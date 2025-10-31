quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βήμα προς την ισότητα με γυναικείες φιγούρες στα φανάρια των πεζών – Σε ποια χώρα έγινε;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31.10.2025
AutoTypos Team
vima-pros-tin-isotita-me-gynaikeies-figoures-sta-fanaria-ton-pezon-se-poia-chora-egine-781402

Η Κύπρος τοποθετεί φανάρια πεζών με γυναικείες φιγούρες, μια συμβολική πρωτοβουλία για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε δημόσιους χώρους

Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία από το υπουργείο Μεταφορών και το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας προωθεί την ισότητα των φύλων στους δημόσιους χώρους.

Η Κύπρος προχώρησε σε ένα πρωτότυπο και συμβολικό βήμα προς την ισότητα, τοποθετώντας φανάρια πεζών με γυναικείες φιγούρες σε επιλεγμένες διαβάσεις, αντί για τις καθιερωμένες ανδρικές. Η δράση υλοποιείται από το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων.

Κατά την επιθεώρηση της νέας διάβασης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Λευκωσία, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο και το Κυπριακό Μουσείο, ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα». Όπως ανέφερε, πρόκειται για «μια συμβολική αλλά ουσιαστική ενέργεια που εμπεδώνει την ισότητα και δίνει σωστά πρότυπα σε όλες τις ηλικίες». Η παρουσία γυναικείων φιγούρων στα φανάρια, πρόσθεσε, «υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στη ζωή της πόλης».

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου δήλωσε ότι η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας. Τόνισε ότι πρόκειται για μια συμβολική πρωτοβουλία που σπάει τα στερεότυπα, δίνοντας το μήνυμα ότι «οι γυναίκες ανήκουν σε όλους τους δημόσιους χώρους». Η ίδια επισήμανε πως τέτοιες ενέργειες ενισχύουν την αλλαγή νοοτροπίας, ιδιαίτερα στους νέους, και συμβάλλουν στην ευρύτερη κοινωνική ισότητα.

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα έχει ολοκληρώσει την τοποθέτηση γυναικείων φιγούρων σε έξι διαβάσεις πεζών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο, ενισχύοντας το μήνυμα μιας πιο συμπεριληπτικής δημόσιας εικόνας.

Η Mercedes-AMG ετοιμάζει τον επόμενο ανταγωνιστή της GT3 RS

Επίσημο: Ξεκινά η λειτουργία των καμερών της Τροχαίας που θα μοιράζουν πρόστιμα – Πότε και πού θα έρχεται η κλήση;

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

Tags
#Κύπρος#Φανάρια
ad-banner

