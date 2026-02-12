quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρομακτικό video: Η στιγμή που η Γη ανοίγει και «καταπίνει» κεντρικό δρόμο στην Κίνα – Τι λάθος έγινε;

ΠΕΜΠΤΗ | 12.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή εκτυλίχθηκαν σε υπό κατασκευή διασταύρωση στη Σανγκάη, όταν τεράστια καθίζηση άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα

Δραματικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που σημειώνεται καθίζηση σε δρόμο, με τις ρωγμές να απλώνονται ταχύτατα στην άσφαλτο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το έδαφος υποχωρεί, δημιουργώντας ένα τεράστιο χάσμα με βάθος 10+ μέτρα που «καταπίνει» τμήμα  διασταύρωσης και κατασκευαστικές εγκαταστάσεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Qixin και Li’an, της Σανγκάης, σε ζώνη όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένα υπόγεια έργα για νέα γραμμή Μετρό. Οι δημοτικές αρχές της Σανγκάης απέκλεισαν άμεσα την περιοχή, δημιουργώντας ευρεία περίμετρο ασφαλείας, ενώ ξεκίνησαν έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

Πιθανή σύνδεση με υπόγειες εργασίες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτες εκτιμήσεις σχετίζουν την καθίζηση με τα έργα που γίνονται σε γειτονικό εργοτάξιο του μετρό. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η περιοχή όντως βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών υπόγειων παρεμβάσεων.

Η Σανγκάη, όπως και πολλές μεγάλες κινεζικές πόλεις, αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα καθιζήσεων. Το υπέδαφος της περιοχής αποτελείται κυρίως από σαθρά πετρώματα, ενώ η έντονη άντληση υπόγειων υδάτων και οι αλλεπάλληλες κατασκευές δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στο ήδη ευαίσθητο γεωλογικό υπόστρωμα.

Όταν η φύση συναντά την ανθρώπινη παρέμβαση

Τα φαινόμενα καταβόθρας δεν είναι σπάνια στην Κίνα. Στατιστικά στοιχεία της περιόδου 2017–2023 δείχνουν ότι περίπου το 72% των περιστατικών σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως κατασκευαστικές αστοχίες, παλαιωμένα δίκτυα ή ανεπαρκή έλεγχο γεωτρήσεων.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται πάνω σε ασβεστολιθικά και δολομιτικά πετρώματα, γνωστά ως καρστικά εδάφη. Σε τέτοιες περιοχές, το νερό διαβρώνει σταδιακά τα πετρώματα, δημιουργώντας υπόγειες κοιλότητες που μπορεί να καταρρεύσουν αιφνίδια όταν το «ταβάνι» τους γίνει πολύ λεπτό για να στηρίξει το βάρος της επιφάνειας.

Οι πόλεις μεγαλώνουν, ο κίνδυνος αυξάνεται

Η ταχύτατη αστικοποίηση επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Η εκτεταμένη δόμηση, τα μεγάλα υπόγεια έργα και η συνεχής αναδιαμόρφωση των υποδομών δημιουργούν πρόσθετα φορτία στο έδαφος και αυξάνουν την πιθανότητα αιφνίδιων καταρρεύσεων, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολλαπλά περιστατικά όπου δρόμοι, αυτοκίνητα και τμήματα αστικού ιστού εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των υποδομών στις ταχέως αναπτυσσόμενες κινεζικές μητροπόλεις.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Καθίζησή#Κίνα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

vrethikan-36-klemmena-aftokinita-apo-tin-astynomia-i-organosi-eiche-ftasei-to-15-ekat-evro-se-kerdi-792877

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.02.2026

Βρέθηκαν 36 κλεμμένα αυτοκίνητα από την αστυνομία – Η οργάνωση είχε φτάσει το 1,5 εκατ. ευρώ σε κέρδη
o-adelfos-tou-michael-schumacher-arravoniastike-ton-syntrofo-tou-792874

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.02.2026

Ο αδελφός του Michael Schumacher αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του
i-fthinoteri-mercedes-benz-borei-se-liga-chronia-na-min-einai-aftokinito-ti-ftiachnoun-658900

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.02.2026

Η φθηνότερη Mercedes-Benz μπορεί σε λίγα χρόνια να μην είναι αυτοκίνητο – Τι φτιάχνουν;
love-at-first-drive-odigise-ta-best-seller-suv-tis-nissan-pou-xekinoun-apo-20-900-evro-792673

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.02.2026

Love at First Drive: Οδήγησε τα best-seller SUV της Nissan που ξεκινούν από 20.900 ευρώ
rosos-influencer-ethapse-mia-bmw-x6m-ton-200-000-evro-se-tsimento-video-792836

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.02.2026

Ρώσος influencer έθαψε μία BMW X6M των 200.000 ευρώ σε τσιμέντο (Video)
nea-mercedes-amg-glc-53-to-downsizing-pethane-zito-ta-6kylindra-792800

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.02.2026

Νέα Mercedes-AMG GLC 53: Το downsizing πέθανε – Ζήτω τα 6κύλινδρα

Πρόσφατες Ειδήσεις