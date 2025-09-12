quattroruote-icon
Video-Σοκ: Ποδηλάτης στην αριστερή λωρίδα στον Κηφισό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.09.2025
Autotypos Team
video-sok-podilatis-stin-aristeri-lorida-ston-kifiso-774992

Πολυμήχανοι όπως πάντα οι Έλληνες: Εκεί που δεν έχει ποδηλατόδρομο… τον δημιουργούμε μόνοι μας.

  • Ποδηλάτης καταγράφηκε να κυκλοφορεί στην αριστερή λωρίδα του Κηφισού
  • Μάλιστα αυτό το έκανε βράδυ, χωρίς φώτα και φυσικά χωρίς κράνος

Δυστυχώς η έλλειψη οδηγικής παιδείας είναι ανίκητη, όπως φροντίζουν να επιβεβαιώνουν πολλά λυπηρά περιστατικά που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Ένα τέτοιο απαθανάτισε κι ένα οδηγός αυτοκινήτου στον Κηφισό, ο οποίος φρόντισε και να… «στολίσει» ανάλογα τον «απίστευτο» ποδηλάτη που πήγαινε χαλαρός τη βόλτα του με το ποδηλατάκι του.

Στο εν λόγω βίντεο ακούγεται η γνωστή ελληνική λέξη με τα τρία άλφα, οπότε φροντίστε να μην την ακούσει όποιος/α δεν χρειάζεται να την ακούσει (ακόμα).


Στο σύντομο βίντεο μπορούμε να δούμε έναν ποδηλάτη να κινείται στο όριο της αριστερής λωρίδας του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, χωρίς φυσικά να φοράει κράνος και χωρίς φώτα. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιον τρελό να βγαίνει με ποδήλατο στον Κηφισό, σε έναν δρόμο που κινδυνεύεις ακόμα και με… τανκ, αλλά ο συγκεκριμένος έσπασε κάθε ρεκόρ, αφού το έκανε και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Πείτε μας τώρα, εάν συνέβαινε το κακό και κατέστρεφε σε λίγα δευτερόλεπτα τη ζωή του, ποιος θα έφταιγε; Άμα τον έβλεπε τελευταία στιγμή και αναγκαζόταν να στρίψει η να φρενάρει απότομα, προκαλώντας έτσι ατύχημα, ποιος φέρει την ευθύνη;

Άντε μετά να βρεις το δίκιο σου, που και να το βρεις θα εξακολουθείς να κουβαλάς το ψυχολογικό τραύμα σε όλη σου τη ζωή.

Μακάρι μια μέρα να βρεθεί αντίδοτο για τη βλακεία μερικών, αλλά δύσκολο.

Πηγή/Βίντεο: Motomag.gr

Στην Ελλάδα το Chery Tiggo 4 – Υβριδικό με 204 ίππους και τιμή 22.990 ευρώ

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί γύρω από τα σχολεία – Οδηγίες για ασφαλή μετακίνηση

Tags
#Κηφισός#ποδήλατο
