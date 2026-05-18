Βασιλίσσης Όλγας: Άνοιξε ο δρόμος πιλοτικά και για τα ΙΧ

Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει ξανά, πιλοτικά, για όλα τα μέσα για τρεις μήνες, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων

Σε φάση πιλοτικής λειτουργίας περνά η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, καθώς αποφασίστηκε να δοθεί στην κυκλοφορία όλων των μέσων για διάστημα τριών μηνών, με στόχο να αξιολογηθεί η επίδραση της παρέμβασης στο κυκλοφοριακό του κέντρου της Αθήνας.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον αναπλασμένο άξονα, λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των έργων που διήρκεσαν περίπου έξι χρόνια.

«Ανάσα» ή «αγκάθι» για τους Αθηναίους;

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κυκλοφορία θα επιτραπεί προσωρινά ώστε να εξεταστεί αν η επαναφορά των οχημάτων συμβάλλει στην αποσυμφόρηση ή αν τελικά επιβαρύνει την κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έχει ταχθεί υπέρ της λειτουργίας της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, υποστηρίζοντας εδώ και καιρό ότι η πλήρης πεζοδρόμηση δεν αποτελεί βιώσιμη λύση για την Αθήνα.

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις του είχε αναφέρει ότι στόχος είναι η εξυπηρέτηση της καθημερινής κυκλοφορίας με παράλληλη διατήρηση της πρόσβασης για πεζούς και μέσα σταθερής τροχιάς.

«Από την Αμαλιάς δεξιά, και βγαίνεις στην Αρδηττού και από την Κωνσταντίνου δεξιά, Όλγας, και ξανά δεξιά στην Αμαλίας. Είναι μία συνθήκη που θα απελευθερώσει αρκετά την κίνηση», είπε ο Χάρης Δούκας.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά 25%, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε πως επαναλειτουργεί η στάση Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα) σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη- Σύνταγμα.

Η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας αποτελεί μέρος της ευρύτερης παρέμβασης ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Ο δρόμος πλέον συνδέει τον χώρο του Ζαππείου και τον Εθνικό Κήπο με το Ολυμπιείο και τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ενώ προβλέπονται διαδρομές για πεζούς, ποδήλατα, τραμ και οχήματα χαμηλής ταχύτητας.

Το επόμενο τρίμηνο θεωρείται κρίσιμο για τις τελικές αποφάσεις σχετικά με το μοντέλο λειτουργίας του δρόμου, καθώς από τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής περιόδου θα εξαρτηθεί αν η Βασιλίσσης Όλγας θα παραμείνει ανοικτή στην κυκλοφορία ή αν θα εφαρμοστούν νέες ρυθμίσεις.

Φωτογραφία: Βασίλης Ρεμπάπης/ Eurokinissi