Βενζίνη και diesel ακριβαίνουν: Αναλυτικό κόστος γιορτινών διαδρομών μετ’ επιστροφής

Οι τιμές καυσίμων ξανά σε άνοδο. Δες τα τρέχοντα επίπεδα και ενδεικτικό κόστος διαδρομών από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για γιορτινά ταξίδια.

Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται νέα ανοδική τάση στις αντλίες, μετά την αποκλιμάκωση του φθινοπώρου. Τα πιο φρέσκα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η αμόλυβδη 95 RON κινείται κοντά στα 1,76 €/λ. και το πετρέλαιο κίνησης γύρω στα 1,56–1,59 €/λ. σε εθνικό μέσο όρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από ευρωπαϊκές συγκεντρωτικές βάσεις που παρακολουθούν καθημερινά τις μέσες τιμές ανά χώρα.

Πόσο πληρώνουμε σήμερα (ενδεικτικά)

Αμόλυβδη 95 : ~ 1,76 €/λ. (μέσος όρος Ελλάδας, αρχές Δεκεμβρίου).

Diesel κίνησης: ~1,57–1,59 €/λ..

Σημείωση: οι τιμές είναι μέσοι όροι και διαφέρουν ανά πρατήριο/περιοχή. Ελέγχετε πάντα την τιμή πριν τον ανεφοδιασμό.

Τι σημαίνει για τις γιορτές

Με την άνοδο στις αντλίες και τη συνηθισμένη αύξηση μετακινήσεων τον Δεκέμβριο, το κόστος του χριστουγεννιάτικου οδικού ταξιδιού θα είναι υψηλότερο σε σχέση με τις χαμηλές εβδομάδες του φθινοπώρου. Για να έχετε σαφή εικόνα, ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα κόστους καυσίμου μετ’ επιστροφής προς κλασικούς χειμερινούς προορισμούς.

Παραδοχές υπολογισμών

Κατανάλωση βενζίνης : 7,0 λ./100 km (τυπικό compact βενζίνης)

Κατανάλωση diesel : 5,5 λ./100 km (τυπικό compact diesel)

Τιμές καυσίμων: αμόλυβδη 1,76 €/λ., diesel 1,59 €/λ. (μέσοι όροι αρχών Δεκεμβρίου).

Παραδείγματα κόστους ταξιδιού (μετ’ επιστροφής)

Αναχωρήσεις από Αθήνα

Αθήνα → Αράχωβα: 170 km (340 km σύνολο)

Κόστος βενζίνης: 41,8 € · Κόστος diesel: 29,8 € .

Αθήνα → Καλάβρυτα: 188 km (376 km σύνολο)

Κόστος βενζίνης: 46,3 € · Κόστος diesel: 33,0 € .

Αθήνα → Καρπενήσι: 284 km (568 km σύνολο)

Κόστος βενζίνης: 69,9 € · Κόστος diesel: 49,6 €.

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη → Μέτσοβο 219 km (438 km σύνολο)

Κόστος βενζίνης: 54,0 € · Κόστος diesel: 38,3 € .

Θεσσαλονίκη → Πορταριά (Πήλιο) 216 km (432 km σύνολο)

Κόστος βενζίνης: 53,1 € · Κόστος diesel: 37,8 €.

Τα ποσά αφορούν μόνο καύσιμο. Διόδια, αλυσίδες/χειμερινά ελαστικά, φορτίο και κίνηση/καιρός μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το τελικό κόστος.

Διαβάστε επίσης: Ταξίδι με cruise control: Το κόλπο για να κάνεις οικονομία και να μην καις υπερβολικά

Πώς να περιορίσετε τη δαπάνη

Γεμίζετε εκτός αυτοκινητοδρόμων σε αξιόπιστα πρατήρια με χαμηλότερη τιμή/λ.

Σταθερή ταχύτητα (π.χ. 110–120 km/h) και ήπιες επιταχύνσεις μειώνουν έως και 10–15% την κατανάλωση.

Σωστή πίεση ελαστικών και αποφυγή περιττού φορτίου .

Προγραμματισμός στάσεων για αποφυγή άσκοπων παρακάμψεων.

Τι κρατάμε;

Οι μέσες τιμές σε Ελλάδα κινούνται κοντά στα 1,76 €/λ. (95 RON) και 1,57–1,59 €/λ. (diesel) , ψηλότερα από τις πιο «ήσυχες» εβδομάδες του φθινοπώρου.

Το χριστουγεννιάτικο οδικό ταξίδι θα κοστίσει περισσότερο , ειδικά για μεγάλες αποστάσεις/φορτωμένα αυτοκίνητα.

Παραδείγματα κόστους : από 41–70 € (βενζίνη) και 30–50 € (diesel) για κλασικούς χειμερινούς προορισμούς μετ’ επιστροφής από Αθήνα/Θεσσαλονίκη.

Η ορθολογική οδήγηση και η σωστή προετοιμασία παραμένουν ο πιο άμεσος τρόπος εξοικονόμησης.

