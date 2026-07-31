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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρομακτικό video: Τροχός φορτηγού περνά το διάζωμα και διαλύει ένα SUV

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31.07.2026
Autotypos Team
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Πως μπορεί να σου έρθει από το πουθενά ο ουρανός… σφοντύλι: «Ορφανός» τροχός φορτηγού διαλύει SUV σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ

Στην κυριολεξία από το πουθενά: Ρόδα από φορτηγό πέρασε το διάζωμα και διέλυσε Nissan Rogue, με το βίντεο του σοκαριστικού περιστατικού να καταγράφεται από τις κάμερες ενός Tesla. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο από ποιο όχημα αποκολλήθηκε, όμως οι εικόνες δείχνουν πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει μια τέτοια κατάσταση μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης στον αυτοκινητόδρομο Interstate 76, κοντά στη Girard Avenue στη Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με το WPVI, ένας οδηγός Tesla κινούνταν στο δυτικό ρεύμα του Schuylkill Expressway όταν οι κάμερες του αυτοκινήτου κατέγραψαν τη ρόδα να περνάει πάνω από το τσιμεντένιο διάζωμα και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από το βίντεο φαίνεται πως πιθανότατα πρόκειται για τροχό φορτηγού, καθώς το μέγεθός του είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Αφού περνά πάνω από το διαχωριστικό, πέφτει με δύναμη πάνω σε ένα Nissan Rogue που κινούνταν στην αριστερή λωρίδα.

Καταστροφική ζημιά στο SUV

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Το εμπρός μέρος του SUV καταστράφηκε ολοσχερώς, το παρμπρίζ έσπασε και ο προφυλακτήρας διαλύθηκε από την πρόσκρουση. Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, όλα δείχνουν ότι το μπροστά μέρος του οχήματος λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί, απορροφώντας μεγάλο μέρος της ενέργειας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο οδηγός του Tesla δήλωσε στο Action News πως τη στιγμή του συμβάντος δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Άκουσε τον δυνατό θόρυβο της σύγκρουσης πίσω του, όμως κατάλαβε την πραγματική αιτία μόνο όταν αργότερα παρακολούθησε το υλικό που είχαν καταγράψει οι κάμερες του αυτοκινήτου του.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν από ποιο όχημα αποκολλήθηκε η ρόδα και τι προκάλεσε την αποκόλλησή της. Παράλληλα, μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας δεν είχε γίνει γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί στους επιβάτες του Nissan Rogue.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι ακόμη και οι πιο έμπειροι οδηγοί μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με εντελώς απρόβλεπτους κινδύνους στον δρόμο, οι οποίοι μπορούν να εμφανιστούν κυριολεκτικά από στιγμή σε στιγμή.

Πηγή: Carscoops.com

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Tags
#Nissan Rogue#SUV#Tesla#ΗΠΑ#τροχαίο#Φορτηγό
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