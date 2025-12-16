quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βίντεο-Ντοκουμέντο: Ένταση και ύβρεις στη σύλληψη του 16χρονου γιου του Βουλευτή

ΤΡΙΤΗ | 16.12.2025
AutoTypos Team
vinteo-ntokoumento-entasi-kai-yvreis-sti-syllipsi-tou-16chronou-giou-tou-voulefti-786913

Σύλληψη 16χρονου γιου βουλευτή στο Χαλάνδρι μετά από καταδίωξη. Βίντεο-ντοκουμέντο, κατηγορίες, ποιο το αδίκημα, τι δήλωσε ο πατέρας.

Τι συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (15/12/2025)

Ένα ΙΧ με έξι ανήλικους δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου της ΟΠΚΕ στη λεωφόρο Μεσογείων. Ακολούθησε καταδίωξη προς Χαλάνδρι, με κίνηση ανάποδα σε τμήματα των οδών Σφακτηρίας και Αποστολοπούλου, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους επιβαίνοντες και προχώρησαν σε ελέγχους.

Η στιγμή της σύλληψης σε βίντεο

Σε βίντεο-ντοκουμέντο διακρίνεται συμβατικό όχημα της Ασφάλειας να κλείνει την πορεία του ΙΧ. Ακούγεται εντολή «σβήσε το όχημα», ενώ οι ανήλικοι καλούνται να βγουν «κάτω, κάτω» πριν τους περαστούν χειροπέδες. Το υλικό δημοσιεύθηκε από ελληνικά ΜΜΕ και αποτυπώνει την ένταση των στιγμών κατά την προσαγωγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Κατά τον έλεγχο, 15χρονος επιβάτης είχε πάνω του κουζινομάχαιρο, το οποίο κατασχέθηκε. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι ο 16χρονος οδηγός δεν διέθετε δίπλωμα.

Οι διώξεις και η ποινική μεταχείριση

Σε βάρος του 16χρονου οδηγού και του 15χρονου ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, διώξεις για:

  • Επικίνδυνη οδήγηση με δυνητικό κίνδυνο για άνθρωπο,

  • Απείθεια,

  • Οπλοφορία (για τον 15χρονο).

Οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με ορισμό ρητής δικασίμου. Οι υπόλοιποι ανήλικοι επιβάτες αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι ύστερα από ενημέρωση των γονέων τους.

Η τοποθέτηση του βουλευτή

Ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης αναγνώρισε δημόσια το αδίκημα («ο νόμος ισχύει για όλους»), κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητη και παράνομη πράξη» και δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί ως γονέας.

Το χρονικό, βήμα-βήμα

  1. Σήμα ελέγχου από ΟΠΚΕ στη λεωφόρο Μεσογείων – το όχημα δεν συμμορφώνεται.

  2. Καταδίωξη προς Χαλάνδρι, με κίνηση σε μονόδρομους αντίθετα.

  3. Ακινητοποίηση στην οδό Αποστολοπούλου.

  4. Σύλληψη ανηλίκων, εντοπισμός μαχαιριού στους επιβάτες.

  5. Δικογραφία και διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση/απείθεια/οπλοφορία.

  6. Ελεύθεροι με δικάσιμο ο 16χρονος και ο 15χρονος.

Νομικό πλαίσιο (ενδεικτικά)

  • Οδήγηση χωρίς άδεια: πλημμέλημα με διοικητικές και ποινικές συνέπειες.

  • Επικίνδυνη οδήγηση: όταν δημιουργείται κίνδυνος για άνθρωπο, διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

  • Οπλοφορία: κατοχή μαχαιριού μπορεί να στοιχειοθετήσει αδίκημα, ανάλογα με είδος/σκοπό.
    (Η ακριβής ποινική αξιολόγηση ανήκει στη δικαιοσύνη και θα κριθεί στο ακροατήριο.)

Πηγή video: iEidiseis

Tags
#αστυνομία#ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
