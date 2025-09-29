Βασίλης Μπισμπίκης: Με τι αυτοκίνητο προκάλεσε τον χαμό στην Φιλοθέη – Όλο το χρονικό

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Φιλοθέη, προκαλώντας ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου, στην οδό Δοϊράνης. Οι πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός οδηγούσε ένα μεγάλο αγροτικό όχημα, το οποίο, μετά την πρόσκρουση, εγκαταλείφθηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.

Μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας του αυτοφώρου, λόγω καταγγελιών των ιδιοκτητών των πληγέντων οχημάτων, ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Εκεί παραδέχθηκε ότι οδηγούσε το όχημα και συνεργάστηκε με τις αρχές. Το όχημά του, το οποίο επίσης υπέστη σοβαρές ζημιές, δεσμεύθηκε από την αστυνομία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία. «Κατά τις 2 τα ξημερώματα άκουσα τράνταγμα ενώ βρισκόμουν στο δωμάτιο μου και νόμιζα ότι έγινε σεισμός», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Ο ηθοποιός σημείωσε ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε συμμετάσχει σε υπαίθριο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, όπου σημειώθηκε και άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι το περιστατικό της Μεταμόρφωσης δεν σχετίζεται με το τροχαίο στη Φιλοθέη, ωστόσο διερευνάται αν ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του ατυχήματος.

Το ΕΡΤnews εξασφάλισε φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη στιγμή που το όχημα του ηθοποιού είχε ήδη προκαλέσει ζημιές και ο ίδιος είχε απομακρυνθεί. Οι εικόνες δείχνουν τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα και τη σοβαρή ζημιά στο όχημα του Μπισμπίκη.

Δημογλίδου: Από την αστυνομία έμαθε ο Μπισμπίκης ότι αναζητείται για το τροχαίο – Δεν είχε νόημα να του κάνουμε αλκοτέστ γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες

Διευκρινίσεις σχετικά με τη σύλληψη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου παίρνοντας σβάρνα ΙΧ, έδωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «η αστυνομία πήγε σπίτι του, δεν ήταν εκεί αλλά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι αναζητείται, πήγε στην τροχαία. Αυτό έγινε την Κυριακή το μεσημέρι. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή την τροχαία».

Αφού υπενθύμισε, δε, ότι «με τον νέο κώδικά, σε εγκατάλειψη ο οδηγός συλλαμβάνεται και υπάρχει και ποινική δίωξη που μπορεί να φέρει φυλάκιση έως 3 έτη», η κυρία Δημογλίδου απάντησε και στο ερώτημα αν έγινε αλκοτέστ στον ηθοποιό λέγοντας «δεν έχει νόημα να γίνει αλκοτέστ γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες (σ.σ. από το συμβάν)».

Κατά την ίδια ο Βασίλης Μπισμπίκης «ήταν συνεργάσιμος, αποδέχθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος. Δεν έχει πει γιατί εγκατέλειψε το σημείο, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες πώς και πού διέφυγε, προφανώς περπάτησε πεζός και πήγε στην οικία του».

«Ίσως είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία. Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο, η δικαιοσύνη τον χειρίζεται διαφορετικά. Θα απαντήσει (σ.σ. ο Βασίλης Μπισμπίκης) στον εισαγγελέα γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος».

Ποιο είναι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης

Το Ranger Raptor είναι η πιο ακραία έκδοση του pick-up της Ford, σχεδιασμένη για κορυφαίες εκτός δρόμου επιδόσεις. Με επιβλητική εμφάνιση και ενισχυμένη ανάρτηση FOX, προσφέρει εξαιρετική άνεση και έλεγχο σε κάθε είδους έδαφος. Αν και το ωφέλιμο φορτίο του φτάνει τα 620 kg, ο χαρακτήρας του επικεντρώνεται στις off-road δυνατότητες και την ασφάλεια σε δύσκολες συνθήκες.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 2.0 EcoBlue πετρελαιοκινητήρας των 213 PS και 510 Nm, συνδυασμένος με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων και τετρακίνηση. Παρά το βάρος των 2,5 τόνων, επιταχύνει στα 100 km/h σε 10 δευτ., επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σκληροτράχηλο pick-up.

Τα πιο φθηνά ηλεκτρικά που μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα

Δακτύλιος: Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του – Τι πρέπει να προσέχουμε

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα