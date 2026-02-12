Τρομακτικό video: Η στιγμή που η Γη ανοίγει και «καταπίνει» κεντρικό δρόμο στην Κίνα – Τι λάθος έγινε;

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή εκτυλίχθηκαν σε υπό κατασκευή διασταύρωση στη Σανγκάη, όταν τεράστια καθίζηση άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα

Δραματικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που σημειώνεται καθίζηση σε δρόμο, με τις ρωγμές να απλώνονται ταχύτατα στην άσφαλτο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το έδαφος υποχωρεί, δημιουργώντας ένα τεράστιο χάσμα με βάθος 10+ μέτρα που «καταπίνει» τμήμα διασταύρωσης και κατασκευαστικές εγκαταστάσεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Qixin και Li’an, της Σανγκάης, σε ζώνη όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένα υπόγεια έργα για νέα γραμμή Μετρό. Οι δημοτικές αρχές της Σανγκάης απέκλεισαν άμεσα την περιοχή, δημιουργώντας ευρεία περίμετρο ασφαλείας, ενώ ξεκίνησαν έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

BREAKING: 🇨🇳 A massive sinkhole suddenly opened in Shanghai, China swallowing a large section of roadway. pic.twitter.com/90RrKh6aJf — Current Report (@Currentreport1) February 12, 2026

Πιθανή σύνδεση με υπόγειες εργασίες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτες εκτιμήσεις σχετίζουν την καθίζηση με τα έργα που γίνονται σε γειτονικό εργοτάξιο του μετρό. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η περιοχή όντως βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών υπόγειων παρεμβάσεων.

Η Σανγκάη, όπως και πολλές μεγάλες κινεζικές πόλεις, αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα καθιζήσεων. Το υπέδαφος της περιοχής αποτελείται κυρίως από σαθρά πετρώματα, ενώ η έντονη άντληση υπόγειων υδάτων και οι αλλεπάλληλες κατασκευές δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στο ήδη ευαίσθητο γεωλογικό υπόστρωμα.

Όταν η φύση συναντά την ανθρώπινη παρέμβαση

Τα φαινόμενα καταβόθρας δεν είναι σπάνια στην Κίνα. Στατιστικά στοιχεία της περιόδου 2017–2023 δείχνουν ότι περίπου το 72% των περιστατικών σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως κατασκευαστικές αστοχίες, παλαιωμένα δίκτυα ή ανεπαρκή έλεγχο γεωτρήσεων.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται πάνω σε ασβεστολιθικά και δολομιτικά πετρώματα, γνωστά ως καρστικά εδάφη. Σε τέτοιες περιοχές, το νερό διαβρώνει σταδιακά τα πετρώματα, δημιουργώντας υπόγειες κοιλότητες που μπορεί να καταρρεύσουν αιφνίδια όταν το «ταβάνι» τους γίνει πολύ λεπτό για να στηρίξει το βάρος της επιφάνειας.

Οι πόλεις μεγαλώνουν, ο κίνδυνος αυξάνεται

Η ταχύτατη αστικοποίηση επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Η εκτεταμένη δόμηση, τα μεγάλα υπόγεια έργα και η συνεχής αναδιαμόρφωση των υποδομών δημιουργούν πρόσθετα φορτία στο έδαφος και αυξάνουν την πιθανότητα αιφνίδιων καταρρεύσεων, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολλαπλά περιστατικά όπου δρόμοι, αυτοκίνητα και τμήματα αστικού ιστού εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των υποδομών στις ταχέως αναπτυσσόμενες κινεζικές μητροπόλεις.