατάμε;

Το περιστατικό καταγράφηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 13:45, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας.

Η Mercedes εμφανίζεται να κινείται αντίθετα στη ροή, στη μεσαία λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου.

Η κίνηση σε οδόστρωμα αντίθετης κατεύθυνσης αποτελεί σοβαρή παράβαση του ΚΟΚ.

Η ηλικία από μόνη της δεν αποδεικνύει ανικανότητα οδήγησης.

Μετά τα 65 έτη η άδεια έχει μέγιστη ισχύ τριών ετών και μετά τα 80 δύο ετών.

Για τους άνω των 80 προβλέπεται διευρυμένος ιατρικός έλεγχος πριν από την ανανέωση.

Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι η πραγματική οδηγική ικανότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Πηγή video: zenthereal_