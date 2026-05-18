quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βασιλίσσης Όλγας: Άνοιξε ο δρόμος πιλοτικά και για τα ΙΧ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 18.05.2026
Autotypos Team
vasilissis-olgas-anoixe-o-dromos-pilotika-kai-gia-ta-ich-803508
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει ξανά, πιλοτικά, για όλα τα μέσα για τρεις μήνες, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων

Σε φάση πιλοτικής λειτουργίας περνά η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, καθώς αποφασίστηκε να δοθεί στην κυκλοφορία όλων των μέσων για διάστημα τριών μηνών, με στόχο να αξιολογηθεί η επίδραση της παρέμβασης στο κυκλοφοριακό του κέντρου της Αθήνας.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον αναπλασμένο άξονα, λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των έργων που διήρκεσαν περίπου έξι χρόνια.

«Ανάσα» ή «αγκάθι» για τους Αθηναίους;

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κυκλοφορία θα επιτραπεί προσωρινά ώστε να εξεταστεί αν η επαναφορά των οχημάτων συμβάλλει στην αποσυμφόρηση ή αν τελικά επιβαρύνει την κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έχει ταχθεί υπέρ της λειτουργίας της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, υποστηρίζοντας εδώ και καιρό ότι η πλήρης πεζοδρόμηση δεν αποτελεί βιώσιμη λύση για την Αθήνα.

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις του είχε αναφέρει ότι στόχος είναι η εξυπηρέτηση της καθημερινής κυκλοφορίας με παράλληλη διατήρηση της πρόσβασης για πεζούς και μέσα σταθερής τροχιάς.

«Από την Αμαλιάς δεξιά, και βγαίνεις στην Αρδηττού και από την Κωνσταντίνου δεξιά, Όλγας, και ξανά δεξιά στην Αμαλίας. Είναι μία συνθήκη που θα απελευθερώσει αρκετά την κίνηση», είπε ο Χάρης Δούκας.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά 25%, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε πως επαναλειτουργεί η στάση Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα) σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη- Σύνταγμα.

Η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας αποτελεί μέρος της ευρύτερης παρέμβασης ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Ο δρόμος πλέον συνδέει τον χώρο του Ζαππείου και τον Εθνικό Κήπο με το Ολυμπιείο και τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ενώ προβλέπονται διαδρομές για πεζούς, ποδήλατα, τραμ και οχήματα χαμηλής ταχύτητας.

Το επόμενο τρίμηνο θεωρείται κρίσιμο για τις τελικές αποφάσεις σχετικά με το μοντέλο λειτουργίας του δρόμου, καθώς από τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής περιόδου θα εξαρτηθεί αν η Βασιλίσσης Όλγας θα παραμείνει ανοικτή στην κυκλοφορία ή αν θα εφαρμοστούν νέες ρυθμίσεις.

Φωτογραφία: Βασίλης Ρεμπάπης/ Eurokinissi

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Αθήνα#Βασιλίσσης Όλγας#Κυριάκος Μητσοτάκης#ΟΑΣΑ#Χάρης Δούκας
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

allazoun-ta-leoforeia-se-athina-kai-thessaloniki-pos-boreis-na-kerdiseis-10-000-evro-783303

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.04.2026

Αλλάζουν τα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Πώς μπορείς να κερδίσεις 10.000 ευρώ;
synelifthi-o-16chronos-odigos-motosykletas-pou-paresyre-travmatizontas-sovara-kai-egkateleipse-16chroni-pezi-stin-odo-liosion-800369

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.04.2026

Συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή στην οδό Λιοσίων
i-dimotiki-astynomia-epistrefei-ta-diplomata-stous-odigous-gia-to-pascha-poioi-exairountai-630673

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.04.2026

Η Δημοτική Αστυνομία επιστρέφει τα διπλώματα στους οδηγούς για το Πάσχα – Ποιοι εξαιρούνται;
rnlt-athens-to-monadiko-experience-store-tis-renault-sto-kentro-tis-athinas-pou-tha-to-vreis-798786

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.04.2026

rnlt© Athens: Το μοναδικό experience store της Renault στο κέντρο της Αθήνας – Πού θα το βρεις;
i-athina-thelei-metro-kai-ochi-diodia-i-kathari-apantisi-ton-politon-sto-kykloforiako-798618

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.04.2026

Η Αθήνα θέλει Μετρό και όχι διόδια – Η καθαρή απάντηση των πολιτών στο κυκλοφοριακό
25i-martiou-kykloforiakes-rythmiseis-stin-athina-poioi-dromoi-tha-kleisoun-oi-allages-sta-mmm-754241

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.03.2026

25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, οι αλλαγές στα ΜΜΜ

Πρόσφατες Ειδήσεις