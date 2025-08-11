Τρομακτικό τροχαίο με McLaren – Από θαύμα δεν αποκεφαλίστηκε ο οδηγός

Το τροχαίο της McLaren είναι από αυτά που σε κάνουν να αναρωτιέσαι «πως μπορεί να βγήκε ζωντανός άνθρωπος από ‘κι μέσα;»

Μια McLaren 720S βγήκε εκτός ελέγχου και σφήνωσε κάτω από την μπαριέρα

βγήκε εκτός ελέγχου και σφήνωσε κάτω από την μπαριέρα Με γρατζουνιές βγήκε από μέσα ο οδηγός, μάλλον είχε… φύλακα άγγελο

Συνδυασμός υπερβολικής ταχύτητας και βρεγμένου οδοστρώματος τα αίτια του τροχαίου, σύμφωνα με την αστυνομία

Άσχημο τροχαίο για τον οδηγό μιας McLaren 720S στη Γερμανία, ο οποίος κατάφερε με κάποιο μαγικό τρόπο να βγει σώος μέσα από τα παλιοσίδερα, έχοντας αποκομίσει μόνο μερικές γρατζουνιές. Η McLaren του έγινε αγνώριστη και ξήλωσε αρκετά μέτρα από την μπαριέρα στα πλαϊνά του δρόμου. Το ατύχημα σημειώθηκε στην Autobahn στη Γερμανία πριν από μερικές μέρες.

Καιρικές συνθήκες και υπερβολική ταχύτητα οδήγησαν στο ατύχημα

Ο 61χρονος οδηγός έτρεχε με τη McLaren 720S του σε δρόμο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο A8 με τον A995 δίπλα στο Μόναχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο αφού κινείτο με υπερβολική ταχύτητα, ενώ το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο. Το αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητο να ξηλώσει αρκετά μέτρα από την μπαριέρα και τελικά να σφηνωθεί κάτω από αυτή, με όλη την δεξιά και την πάνω μεριά να έχουν γίνει αγνώριστες.

Ο 61χρονος βγήκε από μέσα έχοντας μόνο μικρούς τραυματισμούς, ενώ δε χρειάστηκε καν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ευτυχώς στη θέση του συνοδηγού δεν υπήρχε κανείς, αφού δύσκολα θα γλίτωνε από πολύ σοβαρό τραυματισμό χάρη στη γωνία της πρόσκρουσης.

Το αυτοκίνητο είναι άλλη ιστορία

Μπορεί ο οδηγός να γλίτωσε, ωστόσο, η κακόμοιρη McLaren πάει πιθανότατα στα σκουπίδια. Δύσκολα θα βρεθεί έστω ένα πάνελ του αμαξώματος που θα μπορέσει να πουληθεί ως ανταλλακτικό.

Η McLaren 720S έμεινε στην παραγωγή από το 2017 έως το 2023 και αντικαταστάθηκε πρόσφατα από την 750S. Τροφοδοτείται από έναν twin-turbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων με απόδοση 720 ίππων.

Τι κρατάμε;

Εντυπωσιακή διάσωση : Ο 61χρονος οδηγός της McLaren 720S βγήκε από το διαλυμένο αυτοκίνητο με μόλις μερικές γρατζουνιές.

Αιτία ο απαγορευτικός συνδυασμός ταχύτητας και βρεγμένου δρόμου , που οδήγησε σε απώλεια ελέγχου και σφήνωμα του αυτοκινήτου κάτω από την μπαριέρα.

Η McLaren καταστράφηκε ολοσχερώς , χωρίς πιθανότητες επισκευής.

Το μοντέλο, που παράχθηκε από το 2017 έως το 2023, αποδίδει 720 ίππους από V8 twin-turbo 4,0 λίτρων.

