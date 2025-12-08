quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βενζίνη και diesel ακριβαίνουν: Αναλυτικό κόστος γιορτινών διαδρομών μετ’ επιστροφής

ΔΕΥΤΕΡΑ | 08.12.2025
Στέλιος Παππάς
venzini-kai-diesel-akrivainoun-analytiko-kostos-giortinon-diadromon-met-epistrofis-727838

Οι τιμές καυσίμων ξανά σε άνοδο. Δες τα τρέχοντα επίπεδα και ενδεικτικό κόστος διαδρομών από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για γιορτινά ταξίδια.

Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται νέα ανοδική τάση στις αντλίες, μετά την αποκλιμάκωση του φθινοπώρου. Τα πιο φρέσκα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η αμόλυβδη 95 RON κινείται κοντά στα 1,76 €/λ. και το πετρέλαιο κίνησης γύρω στα 1,56–1,59 €/λ. σε εθνικό μέσο όρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από ευρωπαϊκές συγκεντρωτικές βάσεις που παρακολουθούν καθημερινά τις μέσες τιμές ανά χώρα.

Πόσο πληρώνουμε σήμερα (ενδεικτικά)

  • Αμόλυβδη 95: ~1,76 €/λ. (μέσος όρος Ελλάδας, αρχές Δεκεμβρίου).

  • Diesel κίνησης: ~1,57–1,59 €/λ..

Σημείωση: οι τιμές είναι μέσοι όροι και διαφέρουν ανά πρατήριο/περιοχή. Ελέγχετε πάντα την τιμή πριν τον ανεφοδιασμό.

Τι σημαίνει για τις γιορτές

Με την άνοδο στις αντλίες και τη συνηθισμένη αύξηση μετακινήσεων τον Δεκέμβριο, το κόστος του χριστουγεννιάτικου οδικού ταξιδιού θα είναι υψηλότερο σε σχέση με τις χαμηλές εβδομάδες του φθινοπώρου. Για να έχετε σαφή εικόνα, ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα κόστους καυσίμου μετ’ επιστροφής προς κλασικούς χειμερινούς προορισμούς.

Παραδοχές υπολογισμών

  • Κατανάλωση βενζίνης: 7,0 λ./100 km (τυπικό compact βενζίνης)

  • Κατανάλωση diesel: 5,5 λ./100 km (τυπικό compact diesel)

  • Τιμές καυσίμων: αμόλυβδη 1,76 €/λ., diesel 1,59 €/λ. (μέσοι όροι αρχών Δεκεμβρίου).

Παραδείγματα κόστους ταξιδιού (μετ’ επιστροφής)

Αναχωρήσεις από Αθήνα

  • Αθήνα → Αράχωβα: 170 km (340 km σύνολο)
    Κόστος βενζίνης: 41,8 € · Κόστος diesel: 29,8 €.

  • Αθήνα → Καλάβρυτα: 188 km (376 km σύνολο)
    Κόστος βενζίνης: 46,3 € · Κόστος diesel: 33,0 €.

  • Αθήνα → Καρπενήσι: 284 km (568 km σύνολο)
    Κόστος βενζίνης: 69,9 € · Κόστος diesel: 49,6 €.

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη

  • Θεσσαλονίκη → Μέτσοβο 219 km (438 km σύνολο)
    Κόστος βενζίνης: 54,0 € · Κόστος diesel: 38,3 €.

  • Θεσσαλονίκη → Πορταριά (Πήλιο) 216 km (432 km σύνολο)
    Κόστος βενζίνης: 53,1 € · Κόστος diesel: 37,8 €.

Τα ποσά αφορούν μόνο καύσιμο. Διόδια, αλυσίδες/χειμερινά ελαστικά, φορτίο και κίνηση/καιρός μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το τελικό κόστος.

Διαβάστε επίσης: Ταξίδι με cruise control: Το κόλπο για να κάνεις οικονομία και να μην καις υπερβολικά

Πώς να περιορίσετε τη δαπάνη

  • Γεμίζετε εκτός αυτοκινητοδρόμων σε αξιόπιστα πρατήρια με χαμηλότερη τιμή/λ.

  • Σταθερή ταχύτητα (π.χ. 110–120 km/h) και ήπιες επιταχύνσεις μειώνουν έως και 10–15% την κατανάλωση.

  • Σωστή πίεση ελαστικών και αποφυγή περιττού φορτίου.

  • Προγραμματισμός στάσεων για αποφυγή άσκοπων παρακάμψεων.

Τι κρατάμε;

  • Οι μέσες τιμές σε Ελλάδα κινούνται κοντά στα 1,76 €/λ. (95 RON) και 1,57–1,59 €/λ. (diesel), ψηλότερα από τις πιο «ήσυχες» εβδομάδες του φθινοπώρου.

  • Το χριστουγεννιάτικο οδικό ταξίδι θα κοστίσει περισσότερο, ειδικά για μεγάλες αποστάσεις/φορτωμένα αυτοκίνητα.

  • Παραδείγματα κόστους: από 41–70 € (βενζίνη) και 30–50 € (diesel) για κλασικούς χειμερινούς προορισμούς μετ’ επιστροφής από Αθήνα/Θεσσαλονίκη.

  • Η ορθολογική οδήγηση και η σωστή προετοιμασία παραμένουν ο πιο άμεσος τρόπος εξοικονόμησης.

Μία εβδομάδα με την Mercedes-Benz C400e: Πόσο καίει πραγματικά το plug-in hybrid sedan των 381 ίππων;

Νέα κομπίνα στα πρατήρια: Αν δεν προσέξεις θα πληρώσεις και τη βενζίνη του επόμενου – Πώς το κάνουν και πώς θα το αποφύγεις

Με αυτό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο κάναμε ρεκόρ αυτονομίας – 600 πραγματικά χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
