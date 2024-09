Βίντεο: Οδηγοί προστατεύουν αναβάτες δίτροχων από τους θυελλώδεις άνεμους τυφώνα

Μια μοναδική επίδειξη αλληλεγγύης, στο Βιετνάμ, γιατί Ελλάδα λίγο δύσκολο… και όχι γιατί δεν έχουμε τυφώνες

Προ ημερών το Βιετνάμ επλήγη από τον τυφώνα «Yagi», ο οποίος προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, πλημμύρες και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 233 ανθρώπων. Ανάμεσα στα εκατοντάδες βίντεο που αφορούσαν το απίστευτο ξέσπασμα της φύσης, ξεχωρίζει ένα που φαντάζει «εξωτικό» για τα ελληνικά δεδομένα, όχι γιατί προέρχεται από μια χώρα της ΝΑ Ασίας, αλλά γιατί καταγράφει μια συμπεριφορά άγνωστη στους περισσότερους από εμάς.

Στο βίντεο αυτό, βλέπουμε τον αναβάτη ενός παπιού να πασχίζει να κρατηθεί πάνω στο δίτροχο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, ενώ διασχίζει μια γέφυρα. Οι οδηγοί δύο αυτοκινήτων, αναγνωρίζουν τη δεινή θέση του συνανθρώπου τους και σπεύδουν να δημιουργήσουν έναν «προστατευτικό κλοιό» γύρω του, πλευρίζοντας τον δεξιά και αριστερά και συνοδεύοντας τον έτσι, με μικρή ταχύτητα, μέχρι που να απομακρυνθεί από την γέφυρα, η οποία είναι σημείο ιδιαίτερα εκτεθειμένο στους ανέμους.

During the super typhoon #Yagi in #Vietnam, many car drivers drove very slowly to shield motorbikes and people from the strong wind (because the strong wind trapped them on the road or on the bridge, they could be blown away if they tried to move). Wanted to hug everyone tightly. pic.twitter.com/rW8ZfYCank

