Τρομακτικό video: Φλεγόμενη μοτοσυκλέτα περνάει ξυστά από 4 παιδιά

Παραλίγο τραγωδία στο Σαν Αντόνιο, όταν κομμάτια φλεγόμενής μοτοσυκλέτας πέρασαν ξυστά από παιδιά – Φωνάζουν για σαμαράκια οι ντόπιοι

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα σοκαριστικό στιγμιότυπο, με αναβάτη μοτοσυκλέτας να χάνει τον έλεγχο και αυτή να προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα στο κράσπεδο και να αναφλέγεται. Τα φλεγόμενα κομμάτια της πέρασαν κυριολεκτικά ξυστά από 4 νεαρά παιδιά που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, ενώ η τοπική κοινωνία «βράζει», απαιτώντας να τοποθετηθούν σαμαράκια στους δρόμους.

Παραλίγο τραγωδία

Το βίντεο ξεκινά με 4 παιδιά να φαίνονται στο βάθος να περπατούν αμέριμνα στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια διασταύρωση στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Ξαφνικά στο πλάνο εμφανίζεται μια μοτοσυκλέτα η οποία σέρνεται με μεγάλη ταχύτητα στον δρόμο, ενώ λίγο μετά εμφανίζεται και ο οδηγός της. Η μοτοσυκλέτα προσκρούει στο κράσπεδο, λίγα μέτρα μακριά από το ένα παιδί, το οποίο φαίνεται να κρύβεται εγκαίρως πίσω από μια κολώνα (η οποία αρπάζει φωτιά) για προστασία.

Από τη βιαιότητα της πρόσκρουσης η μοτοσυκλέτα αναφλέγεται, με κομμάτια της να εκτοξεύονται προς πάσα κατεύθυνση. Ο αναβάτης (που ευτυχώς φορούσε στολή) φαίνεται να αρπάζει φωτιά και να τρέχει πανικόβλητος προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ τα παιδιά επίσης απομακρύνονται από το σημείο έγκαιρα – γλιτώνοντας από θαύμα.

Το ατύχημα συνέβη στις 2 Απριλίου στις 3:30 μ.μ. στο Σαν Αντόνιο του Τέξας και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σπιτιού.

Εξαντλείται η υπομονή της τοπικής κοινωνίας

Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος τα παιδιά γλίτωσαν χωρίς γρατζουνιά, ενώ ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής με εγκαύματα δευτέρου βαθμού. Ευτυχώς φορούσε προστατευτική στολή και κράνος, κάτι που πιθανότατα του έσωσε τη ζωή, αφού και μόνο η πρόσκρουση στο κράσπεδο με τέτοια ταχύτητα θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία.

Από την άλλη, τα παιδιά ήταν τυχερά αφού κατάφεραν να αποφύγουν τα φλεγόμενα κομμάτια της μοτοσυκλέτας για λίγα μέτρα. Οι αρχές ερευνούν την αιτία του ατυχήματος, ωστόσο, τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο οδηγός της μηχανής κινείτο με υπερβολική ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να βάλει τόσο τη δική του ζωή, όσο και αυτές των παιδιών σε κίνδυνο.

Κάτοικοι της περιοχής ζητούν εδώ και χρόνια να τοποθετηθούν σαμαράκια στους δρόμους της γειτονιάς, τονίζοντας ότι ένα ατύχημα σαν αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

Πηγή: Carscoops.com