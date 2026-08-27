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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βανδάλισαν την πρώτη Koenigsegg Gemera που πουλήθηκε μόλις μήνες μετά την παράδοση

ΠΕΜΠΤΗ | 27.08.2026
Autotypos Team
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Το εντυπωσιακό hypercar είχε μόλις φτάσει στα χέρια του ιδιοκτήτη του στη Δανία και ήταν σταθμευμένο έξω από ξενοδοχείο πέντε αστέρων

Μόλις λίγες ημέρες φαίνεται πως πρόλαβε να χαρεί την επιβλητική Koenigsegg Gemera του ο πρώτος πελάτης που απέκτησε το σουηδικό hypercar, καθώς το αυτοκίνητο έγινε στόχος βανδαλισμού στην Κοπεγχάγη. Η συγκεκριμένη Gemera είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς αποτελεί το πρώτο αυτοκίνητο που φτάνει σε πελάτη, περισσότερα από έξι χρόνια μετά την παγκόσμια παρουσίαση του μοντέλου.

Το αυτοκίνητο παραδόθηκε σε ελβετική αντιπροσωπεία στα τέλη Ιουνίου και την περασμένη εβδομάδα έφτασε στα χέρια του ιδιοκτήτη του στη Δανία. Λίγο αργότερα όμως, άγνωστοι φαίνεται πως αποφάσισαν να το βάλουν στο στόχαστρο.

First ever sold Koenigsegg Gemera vandalised and smashed within a week of delivery in Copenhagen, Denmark. In front of Hotel d’Angleterre.

by

u/jona388a in

koenigsegg

Έσπασαν το παρμπρίζ

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Reddit δείχνουν την εντυπωσιακή κόκκινη Gemera σταθμευμένη έξω από πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Κοπεγχάγη, με το παρμπρίζ της να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποιος χρησιμοποίησε βαριοπούλα ή αν πέταξε πέτρα ή τούβλο στο αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι εμφανές, καθώς το τμήμα του παρμπρίζ από την πλευρά του οδηγού έχει καταστραφεί. Παράλληλα, φαίνεται πως έχει υποστεί ζημιά και ένας από τους καθρέφτες.

Το κόστος της επισκευής, πάντως, δεν αναμένεται να είναι μικρό. Η Gemera αποτελεί ένα εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής μοντέλο, με μόλις 300 αυτοκίνητα να προγραμματίζονται συνολικά και τιμή που ξεκινά περίπου από τα 3 εκατ. δολάρια, πριν από τον υπολογισμό των προαιρετικών εξοπλισμών και των φόρων.

Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί απλώς να αναζητήσει ένα aftermarket παρμπρίζ. Αυτό σημαίνει πως το αυτοκίνητο πιθανότατα θα χρειαστεί να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της Koenigsegg στη Σουηδία, προκειμένου να επισκευαστεί.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KOENIGSEGG (@koenigsegg)

Με σουηδικές πινακίδες στη Δανία

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του φορολογικού καθεστώτος της Δανίας. Σύμφωνα με χρήστη του Reddit, η συγκεκριμένη Gemera έχει εντοπιστεί να κινείται σε αρκετές πόλεις της χώρας από τότε που παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη της, διατηρώντας ωστόσο τις σουηδικές πινακίδες της αντιπροσωπείας.

Αυτό, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει ακόμη καταβάλει τους φόρους που απαιτούνται για την ταξινόμηση του αυτοκινήτου στη Δανία. Το συγκεκριμένο ποσό εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ!

Η Δανία εφαρμόζει κλιμακωτό φόρο ταξινόμησης ανάλογα με την αξία ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Για κάθε νέο όχημα αξίας άνω των 237.400 δανικών κορωνών (περίπου 31.760 ευρώ) επιβάλλεται φόρος 150%. Αυτό καθιστά εξαιρετικά ακριβή την αγορά και ταξινόμηση ενός αυτοκινήτου στη χώρα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα hypercar πολλών εκατομμυρίων.

Μια Gemera που ξεχωρίζει

Η συγκεκριμένη Koenigsegg Gemera ξεχωρίζει και για τις επιλογές εξατομίκευσής της. Είναι βαμμένη σε μια έντονη κόκκινη απόχρωση που ονομάζεται Johan Röd, ενώ διαθέτει αρκετά εξωτερικά στοιχεία από εκτεθειμένο ματ ανθρακόνημα. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι τροχοί, ο πίσω διαχύτης, το κάλυμμα του κινητήρα και το εμπρός splitter.

Έτσι, ένα αυτοκίνητο που χρειάστηκε περισσότερα από έξι χρόνια για να φτάσει από την αποκάλυψή του στην πρώτη παράδοση σε πελάτη, βρέθηκε σχεδόν αμέσως με κατεστραμμένο παρμπρίζ. Και στην περίπτωση της συγκεκριμένης Gemera, η επισκευή δεν πρόκειται να είναι ούτε απλή ούτε φθηνή.

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Tags
#hypercar#Koenigsegg#Koenigsegg Gemera#Δανία#Σουηδία
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