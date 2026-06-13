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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρομακτικό περιστατικό στον Κηφισό: Η στιγμή που γερανός γκρεμίζει πινακίδα και μοτοσυκλετιστές γλιτώνουν από θαύμα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.06.2026
AutoTypos Team
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Γερανός με σηκωμένο βραχίονα γκρέμισε πινακίδα στον Κηφισό, με μοτοσυκλέτα να γλιτώνει οριακά, χτυπώντας σε διπλανό όχημα.

Ένα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στη λεωφόρο Κηφισού, όταν γερανοφόρο όχημα που κινούνταν με σηκωμένο τον βραχίονα προσέκρουσε σε υπερυψωμένη πινακίδα σήμανσης, προκαλώντας την πτώση μεγάλου μεταλλικού τμήματος στο οδόστρωμα.

Το συμβάν έγινε γνωστό μέσα από video που δημοσιεύτηκε στο TikTok και δείχνει τη στιγμή της πρόσκρουσης. Ακριβώς πίσω από το γερανοφόρο ακολουθούσε μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο εμπόδιο και γλίτωσαν οριακά την πτώση.

@john_kak7 Άγιο είχαν τα παιδιά με την μηχανή. #acciden #athens #periferiaattikis #road #greece ♬ πρωτότυπος ήχος – Ιωαννης Κακουλης

Η στιγμή που ο γερανός χτυπά την πινακίδα στον Κηφισό

Στο video φαίνεται το γερανοφόρο να κινείται στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα της καθόδου λίγο πριν την έξοδο της Πέτρου Ράλλη, με τον βραχίονα ανυψωμένο. Κατά τη διέλευσή του κάτω από την υπερυψωμένη πινακίδα, ο βραχίονας προσκρούει στη μεταλλική κατασκευή και αποκολλά μεγάλο τμήμα της.

Το κομμάτι της πινακίδας πέφτει στο οδόστρωμα, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τα οχήματα που ακολουθούν. Το περιστατικό είναι ενδεικτικό του πόσο γρήγορα μια παράλειψη ή ένας λανθασμένος χειρισμός ειδικού οχήματος μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρή απειλή για όλους τους διερχόμενους.

Μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες γλίτωσε οριακά

Το πιο ανησυχητικό σημείο του video είναι η πορεία της μοτοσικλέτας που κινείται πίσω από το γερανοφόρο. Τη στιγμή που το μεταλλικό τμήμα της πινακίδας πέφτει στο οδόστρωμα, οι δύο αναβάτες βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο.

Από την εικόνα φαίνεται ότι η μοτοσικλέτα παρουσιάζει στιγμιαία αστάθεια, πιθανότατα λόγω της πτώσης του αντικειμένου και της αιφνίδιας αλλαγής των συνθηκών μπροστά της. Παρ’ όλα αυτά, ο οδηγός καταφέρνει να κρατήσει τον έλεγχο και να αποφύγει τα χειρότερα.

Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια κάνει το περιστατικό ακόμη πιο σοβαρό. Σε αντίθεση με ένα αυτοκίνητο, μια μοτοσικλέτα δεν προσφέρει καμία προστατευτική ζώνη γύρω από τον αναβάτη. Ένα μεταλλικό αντικείμενο στο οδόστρωμα, μια απότομη αντίδραση ή μια επαφή με εμπόδιο μπορεί να οδηγήσει σε πτώση με πολύ σοβαρές συνέπειες. Πόσο μάλλον αν κομμάτι μετάλλου πέσει την ώρα που περνάει.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός όταν πέσει αντικείμενο στον δρόμο

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πρώτο που χρειάζεται είναι ψυχραιμία. Ο οδηγός πρέπει να αποφύγει τους απότομους χειρισμούς, να κρατήσει σταθερά το τιμόνι, να μειώσει προοδευτικά ταχύτητα και να ελέγξει αν μπορεί να αλλάξει λωρίδα με ασφάλεια.

Η απότομη αλλαγή πορείας μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνη με το ίδιο το εμπόδιο, ειδικά σε δρόμους όπως ο Κηφισός, όπου τα οχήματα κινούνται πυκνά και με διαφορετικές ταχύτητες. Αν δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος, η σταδιακή επιβράδυνση και η διατήρηση ελέγχου είναι συχνά η πιο σωστή αντίδραση.

Για τους μοτοσυκλετιστές, η πρόληψη είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Η επαρκής απόσταση από βαρέα ή ειδικά οχήματα, η συνεχής παρατήρηση του δρόμου μπροστά και η αποφυγή παραμονής πίσω από οχήματα με φορτία ή ανυψούμενο εξοπλισμό μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο.

Τι κρατάμε;

  • Γερανοφόρο όχημα κινήθηκε στον Κηφισό με σηκωμένο βραχίονα.
  • Ο βραχίονας χτύπησε υπερυψωμένη πινακίδα σήμανσης.
  • Μεγάλο μεταλλικό τμήμα της πινακίδας έπεσε στο οδόστρωμα.
  • Πίσω από το γερανοφόρο κινούνταν μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες.
  • Οι αναβάτες φαίνεται να χάνουν στιγμιαία τη σταθερότητά τους, αλλά αποφεύγουν την πτώση.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε video που δημοσιεύτηκε στο TikTok.
  • Το συμβάν αναδεικνύει τον κίνδυνο από ειδικά οχήματα που κινούνται χωρίς σωστά ασφαλισμένο εξοπλισμό.
  • Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ψύχραιμη αντίδραση και η αποφυγή απότομων χειρισμών είναι κρίσιμες.

Πηγή video: @john_kak7

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Tags
#εθνική οδός#Κηφισός#πινακίδα
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