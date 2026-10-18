Τρομακτικό τρακάρισμα στις Σέρρες: Porsche χτύπησε στις μπαριέρες και τούμπαρε

Σφοδρό ατύχημα με Porsche 911 GT3 στην πίστα των Σερρών. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπαριέρες και ανατράπηκε. Σώοι οι δύο επιβαίνοντες.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όταν μια Porsche 911 GT3 έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια track day, προσέκρουσε με μεγάλη ορμή στις προστατευτικές μπαριέρες και ανατράπηκε.

Η σύγκρουση καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Το γερμανικό σπορ αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ωστόσο ο οδηγός και η συνοδηγός κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από την κατεστραμμένη Porsche, χωρίς να έχουν υποστεί, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σοβαρούς τραυματισμούς.

Σφοδρή πρόσκρουση Porsche GT3 RS σε track day στις Σέρρες – Βγήκαν αλώβητοι οι δύο επιβαίνοντες https://t.co/xBtYWuQb6L https://t.co/UpNEmEmtr1 — Flash.gr (@flashgrofficial) October 17, 2026

Πώς συνέβη το ατύχημα στην πίστα των Σερρών

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης track day, όταν η Porsche κινούνταν στην πίστα με υψηλή ταχύτητα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του πίσω μέρους κατά την έξοδο από την τελευταία στροφή πριν την ευθεία εκκίνησης-τερματισμού. Το αυτοκίνητο βγήκε από την επιθυμητή πορεία και κατευθύνθηκε προς τις προστατευτικές μπαριέρες, στις οποίες προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη.

Ακολούθησε η ανατροπή του οχήματος, με τις εικόνες μετά το ατύχημα να αποκαλύπτουν εκτεταμένες ζημιές στο αμάξωμα. Η ακριβής ταχύτητα της Porsche τη στιγμή της πρόσκρουσης δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία που να προσδιορίζουν τα αίτια της απώλειας ελέγχου.

Επομένως, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το αν το περιστατικό οφείλεται αποκλειστικά σε οδηγικό λάθος, στις συνθήκες πρόσφυσης ή σε κάποιον άλλο παράγοντα.

Σώοι ο οδηγός και η συνοδηγός

Το σημαντικότερο στοιχείο του ατυχήματος είναι ότι οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να απομακρυνθούν από το αυτοκίνητο χωρίς να χρειαστεί απεγκλωβισμός. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, πρόκειται για ζευγάρι από τη Βουλγαρία, με τον οδηγό και τη σύζυγό του να βγαίνουν από την Porsche παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Οι αρχικές πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για σοβαρούς τραυματισμούς, παρά την εικόνα του κατεστραμμένου αυτοκινήτου.

Η κατάσταση του θαλάμου επιβατών μετά τη σύγκρουση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το γεγονός ότι οι δύο επιβάτες κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους δείχνει ότι διατηρήθηκε επαρκής χώρος για την απομάκρυνσή τους. Αυτό, ωστόσο, δεν υποκαθιστά μια τεχνική εξέταση του οχήματος και των ζημιών που υπέστη.

Η Porsche ήταν GT3 και όχι GT3 RS

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε αρκετά από τα πρώτα δημοσιεύματα το αυτοκίνητο αναφέρεται ως Porsche 911 GT3 RS, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη έκδοση. Πρόκειται για Porsche 911 GT3 της γενιάς 992.1, δηλαδή την πρώτη εκδοχή της GT3 στην όγδοη γενιά της 911.

Η συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάστηκε το 2021 και χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο boxer κινητήρα 4,0 λίτρων, απόδοσης 510 PS.

Σε αντίθεση με τη GT3 RS των 525 PS, η απλή GT3 διαθέτει λιγότερο ακραίο αεροδυναμικό πακέτο, παραμένοντας ωστόσο ένα από τα πιο ικανά αυτοκίνητα παραγωγής για χρήση σε πίστα. Η Porsche έχει εξελίξει το μοντέλο σε στενή συνεργασία με το αγωνιστικό της τμήμα, εξοπλίζοντάς το με εμπρός ανάρτηση διπλών ψαλιδιών, προηγμένη αεροδυναμική και χαρακτηριστική πίσω αεροτομή τύπου swan-neck.

Πρόκειται επομένως για ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα απαιτητική οδήγηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα όρια της πρόσφυσης ή οι συνέπειες μιας απώλειας ελέγχου παύουν να υπάρχουν.

Τι κρατάμε;

Το ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών .

. Η Porsche συμμετείχε σε εκδήλωση track day .

. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο κατά την έξοδο από στροφή.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες και ανατράπηκε .

. Οι δύο επιβαίνοντες, ζευγάρι από τη Βουλγαρία, βγήκαν μόνοι τους από το αυτοκίνητο .

. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Πρόκειται για Porsche 911 GT3 (992.1) των 510 PS και όχι GT3 RS των 525 PS .

. Η ακριβής ταχύτητα και τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Πηγή: flash.gr